Como Alessia Russo se tornou uma das atacantes mais temíveis da Europa, com a estrela do Arsenal e da Inglaterra de volta à disputa pela Bola de Ouro

Na última terça-feira, a atacante marcou um gol simplesmente espetacular contra o Chelsea. Com um chute de primeira, após um primeiro toque que preparou a jogada na perfeição, ela deu ao Arsenal uma vantagem crucial de 3 a 1 para levar para a segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões, a ser disputada em Stamford Bridge na quarta-feira. Quatro dias depois, ela voltou a brilhar, marcando um hat-trick no primeiro tempo enquanto o Arsenal goleava o Tottenham por 5 a 2 no clássico do norte de Londres.

Abrindo o placar com uma cabeçada e fechando o hat-trick após um presente da goleira do Tottenham, Lize Kop, talvez tenha sido o segundo gol que melhor resumiu onde Russo se encontra neste momento. Fazendo uma corrida na hora certa por trás da defesa do Spurs, ela driblou Kop e nem sequer olhou para cima para ver onde ficava o gol antes de mandar a bola para além de Toko Koga, a zagueira do Tottenham que estava marcando na linha. Foi o décimo gol de Russo nos últimos oito jogos pelo clube e pela seleção.

Na temporada passada, Russo marcou 19 gols, ajudando o Arsenal a conquistar a Liga dos Campeões e a Inglaterra a conquistar o Campeonato Europeu, garantindo para si o terceiro lugar na votação do Ballon d'Or. Ela superou essa marca nesta temporada, chegando a 23 gols em uma campanha que viu a estrela inglesa se adaptar e evoluir de novas maneiras, para manter a defesa do título europeu dos Gunners nos trilhos e suas chances de conquistar a Bola de Ouro de 2026 em alta.