Como o Bayern se tornou a principal ameaça ao PSG na luta pela Champions League

Wirtz era visto como o substituto ideal a curto prazo e o parceiro perfeito a longo prazo para Jamal Musiala, que ficaria fora de ação até pelo menos o fim do ano após quebrar a perna no Mundial de Clubes. No entanto, o astro do Bayer Leverkusen escolheu se transferir para o Liverpool, atual campeão da Premier League — uma decisão interpretada como um sinal do declínio do prestígio do Bayern entre as potências europeias.

Essa percepção ganhou força quando o Bayern quase deixou escapar uma vantagem de três gols na vitória pouco convincente por 3 a 2 sobre o Augsburg, em 30 de agosto. A opinião geral era de que Kompany tinha elenco suficiente para defender o título da Bundesliga, mas não para liderar uma verdadeira investida rumo ao título da Champions League.

Apenas pouco mais de dois meses depois, no entanto, o Bayern desafiou todas as expectativas. O clube soma um início perfeito em seus primeiros 15 jogos da temporada 2025/26 — uma sequência inédita, jamais igualada nas cinco principais ligas europeias. A equipe lidera a Bundesliga com cinco pontos de vantagem, marcando 33 gols e sofrendo apenas quatro, e ocupa a segunda posição da fase de liga da Champions, após vitórias por 3 a 1 sobre o Chelsea, 5 a 1 sobre o Pafos e 4 a 0 sobre o Club Brugge.

Atual campeão europeu, o Paris Saint-Germain está na liderança apenas por uma pequena margem — 13 a 12 em saldo de gols nas três primeiras rodadas —, mas o Bayern terá a chance de fazer uma grande demonstração de força quando visitar o Parc des Princes para enfrentar a equipe de Luis Enrique nesta terça-feira.

Uma 16ª vitória consecutiva colocaria os Bávaros como novos favoritos ao título e coroaria uma reviravolta impressionante. Kompany parece ter transformado o Bayern da noite para o dia e, se alcançarem seu objetivo final, talvez não haja quem consiga parar o gigante da Allianz Arena em qualquer competição.