Copa Libertadores trophy generalGetty
Felipe Proença

Como comprar ingressos para a final da Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo?

Decisão deste ano do torneio acontece no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru

A grande decisão da Libertadores 2025 tem seus protagonistas conhecidos. Principais forças do futebol brasileiro há algum tempo já, Flamengo e Palmeiras farão a final do torneio em busca do inédito tetracampeonato para um clube brasileiro.

Enquanto o Rubro-Negro assegurou sua vaga na decisão ao vencer o Racing por 1 a 0 no jogo de ida e segurar o empate sem gols na volta em Avellaneda, o Verdão conseguiu uma virada incrível no Allianz Parque. Derrotado na primeira partida em Quito por 3 a 0 pela LDU, o clube paulista goleou os equatorianos por 4 a 0 em São Paulo e carimbou seu passaporte para a final.

Agora que as vagas estão decididas, certamente uma dúvida surgiu na cabeça de muitos torcedores. Como comprar ingressos para a decisão da Libertadores 2025? Abaixo, contamos isso para você, além de mais alguns detalhes da partida.

  • Quando e onde será a final da Libertadores 2025?

    A grande final da Libertadores 2025 está marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental U, em Lima, às 18h de Brasília.

    Com capacidade para 80.093 espectadores, o local situado na capital peruana sediará pela segunda vez uma decisão do torneio desde que ela passou a ser disputada em um jogo apenas.

    A primeira aconteceu em 2019, quando o Flamengo levou a melhor sobre o River Plate por 2 a 1.

  • Estadio Monumental Lima PeruWeb

    Como comprar ingressos para a final da Libertadores 2025?

    A pré-venda dos ingressos para a final da Libertadores 2025, exclusiva para torcedores peruanos, iniciou no dia 31 de outubro, através da ElevenTickets.

    A segunda comercialização de entradas começou no dia 4 de novembro, com os valores iniciais variando de R$ 1 mil a R$ 1.700.

    Já a terceira fase de vendas, direcionada especificamente para os setores das torcidas de Palmeiras e Flamengo, começará a ocorrer nesta quinta-feira (13), a partir das 14h de Brasília. Nesta etapa, cada torcedor pode comprar apenas um ingresso por CPF.

