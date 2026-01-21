Como David Luiz foi parar no modesto Pafos para jogar a Champions League

David Luiz juntou-se ao clube no início de agosto, assinando um contrato de dois anos e selando seu retorno ao futebol europeu após quatro temporadas atuando no Brasil. A contratação, inesperada para um jogador de 38 anos em fase final de carreira, foi celebrada pelo Pafos, que o descreveu como um “verdadeiro titã do futebol moderno” em seu anúncio oficial. Agora, o zagueiro se prepara para um retorno ainda mais improvável ao Chelsea.

Nesta quarta-feira (20), o Pafos viaja a Stamford Bridge para enfrentar o Chelsea pela Champions League, e Luiz certamente terá uma recepção calorosa caso consiga comprovar sua condição física após a lesão sofrida no fim de semana. Ídolo da torcida dos Blues, o defensor manteve seu prestígio mesmo após a polêmica transferência para o rival londrino Arsenal, em 2019. Em duas passagens por Stamford Bridge, ele ajudou o clube a conquistar seis títulos, incluindo a Premier League e a Champions.

Independentemente do resultado, a partida promete ser um momento marcante tanto para David quanto para o Pafos. A rápida ascensão do clube, da quase total obscuridade ao palco mais alto do futebol europeu, tem sido nada menos que extraordinária. Poucos imaginariam esse cenário em 2014, quando AEK Kouklia e AEP Paphos se fundiram para formar o Pafos FC e iniciaram sua trajetória na segunda divisão do Chipre.

Desde que foi adquirido, em 2017, pelo empresário russo e ex-dono do Portsmouth Roman Dubov, o Pafos se consolidou como presença constante na elite do futebol cipriota. O clube passou por diversos treinadores, entre eles o ícone do Real Madrid Míchel Salgado e o ex-jogador do Manchester United Henning Berg, mas seu verdadeiro salto de qualidade veio com a chegada de Juan Carlos Carcedo, em 2023.

O técnico espanhol, ex-auxiliar de Unai Emery no Arsenal, conquistou já em sua primeira temporada o primeiro troféu da história do clube, a Taça do Chipre, e desde então transformou o Pafos na principal força do país. Com David Luiz ajudando a elevar ainda mais o perfil da equipe, o futuro parece promissor. Ainda assim, uma pergunta permanece: como ele foi parar no Pafos em primeiro lugar?