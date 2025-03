Como a cocaína vem tomando conta das torcidas na Inglaterra: por dentro do problema sério que provoca aumento de prisões e risco de vício

O uso da droga se espalhou por todos os níveis do futebol inglês, com consequências perigosas para os torcedores

É um sábado de agosto nublado e quente em Manchester, algumas horas antes do Manchester United receber o Nottingham Forest em Old Trafford. As grandes multidões ainda estão por chegar, embora muitas pessoas estejam se aproximando das imediações do estádio. Mas um torcedor, provavelmente com pouco mais de 20 anos e vestindo um uniforme réplica completo, está se comportando de maneira bastante diferente dos demais. Ele parece estar cheirando cocaína por um tubo enquanto caminha pela rua.

Em um nível, é chocante testemunhar tal coisa, uso flagrante de drogas em plena luz do dia no início da tarde. E, no entanto, não é de forma alguma uma cena fora do comum nos tempos modernos. Não é segredo que as pessoas usam cocaína em partidas de futebol na Inglaterra, e tampouco é um fenômeno novo. Mas em 2025, não são apenas os "hooligans" que usam o produto em torno das partidas de futebol.

Quem frequenta os estádios ingleses pode observar o comportamento dos torcedores, desde a Premier League e grandes torneios internacionais até os níveis inferiores do futebol local. Com certeza dá para ver algumas pistas.