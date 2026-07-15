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Barboza PalmeirasCesar Greco/Palmeiras
Luis Felipe Gonçalves

Como Alexander Barboza pode se encaixar no time do Palmeiras

Palmeiras
A. Barboza
A. Ferreira

Zagueiro argentino custou cerca de R$ 20 milhões e pode ajudar Abel a montar esquema tático que o treinador sonha há tempos no Alviverde

Alexander Barboza é, até o momento, o único reforço do Palmeiras para o segundo semestre de 2026, e já pode estrear no primeiro jogo após a paralisação para a Copa do Mundo, contra o Coritiba, no dia 22 de julho, pelo Brasileirão.

No sábado, o zagueiro participou de seu primeiro jogo-treino pelo clube, na vitória por 3 a 1 sobre o Juventus, na Academia de Futebol. Antes disso, havia ficado de fora das primeiras três atividades da intertemporada por conta de um processo de dosagem de carga no Núcleo de Saúde e Performance - estratégia planejada pela comissão técnica desde sua chegada.

O reforço de 1,93m custou cerca de R$ 20 milhões aos cofres alviverses e traz como principais características a imposição física e o jogo aéreo, as mesmas que o tornaram um dos pilares do Botafogo campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, em 124 partidas com a camisa do Glorioso.

Barboza está há quase dois meses sem entrar em campo. Sua última partida foi em 20 de maio, contra o Independiente Petrolero, pela Sul-Americana. Com os primeiros testes em campo previstos para os próximos dias, o Núcleo de Saúde e Performance avalia que ele tem condições de atuar após a volta do calendário, e até por 90 minutos, se necessário. Em meados de agosto, os exames serão repetidos para detalhar como o argentino responde fisicamente à intensidade de jogos oficiais.

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  • Palmeiras v Botafogo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Nova opção para Abel

    A chegada de Barboza abre uma possibilidade que Abel Ferreira persegue há algum tempo no Verdão: montar uma linha de três zagueiros. No primeiro semestre, o Palmeiras operou com o esquema tradicional de dois zagueiros e dois laterais, sofrendo apenas 28 gols em 38 partidas e acumulando quase 350 desarmes. O sistema funcionou, mas Abel sempre enxergou no trio defensivo uma variante tática desejável.

    Caso o treinador opte por manter a linha de quatro, Barboza brigará por posição com Murilo, que disputou 31 jogos no semestre, 30 como titular, marcou três gols e deu duas assistências. Gustavo Gómez, capitão e referência, é considerado intocável. Murilo teve bom desempenho e não perdeu espaço para Bruno Fuchs ou Benedetti no semestre. A estreia do argentino, portanto, pode começar pelo banco.

    Se Abel optar pelos três zagueiros, Barboza jogaria pelo lado esquerdo - posição desejada há tempos pela comissão técnica, que sentia falta de um defensor canhoto para o setor. Gómez e Murilo completariam o trio. Antes da Copa, Abel chegou a utilizar Emiliano Martínez como terceiro zagueiro na fase defensiva, mesmo sendo volante de origem. Com Barboza, teria três jogadores de origem na função.

    No esquema com três zagueiros, a saída de bola será um dos pontos mais observados. Barboza registrou 80% de precisão nos passes pelo Botafogo no primeiro semestre e somou três assistências, duas em lançamentos para o ataque.

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  • SE Palmeiras v Botafogo FR: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Jogo aéreo e excesso de cartões

    No setor ofensivo, Barboza também pode agregar. O zagueiro marcou dois gols em 2026, ambos de cabeça, e o Palmeiras de Abel converteu 13 de seus 64 gols na temporada em bolas paradas. A dupla Barboza e Gómez, nesse sentido, promete ser bastante combativa nas bolas aéreas.

    O ponto de atenção, no entanto, é o histórico de cartões. Desde que chegou ao Brasil, Barboza acumulou 55 amarelos: 21 em 51 jogos em 2024, 25 em 46 no ano seguinte e nove nesta temporada em 26 partidas. O defensor quase ficou fora do primeiro jogo pelo Palmeiras por conta de uma punição do STJD - cartão vermelho recebido quando ainda defendia o Botafogo. Com a ajuda do clube, ganhou o recurso no Pleno do Tribunal e foi liberado.

    Além de Barboza, Abel conta com Murilo, Gómez, Bruno Fuchs, Benedetti e o jovem Koné, marfinense de 18 anos que já foi relacionado para o profissional, como opções para o setor.

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