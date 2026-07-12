Como estratégia da Fifa colocou as quatro melhores seleções do ranking nas semifinais da Copa

As semifinais da Copa do Mundo de 2026 terão um detalhe que chama atenção: França, Espanha, Inglaterra e Argentina, as quatro melhores seleções do ranking da Fifa antes do início do torneio, seguem vivas na briga pelo título.

A coincidência tem relação direta com a forma como a Fifa montou o torneio. Desde o sorteio da fase de grupos, os principais cabeças de chave foram distribuídos em lados diferentes da chave, o que evitou confrontos entre os favoritos nas primeiras fases do mata-mata.

No ranking da Fifa divulgado em junho, a França aparece na liderança, seguida por Argentina, Espanha e Inglaterra. São justamente essas quatro seleções que continuam na briga pelo título da Copa do Mundo de 2026.