Como foi Chukwueze no Fulham e por que Amorim decidiu apostar nele no Milan

Os números no futebol fornecem um primeiro retrato, mas depois precisam ser ponderados em relação ao contexto: 23 são as partidas disputadas por Chukwueze na Premier League (26 no total, considerando também as copas inglesas), com três gols e quatro assistências registradas. No meio disso, porém, também houve atuações de grande nível, como a contra o Manchester City, com direito até a elogios de um certo Pep Guardiola ao fim da partida.





O rendimento de Chukwueze no Fulham foi bom, seu ritmo e sua capacidade de partir para cima do marcador muitas vezes o tornaram uma opção imprevisível no ataque de Marco Silva. Sobretudo com a partida em andamento. E, por essas características, Amorim o considera muito funcional para o seu 3-4-2-1. Chukwueze recuperou a confiança depois de duas temporadas muito decepcionantes em Milão e agora quer a redenção. Vai disputar uma vaga com Athekame pela direita, com Saelemakers atuando predominantemente pelo corredor esquerdo-



