Como Alexander Barboza pode se encaixar no time do Palmeiras

Alexander Barboza é, até o momento, o único reforço do Palmeiras para o segundo semestre de 2026, e já pode estrear no primeiro jogo após a paralisação para a Copa do Mundo, contra o Coritiba, no dia 22 de julho, pelo Brasileirão.

No sábado, o zagueiro participou de seu primeiro jogo-treino pelo clube, na vitória por 3 a 1 sobre o Juventus, na Academia de Futebol. Antes disso, havia ficado de fora das primeiras três atividades da intertemporada por conta de um processo de dosagem de carga no Núcleo de Saúde e Performance - estratégia planejada pela comissão técnica desde sua chegada.

O reforço de 1,93m custou cerca de R$ 20 milhões aos cofres alviverses e traz como principais características a imposição física e o jogo aéreo, as mesmas que o tornaram um dos pilares do Botafogo campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, em 124 partidas com a camisa do Glorioso.

Barboza está há quase dois meses sem entrar em campo. Sua última partida foi em 20 de maio, contra o Independiente Petrolero, pela Sul-Americana. Com os primeiros testes em campo previstos para os próximos dias, o Núcleo de Saúde e Performance avalia que ele tem condições de atuar após a volta do calendário, e até por 90 minutos, se necessário. Em meados de agosto, os exames serão repetidos para detalhar como o argentino responde fisicamente à intensidade de jogos oficiais.