+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
How Bayern became Europe's best.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Como o Bayern se tornou a principal ameaça ao PSG na luta pela Champions League

Em grande momento, clube alemão vivia certas incertezas até o início de setembro, quando não conseguiu contratar seus dois principais alvos na janela e quase foi eliminado precocemente na Copa da Alemanha

Wirtz era visto como o substituto ideal a curto prazo e o parceiro perfeito a longo prazo para Jamal Musiala, que ficaria fora de ação até pelo menos o fim do ano após quebrar a perna no Mundial de Clubes. No entanto, o astro do Bayer Leverkusen escolheu se transferir para o Liverpool, atual campeão da Premier League — uma decisão interpretada como um sinal do declínio do prestígio do Bayern entre as potências europeias.

Essa percepção ganhou força quando o Bayern quase deixou escapar uma vantagem de três gols na vitória pouco convincente por 3 a 2 sobre o Augsburg, em 30 de agosto. A opinião geral era de que Kompany tinha elenco suficiente para defender o título da Bundesliga, mas não para liderar uma verdadeira investida rumo ao título da Champions League.

Apenas pouco mais de dois meses depois, no entanto, o Bayern desafiou todas as expectativas. O clube soma um início perfeito em seus primeiros 15 jogos da temporada 2025/26 — uma sequência inédita, jamais igualada nas cinco principais ligas europeias. A equipe lidera a Bundesliga com cinco pontos de vantagem, marcando 33 gols e sofrendo apenas quatro, e ocupa a segunda posição da fase de liga da Champions, após vitórias por 3 a 1 sobre o Chelsea, 5 a 1 sobre o Pafos e 4 a 0 sobre o Club Brugge.

Atual campeão europeu, o Paris Saint-Germain está na liderança apenas por uma pequena margem — 13 a 12 em saldo de gols nas três primeiras rodadas —, mas o Bayern terá a chance de fazer uma grande demonstração de força quando visitar o Parc des Princes para enfrentar a equipe de Luis Enrique nesta terça-feira.

Uma 16ª vitória consecutiva colocaria os Bávaros como novos favoritos ao título e coroaria uma reviravolta impressionante. Kompany parece ter transformado o Bayern da noite para o dia e, se alcançarem seu objetivo final, talvez não haja quem consiga parar o gigante da Allianz Arena em qualquer competição.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • bayern(C)Getty Images

    'Melhor equipe da Europa'

    No sábado, o Bayer Leverkusen se tornou a mais recente vítima do Bayern, sofrendo uma derrota por 3 a 0 em um jogo em que o time de Kasper Hjulmand foi completamente dominado em todos os aspectos. Serge Gnabry abriu o placar aos 25 minutos, e Nicolas Jackson ampliou logo em seguida com uma bela cabeçada — seu primeiro gol na Bundesliga desde que chegou por empréstimo do Chelsea.

    Um gol contra de Loïc Badé deu ao Bayern uma vantagem de três gols antes do intervalo, enquanto a decisão de Kompany de poupar o trio principal — Harry Kane, Luis Díaz e Michael Olise — no primeiro tempo se mostrou acertada. Todos entraram logo no início da segunda etapa e ajudaram o Bayern a confirmar a vitória diante de um Leverkusen que não perdia na Bundesliga desde 23 de agosto.

    O resultado também pôs fim à sequência de dois anos do Leverkusen sem derrotas fora de casa, deixando Aleix García com uma conclusão clara: “O Bayern é, neste momento, o melhor time da Europa”, declarou o meio-campista à Sky Germany.

    Hjulmand também foi generoso nos elogios: “Temos que reconhecer que o Bayern é uma equipe absolutamente de elite. Eles puniram nossos erros imediatamente. Não estamos satisfeitos com o nosso desempenho, há muito o que melhorar, mas o Bayern foi simplesmente bom demais. Precisamos admitir isso.”

    Tudo indica que o Bayern está, de fato, acima de qualquer adversário no momento. Graças às escolhas ousadas de Kompany, os líderes da Bundesliga parecem prontos para buscar sua maior vitória até agora.

    “Depois de hoje, estou ainda mais confiante no que esta equipe pode fazer. É claro que somos melhores quando Harry joga, mas teremos um Harry em plena forma contra o Paris”, disse o técnico belga em sua coletiva pós-jogo. “Hoje senti que era o momento para dar chance a outros jogadores. Agora podemos entrar nesse duelo sem preocupações com o condicionamento físico. Terça-feira será o jogo de maior intensidade possível — o maior da Europa, eu diria.”

    • Publicidade
  • Harry KaneGetty

    Rei Kane

    O PSG tem todos os motivos para temer Harry Kane. O atacante inglês vive a melhor fase de sua carreira, com 22 gols em 15 partidas somando todas as competições nesta temporada, e já desponta como o principal candidato à Bola de Ouro de 2026.

    Sua mais recente atuação brilhante veio na segunda rodada da Copa da Alemanha, na última quarta-feira, quando o Bayern venceu o Colônia por 4 a 1. Kane marcou um golaço ao girar sobre a marcação e finalizar para fazer 2 a 1, antes de anotar o segundo de cabeça após cobrança de escanteio de Joshua Kimmich. Uma das chaves do sucesso recente do Bayern tem sido justamente a implacável eficiência de Kane em aproveitar até as meias-chances, tanto pelo chão quanto pelo alto — e o PSG precisará neutralizá-lo para ter alguma esperança de conter o ímpeto bávaro.

    Sob o comando de Kompany, Kane talvez tenha se tornado o centroavante mais letal do futebol mundial, mas suas qualidades como criador de jogadas também têm sido vitais, especialmente para compensar a ausência de Musiala. Aos 32 anos, o atacante demonstra maturidade e inteligência tática, participando da construção das jogadas e ditando o ritmo do ataque com sua técnica refinada.

    Com a chegada de Nicolas Jackson, o Bayern agora tem a opção de recuar Kane para atuar como um camisa 10 — algo que funcionou perfeitamente na vitória sobre o Dortmund no último Der Klassiker. Kane fez questão de elogiar Kompany: “Acho que ele desbloqueou um novo nível em mim. É um técnico fantástico, não apenas taticamente, mas também como pessoa.”

    O Bayern está estruturado para potencializar as qualidades de seu artilheiro, e Kompany sabe exatamente como mantê-lo motivado. Diferente da temporada passada, Kane agora faz parte de uma engrenagem coletiva eficiente, em vez de carregar sozinho a responsabilidade pelos resultados.

    “Ele entendeu qual é o seu papel em nossa equipe e como se encaixa entre os companheiros. Mostra sua qualidade não apenas com gols, mas também na forma como envolve os outros”, explicou Kompany antes do duelo contra o Dortmund. “Esperamos que ele mantenha esse nível, mas não colocamos pressão extra caso tenha uma partida menos inspirada. Os outros saberão compensar. Temos total confiança no nosso elenco.”

  • Luis Diaz Bayern 2025Getty Images

    Luis Díaz mortal

    No entanto, há um jogador que tem desafiado Kane de forma notável pelo posto de principal destaque do Bayern nesta temporada. Luis Díaz tornou-se a terceira contratação mais cara da história do clube — atrás apenas de Kane e Lucas Hernandez — ao ser adquirido do Liverpool por €75 milhões na última janela de transferências. Ainda assim, o negócio inicialmente não gerou grande entusiasmo em Munique.

    O colombiano havia sido considerado fora dos planos no Liverpool pelo técnico Arne Slot, e amplamente se comentava que o alvo preferido do Bayern era Nico Williams, do Athletic Bilbao. O ex-jogador Dietmar Hamann chegou a afirmar que o Liverpool estava “rindo” por ter conseguido um valor tão alto pelo colombiano. No entanto, desde então, os torcedores do Bayern têm tido muito mais motivos para sorrir do que os dos Reds.

    Durante a campanha do título do Liverpool na Premier League 2024/25, talvez nenhum jogador tenha sido tão subestimado quanto Luis Díaz. Ele somou 18 participações diretas em gols — atrás apenas de Mohamed Salah — e sua versatilidade, alternando entre a ponta esquerda e o centro do ataque, foi crucial na reta final da temporada.

    Luis Díaz levou essa boa forma para Munique de maneira impressionante, anotando oito gols e cinco assistências em suas primeiras 15 partidas. Kompany concedeu liberdade ofensiva a ele e a Michael Olise, com o colombiano liderando a Bundesliga em finalizações (34) e o francês aparecendo logo atrás (29).

    Na temporada passada, o Bayern teve dificuldades para encontrar fluidez no ataque, mas Díaz mudou completamente essa dinâmica, injetando intensidade, energia e qualidade. Ele é um especialista em criar caos nas transições e lidera a pressão do time, sendo responsável por muitas das chances que nascem após recuperar a bola no campo adversário.

    Kane chegou a dizer que sentiu uma “conexão instantânea” com Luis Díaz — e isso é evidente na sintonia entre ambos em campo, algo para o qual nenhuma defesa europeia encontrou resposta até agora. De repente, aquele preço de €75 milhões parece uma verdadeira pechincha, e o colombiano finalmente está recebendo o reconhecimento que merece.

  • Lennart KarlGetty Images

    Ascensão do 'fantástico' Karl

    Kompany também foi recompensado por apostar na joia da base do Bayern, Lennart Karl. O jovem de 17 anos ainda atuava pelo time sub-19 em fevereiro, mas o técnico acelerou seu desenvolvimento, primeiro ao incluí-lo no elenco que disputou o Mundial de Clubes e, depois, ao garantir-lhe um lugar fixo na equipe principal nesta temporada.

    Karl já soma 13 aparições pelo time profissional, sendo quatro como titular, e tem sido uma verdadeira revelação. Capaz de atuar como ponta-direita ou camisa 10, o prodígio alemão demonstra uma maturidade e confiança muito além da sua idade. É um atacante veloz, ágil e habilidoso, com dribles curtos e excelente controle de bola ao girar em espaços reduzidos.

    As comparações com Arjen Robben surgiram naturalmente, já que Karl possui um pé esquerdo de enorme qualidade. Houve até semelhanças com o ídolo holandês em seu primeiro gol pelo clube, quando deixou três defensores do Club Brugge para trás antes de acertar um chute indefensável no ângulo.

    Esse golaço o tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Bayern na Champions League. Apenas três dias depois, Karl marcou também seu primeiro gol na Bundesliga, diante do Borussia Mönchengladbach, em outra jogada marcante cortando da esquerda para dentro.

    “Ele é um jogador fantástico, sem medo de partir para o drible”, elogiou Harry Kane sobre o jovem companheiro. “Se continuar trabalhando duro, terá um futuro brilhante pela frente.”

    Kompany tem administrado cuidadosamente os minutos de Karl, mas o garoto já se tornou uma peça coringa valiosa no elenco. No mínimo, sua versatilidade oferece cobertura em caso de lesões ou suspensões, e no melhor dos cenários, ele pode se tornar um jogador decisivo à medida que a temporada avança.

  • FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Ajustes táticos

    O Bayern é, de longe, o time mais goleador entre as cinco principais ligas da Europa, e isso se deve em grande parte a um ajuste tático inteligente de Vincent Kompany. No seu primeiro ano no comando, o ex-técnico do Burnley priorizou a posse de bola e o controle dos jogos, mas agora o Bayern se tornou uma equipe muito mais direta, focada em passes verticais e contra-ataques explosivos.

    A equipe também costuma recuar para um bloco médio, atraindo os adversários para o próprio campo a fim de abrir espaço nas costas da defesa, especialmente depois de sair na frente. O objetivo é atacar com velocidade e precisão logo após recuperar a bola, e os resultados têm sido devastadores.

    Atualmente, o Bayern ataca com até seis jogadores, sobrecarregando as defesas rivais enquanto Kompany incentiva os laterais a avançarem. É uma abordagem agressiva e de alta intensidade que, à primeira vista, poderia deixar o time vulnerável aos contra-ataques — mas isso não acontece. Como há tantos jogadores próximos entre si quando perdem a posse, o Bayern consegue sufocar o adversário rapidamente e forçar erros.

    “Ele trouxe sua própria fome para um time que talvez tivesse se tornado um pouco complacente”, explicou o técnico do Colônia, Lukas Kwasniok, ao falar sobre Kompany — a quem descreveu como “um gigante, um verdadeiro urso” — após o confronto pela Copa da Alemanha. “Ele implantou uma identidade muito clara no trabalho do Bayern sem a bola — não há espaço para meio-termos. Os jogadores estão totalmente comprometidos, porque perceberam que podem devorar os adversários dessa maneira. Eles praticamente tiram o ar de você.”

    Defensores como Jonathan Tah, Konrad Laimer e Josip Stanisic não são exatamente velozes, mas raramente ficam expostos, já que poucos times conseguem escapar da pressão do Bayern. E mesmo quando isso acontece, a brecha dura pouco: o time inteiro se reorganiza rapidamente para recuperar a forma defensiva.

    Um detalhe interessante é que Serge Gnabry agora permanece mais adiantado do que Kane quando o Bayern está se defendendo, o que tem feito grande diferença na transição ofensiva. Kompany transformou a equipe de uma mola frouxa em uma mola comprimida e pronta para explodir — e assistir à evolução desse Bayern tem sido simplesmente empolgante.

    “É praticamente impossível vencer o Bayern neste momento”, acrescentou Kwasniok. “Essa é a verdade — eles são simplesmente excepcionais. Raramente vi um time de elite disposto a se doar tanto. Eles têm uma vontade implacável de conquistar a tríplice coroa.”

  • Bayer 04 Leverkusen v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Ao alcance?

    O PSG será, até agora, o teste mais difícil para o Bayern, que perdeu por 2 a 0 para os parisienses nas quartas de final do Mundial de Clubes. Ainda assim, os bávaros devem entrar no duelo desta terça-feira cheios de confiança. O time de Luis Enrique tem sido brilhante novamente na Champions League — com uma vitória marcante sobre o Barcelona entre goleadas sobre Atalanta e Leverkusen —, mas na Ligue 1, Olympique de Marseille, Lorient, Strasbourg e Lille já conseguiram tirar pontos dos parisienses.

    As circunstâncias também podem favorecer o Bayern. O atual vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, é dúvida para a partida, enquanto Désiré Doué está fora por tempo indeterminado após uma lesão muscular na coxa esquerda. Na defesa, o PSG também terá um desfalque importante: Illia Zabarnyi está suspenso por um jogo devido ao cartão vermelho recebido contra o Leverkusen. Marquinhos acaba de retornar de lesão, e com Kane, Díaz e Olise em excelente forma, o Bayern tem todas as armas necessárias para superar o gigante francês.

    Um empate deixaria as duas equipes bem posicionadas para avançar automaticamente às oitavas de final, mas Kompany prometeu que o Bayern “vai dar tudo de si” em busca de mais uma vitória, mantendo seu estilo de jogo “rock’n’roll”. É justamente essa mentalidade que conquistou a confiança total de seus jogadores e torcedores.

    “Eles acertaram em cheio com Kompany”, afirmou a lenda do Bayern, Lothar Matthäus, à Sky Germany, após o belga receber uma renovação de contrato por mais dois anos em outubro. “Kompany voltou a envolver os jogadores nas decisões, com uma comunicação clara, aberta e honesta. Ele reinventou o Bayern depois de quatro ou cinco anos de instabilidade e resgatou muitos valores que o clube havia perdido nesse período.”

    Essa visão certamente se tornará consenso se o implacável time de Kompany conseguir silenciar o Parc des Princes — e, nesse caso, o Bayern poderá realmente começar a sonhar com sua sétima taça da Champions League.

Liga dos Campeões
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Liga dos Campeões
PSG crest
PSG
PSG
Tottenham crest
Tottenham
TOT