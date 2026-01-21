+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
David Luiz Pafos GFXGetty/GOAL
James Westwood

Como David Luiz foi parar no modesto Pafos para jogar a Champions League

Em seus apenas 11 anos de história, o clube cipriota disputou uma competição europeia pela primeira vez, chegou às oitavas de final da Conference League e coroou essa campanha impressionante com a conquista inédita do título nacional

David Luiz juntou-se ao clube no início de agosto, assinando um contrato de dois anos e selando seu retorno ao futebol europeu após quatro temporadas atuando no Brasil. A contratação, inesperada para um jogador de 38 anos em fase final de carreira, foi celebrada pelo Pafos, que o descreveu como um “verdadeiro titã do futebol moderno” em seu anúncio oficial. Agora, o zagueiro se prepara para um retorno ainda mais improvável ao Chelsea.

Nesta quarta-feira (20), o Pafos viaja a Stamford Bridge para enfrentar o Chelsea pela Champions League, e Luiz certamente terá uma recepção calorosa caso consiga comprovar sua condição física após a lesão sofrida no fim de semana. Ídolo da torcida dos Blues, o defensor manteve seu prestígio mesmo após a polêmica transferência para o rival londrino Arsenal, em 2019. Em duas passagens por Stamford Bridge, ele ajudou o clube a conquistar seis títulos, incluindo a Premier League e a Champions.

Independentemente do resultado, a partida promete ser um momento marcante tanto para David quanto para o Pafos. A rápida ascensão do clube, da quase total obscuridade ao palco mais alto do futebol europeu, tem sido nada menos que extraordinária. Poucos imaginariam esse cenário em 2014, quando AEK Kouklia e AEP Paphos se fundiram para formar o Pafos FC e iniciaram sua trajetória na segunda divisão do Chipre.

Desde que foi adquirido, em 2017, pelo empresário russo e ex-dono do Portsmouth Roman Dubov, o Pafos se consolidou como presença constante na elite do futebol cipriota. O clube passou por diversos treinadores, entre eles o ícone do Real Madrid Míchel Salgado e o ex-jogador do Manchester United Henning Berg, mas seu verdadeiro salto de qualidade veio com a chegada de Juan Carlos Carcedo, em 2023.

O técnico espanhol, ex-auxiliar de Unai Emery no Arsenal, conquistou já em sua primeira temporada o primeiro troféu da história do clube, a Taça do Chipre, e desde então transformou o Pafos na principal força do país. Com David Luiz ajudando a elevar ainda mais o perfil da equipe, o futuro parece promissor. Ainda assim, uma pergunta permanece: como ele foi parar no Pafos em primeiro lugar?

  • David Luiz Barcelona de Guayaquil Flamengo Libertadores 29 09 2021Getty Images

    'Grande desafio'

    David Luiz conquistou a terceira Copa da Inglaterra de sua carreira pelo Arsenal e se firmou como peça importante no início da era Mikel Arteta, somando 73 partidas em todas as competições. No entanto, uma lesão na coxa abreviou sua temporada 2020/21, e os Gunners optaram por não renovar o contrato do então zagueiro de 34 anos, buscando rejuvenescer o setor defensivo com opções mais jovens.

    O ex-astro de Benfica e Paris Saint-Germain encontrou um novo destino em setembro de 2021, quando foi contratado pelo Flamengo em uma transferência sem custos. Na apresentação, o zagueiro revelou ter recusado outras propostas para defender o clube carioca.

    “Tive alguns cenários diferentes em que poderia ter escolhido uma vida mais tranquila e pacífica, mas gosto de seguir meu coração”, explicou. “Este é mais um grande desafio na minha vida. Senti durante a minha chegada que era isso que eu sempre quis, é isso que me dá o ar que respiro. Se a voz do povo é a voz de Deus, então o país me chamou, e aqui estou.”

    Como de costume, o defensor correspondeu ao “grande desafio” e rapidamente garantiu seu lugar como titular, mesmo tendo chegado já na reta final da temporada. O desfecho, porém, foi amargo para o Flamengo: vice-campeão do Brasileirão e derrotado por 2 a 1 pelo Palmeiras, após a prorrogação, na final da Copa Libertadores, com o zagueiro atuando durante os 120 minutos.

  • Flamengo v Corinthians - Copa do Brasil 2022: FinalGetty Images Sport

    Lugar nos livros de história

    Na temporada seguinte, o Flamengo caiu para a quinta colocação no Campeonato Brasileiro, mas compensou com a conquista da Copa do Brasil e uma campanha ainda mais marcante na Copa Libertadores, vencendo o Athletico-PR por 1 a 0 na final. David Luiz foi peça fundamental desse sucesso, tornando-se apenas o 14º jogador da história a conquistar tanto a Copa Libertadores quanto a Champions League — feito que rendeu, inclusive, uma renovação de contrato.

    “O Flamengo é o auge das emoções. É viver a vida no limite, sempre se perguntando ‘o que vai acontecer?’ Mas também é a realização da maioria dos brasileiros”, afirmou Luiz em entrevista ao ge.com. “É um dos melhores capítulos da minha vida, uma das melhores coisas que o futebol pode oferecer. Eu imaginei isso? Não sei. Talvez não tenha imaginado que seria tão especial e que me afetaria tanto quanto hoje. Dá prazer dizer que é um clube que está no meu coração.”

    No início da temporada de 2023, David Luiz voltou a disputar o Mundia de Clubes, já que a edição de 2022 foi adiada para fevereiro para não coincidir com a Copa do Mundo no Qatar. O Flamengo, porém, não conseguiu protagonizar o tão aguardado duelo com o Real Madrid e acabou eliminado em uma surpreendente derrota por 3 a 2 para o Al Hilal, nas semifinais.

    A frustração acabou marcando o restante da temporada, com o Flamengo ficando aquém nas principais competições. Ainda assim, David Luiz viveu um momento especial ao marcar seu primeiro gol pelo clube na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

  • Vasco da Gama v Flamengo - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    Problemas de condicionamento físico

    Também houve sinais claros de que o corpo de David Luiz começava a dar respostas negativas ao longo da campanha de 2023. O zagueiro, inclusive, ficou fora dos 11 jogos finais do Flamengo no Brasileirão após sofrer uma grave torção no tornozelo na vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Cruzeiro. A cena foi marcante: o ex-jogador do Chelsea precisou deixar o campo em um carrinho, em lágrimas.

    Ainda assim, o Flamengo optou por renovar seu contrato por mais um ano, decisão que se mostrou acertada nos primeiros meses de 2024. David Luiz participou da campanha do título do Campeonato Carioca e, embora os problemas persistentes no tornozelo tenham levado o então técnico Tite a deixá-lo no banco nas rodadas iniciais da Série A, o veterano voltou a demonstrar seu valor ao recuperar a forma.

    Em seu primeiro jogo como titular após o retorno, o zagueiro foi um dos destaques na goleada por 6 a 1 sobre o Vasco da Gama. O gol que marcou entrou para a galeria dos mais bonitos de sua carreira: ele se livrou da marcação em uma cobrança de escanteio e acertou um voleio de primeira, desencadeando comemorações efusivas da maioria dos companheiros. A atuação foi dominante do início ao fim, com o defensor vencendo cinco de seis disputas aéreas e registrando impressionantes 95% de acerto nos passes.

    Depois disso, David Luiz voltou a se firmar como titular, mas a irregularidade passou a marcar a equipe. Em setembro, o então ex-técnico da seleção brasileira Tite foi demitido após a eliminação do Flamengo para o Peñarol nas quartas de final da Copa Libertadores. O clube recorreu, então, a Filipe Luís — outro ex-jogador do Chelsea e ídolo rubro-negro —, uma mudança que acabou simbolizando o início do fim da passagem de Luiz pelo Maracanã.

  • Flamengo v Atletico Mineiro - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    Saída do Flamengo

    O Flamengo voltou a conquistar a Copa do Brasil sob o comando de Filipe Luís, mas a participação de David Luiz foi mínima: ele não saiu do banco na vitória da semifinal sobre o Corinthians e atuou por apenas um minuto no confronto decisivo contra o Atlético-MG. No Brasileirão de 2024, iniciou como titular em quatro das últimas partidas, porém as dores persistentes no tendão de aquiles colocaram o clube diante de um dilema em relação ao seu futuro.

    Em 22 de dezembro de 2024, a saída de David Luiz foi oficialmente anunciada nas redes sociais do Flamengo, mas a forma como a decisão veio a público desagradou o jogador. Em um desabafo contundente à imprensa, ele afirmou ter sido pego de surpresa.

    “Se eu não tivesse Instagram, redes sociais, talvez eu nem saberia hoje sobre a não renovação”, disse. “Então, acho que não foi bom. Aí eu paro para pensar: só há duas maneiras — ou foi intencional, ou foi amadorismo.”

    Apesar disso, David Luiz permaneceu como agente livre por apenas um mês. No fim da janela de transferências de inverno, o Fortaleza ofereceu um contrato de dois anos, garantindo sua continuidade na elite do futebol brasileiro. Recebido com entusiasmo pela torcida, o zagueiro afirmou que o clube havia “capturado seu coração” e, já em sua apresentação, deixou claro que chegava com ambição de títulos.

    “A base está aqui. Tudo está aqui. O bolo está quase pronto”, afirmou. “Só falta o chantilly e a cereja no topo.”

  • FBL-LIBERTADORES-BUCARAMANGA-FORTALEZAAFP

    Período desastroso no Fortaleza

    O Fortaleza encerrou a temporada da Série A de 2024 na quarta colocação, apenas uma posição atrás do Flamengo, garantindo vaga inédita na Copa Libertadores. No entanto, o clube não conseguiu dar sequência a esse sucesso com David Luiz no elenco.

    Rapidamente ficou claro que a contratação do zagueiro partiu da diretoria, e não de um pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda. Assim, o zagueiro passou a alternar entre titularidade e banco de reservas, mesmo com a queda acentuada de rendimento da equipe. Quando sofreu uma lesão na coxa no início de julho, o desfecho de sua passagem pelo clube já parecia inevitável.

    Em 1º de agosto, o contrato do defensor foi rescindido em comum acordo. Naquele momento, ele já tinha tudo acertado para se transferir ao Pafos. Após a saída, David Luiz explicou os motivos de uma passagem tão curta — e frustrante — de apenas sete meses pelo Fortaleza, sugerindo um desalinhamento com Vojvoda.

    “Infelizmente, não aconteceu do jeito que eu queria”, afirmou em entrevista ao Lance. “Houve algumas coisas, mas não foi como eu imaginava, e isso também faz parte do futebol. Joguei muito pouco, mas entendi que a melhor forma de respeitar o clube era buscar outro desafio, porque não deu certo da maneira que esperávamos. Continuo tendo respeito pelo Vojvoda, embora pensemos o futebol de formas diferentes.”

    Ao deixar o Fortaleza precocemente, David Luiz acabou evitando o rebaixamento que se confirmou mais tarde, com a equipe terminando na 18ª colocação. Ainda assim, seu nome voltou aos noticiários por um episódio fora de campo. O zagueiro, noivo de sua companheira de longa data, Bruna Loureiro, foi acusado de ameaçar uma assistente social brasileira com quem supostamente mantinha um relacionamento. O brasileiro negou as acusações, e a polícia do estado optou por não indiciá-lo após investigação, segundo o Globo.

  • FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PAFOSAFP

    Voltando no tempo

    David Luiz voltou a sorrir no Chipre e caminha para encerrar sua brilhante carreira em grande estilo. Contra todas as probabilidades, os campeões cipriotas superaram Maccabi Tel-Aviv, Dínamo de Kiev e Estrela Vermelha  nas fases qualificatórias da Champions League e garantiram vaga na fase de grupos. Como recompensa, ganharam um calendário dos sonhos, com confrontos diante de Chelsea, Bayern de Munique, Juventus, Villarreal e Mônaco, além dos estreantes Kairat Almaty, Olympiacos e Slavia Praga.

    David Luiz não tinha condições físicas de atuar nas eliminatórias, mas esteve presente nas comemorações após a vitória decisiva sobre o Estrela Vermelha. “Todo mundo estava em êxtase”, contou à BBC Sport. “Ninguém esperava que estivéssemos na Champions League nesta temporada. Estou muito feliz por estar aqui, porque dá para sentir a fome de todos por algo grandioso.”

    Desde então, ele se tornou peça importante no time de Juan Carlos Carcedo, contribuindo para a reta final da campanha do Pafos rumo a mais um título nacional. No entanto, o impacto no principal palco europeu ainda foi limitado. A equipe somou apenas seis pontos nos seis primeiros jogos da fase de grupos, com derrotas pesadas, como o 5 a 1 em casa para o Bayern e o 2 a 0 fora diante da Juventus. Também deixou escapar pontos em empates frustrantes como visitante contra Olympiacos e Kairat, embora as chances de classificação sigam vivas.

    Na quarta rodada, porém, o Pafos protagonizou uma das grandes surpresas do torneio ao vencer o Villarreal por 1 a 0 no Estádio Stelios Kyriakides, resultado seguido por um empate emocionante por 2 a 2 com o Mônaco, no Stade Louis II. Em ambas as ocasiões, os cipriotas mostraram poder de reação, e David Luiz foi o grande destaque ao marcar um golaço: subiu mais alto que a defesa e cabeceou com precisão no ângulo, após cobrança de bola parada com efeito.

    Foi o primeiro gol do brasileiro na Champions League desde 2017, feito que o tornou o segundo jogador mais velho a marcar na história da competição, atrás apenas do ícone do Real Madrid, Pepe. Embora já não tenha a mesma mobilidade de outros tempos, o zagueiro mantém o gosto pelo espetacular e estará especialmente motivado para novas façanhas diante de seu antigo clube, o Chelsea.

    “Vou jogar contra o Chelsea com o coração totalmente cheio de energia”, prometeu à BBC. O Pafos ainda pode alcançar os mata-matas se conquistar um bom resultado em Stamford Bridge e na última rodada contra o Slavia. E, se David Luiz cumprir o que disse, tudo continua em aberto.

