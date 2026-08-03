Pela primeira vez desde os anos 2000, o Milan não realizou nenhuma venda até 3 de agosto (Fullkrug voltou ao West Ham porque a opção de compra de 5 milhões de euros pelo West Ham foi deixada caducar). De um lado, há as dificuldades ligadas a uma diretoria nova e pouco acostumada a certas dinâmicas, enquanto do outro foi o próprio Amorim quem quis testar de perto alguns jogadores que retornaram de empréstimos da última temporada. O caso de Chukwueze é evidente: o Milan não se desesperou diante da escolha do Fulham de não avançar na contratação por 24 milhões porque o jogador da seleção nigeriana agrada muito, por suas características técnicas, justamente ao técnico português. Desde o primeiro dia de pré-temporada, Amorim colocou Chuku aberto pela direita no seu meio-campo de 4, em uma função que lembra muito sua experiência feliz no Villarreal, onde, partindo da direita, cortava para o meio para criar confusão na faixa central ofensiva.
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Como foi Chukwueze no Fulham e por que Amorim decidiu apostar nele no Milan
A sentença de Amorim
Na coletiva de apresentação, Amorim, ao lado de Cardinale, foi bastante categórico sobre a situação de Chukwueze: "Chukwu fica conosco, nãos. Precisamos de jogadores que saibam ganhar no um contra um, literalmente. Saelemaekers pode jogar pela esquerda e pela direita. Cissé e Comotto começarão a pré-temporada conosco, depois realmente não faço ideia do que vai acontecer. Mas pouco importa de onde os jogadores vêm: se jogam bem, se assimilam o trabalho do treinador e se têm características que atendem àquele momento, então encontraremos um lugar para eles dentro do elenco. Antes de ir olhar para fora, vamos olhar bem para dentro. Depois, no fim da pré-temporada, veremos o que terá acontecido, prestando muita atenção ao orçamento. Acho que Chukwueze realmente tem grandes qualidades para estar no nosso time e nos dá alternativas para jogar com outros sistemas".
COMO FOI NO FULHAM
Os números no futebol fornecem um primeiro retrato, mas depois precisam ser ponderados em relação ao contexto: 23 são as partidas disputadas por Chukwueze na Premier League (26 no total, considerando também as copas inglesas), com três gols e quatro assistências registradas. No meio disso, porém, também houve atuações de grande nível, como a contra o Manchester City, com direito até a elogios de um certo Pep Guardiola ao fim da partida.
O rendimento de Chukwueze no Fulham foi bom, seu ritmo e sua capacidade de partir para cima do marcador muitas vezes o tornaram uma opção imprevisível no ataque de Marco Silva. Sobretudo com a partida em andamento. E, por essas características, Amorim o considera muito funcional para o seu 3-4-2-1. Chukwueze recuperou a confiança depois de duas temporadas muito decepcionantes em Milão e agora quer a redenção. Vai disputar uma vaga com Athekame pela direita, com Saelemakers atuando predominantemente pelo corredor esquerdo-
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