Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
france spain Getty Images
Pedro Augusto Dias

Como estratégia da Fifa colocou as quatro melhores seleções do ranking nas semifinais da Copa

Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
França x Espanha
França
Espanha

Pela primeira vez desde a adoção do ranking da Fifa como critério para definir os cabeças de chave da Copa do Mundo, as quatro seleções mais bem colocadas na classificação da entidade chegaram juntas às semifinais do torneio

As semifinais da Copa do Mundo de 2026 terão um detalhe que chama atenção: França, Espanha, Inglaterra e Argentina, as quatro melhores seleções do ranking da Fifa antes do início do torneio, seguem vivas na briga pelo título.

A coincidência tem relação direta com a forma como a Fifa montou o torneio. Desde o sorteio da fase de grupos, os principais cabeças de chave foram distribuídos em lados diferentes da chave, o que evitou confrontos entre os favoritos nas primeiras fases do mata-mata.

No ranking da Fifa divulgado em junho, a França aparece na liderança, seguida por Argentina, Espanha e Inglaterra. São justamente essas quatro seleções que continuam na briga pelo título da Copa do Mundo de 2026.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O novo formato no sorteio

    Com a Copa ampliada para 48 seleções, a entidade também remodelou o formato da competição. O chaveamento passou a ser definido antes mesmo de a bola rolar, permitindo que as equipes de melhor campanha só cruzassem caminho nas etapas finais caso confirmassem o favoritismo.

    Todos os jogos da Copa do Mundo e mais!Inscreva-se!

    Foi exatamente o que aconteceu. França e Espanha avançaram de um lado da chave e disputarão uma vaga na decisão. Do outro, Inglaterra e Argentina eliminaram seus adversários nas quartas de final e farão a outra semifinal.

    Isso não significa que a competição ficou sem surpresas. Seleções tradicionais, como Brasil, Portugal, Bélgica e Holanda, caíram antes da reta final. Ainda assim, nenhuma eliminação alterou o caminho das quatro favoritas, que confirmaram o status de candidatas ao título e chegaram entre as quatro melhores da Copa.

    • Publicidade
  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que vem aí?

    Agora, a Copa do Mundo terá dois confrontos entre gigantes do futebol mundial. França e Espanha se enfrentam na terça-feira (14), enquanto Inglaterra e Argentina duelam na quarta-feira (15). Os vencedores disputarão a final, marcada para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Espanha crest
Espanha
ESP
Copa do Mundo
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG