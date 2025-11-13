Como comprar ingressos para a final da Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo?

A grande decisão da Libertadores 2025 tem seus protagonistas conhecidos. Principais forças do futebol brasileiro há algum tempo já, Flamengo e Palmeiras farão a final do torneio em busca do inédito tetracampeonato para um clube brasileiro.

Enquanto o Rubro-Negro assegurou sua vaga na decisão ao vencer o Racing por 1 a 0 no jogo de ida e segurar o empate sem gols na volta em Avellaneda, o Verdão conseguiu uma virada incrível no Allianz Parque. Derrotado na primeira partida em Quito por 3 a 0 pela LDU, o clube paulista goleou os equatorianos por 4 a 0 em São Paulo e carimbou seu passaporte para a final.

Agora que as vagas estão decididas, certamente uma dúvida surgiu na cabeça de muitos torcedores. Como comprar ingressos para a decisão da Libertadores 2025? Abaixo, contamos isso para você, além de mais alguns detalhes da partida.