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Alessia Russo Arsenal GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Como Alessia Russo se tornou uma das atacantes mais temíveis da Europa, com a estrela do Arsenal e da Inglaterra de volta à disputa pela Bola de Ouro

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As discussões sobre a capacidade goleadora de Alessia Russo têm dominado as conversas em torno da jogadora da seleção inglesa durante a maior parte de sua carreira profissional até o momento. Isso se tornou especialmente evidente desde sua transferência do Manchester United para o Arsenal, há três anos, com o aumento do escrutínio devido à mudança e também ao fato de ela ter se tornado a atacante titular das Lionesses. Mas, nesta última semana em particular, Russo demonstrou os avanços notáveis que fez para que essas discussões se tornem obsoletas.

Na última terça-feira, a atacante marcou um gol simplesmente espetacular contra o Chelsea. Com um chute de primeira, após um primeiro toque que preparou a jogada na perfeição, ela deu ao Arsenal uma vantagem crucial de 3 a 1 para levar para a segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões, a ser disputada em Stamford Bridge na quarta-feira. Quatro dias depois, ela voltou a brilhar, marcando um hat-trick no primeiro tempo enquanto o Arsenal goleava o Tottenham por 5 a 2 no clássico do norte de Londres.

Abrindo o placar com uma cabeçada e fechando o hat-trick após um presente da goleira do Tottenham, Lize Kop, talvez tenha sido o segundo gol que melhor resumiu onde Russo se encontra neste momento. Fazendo uma corrida na hora certa por trás da defesa do Spurs, ela driblou Kop e nem sequer olhou para cima para ver onde ficava o gol antes de mandar a bola para além de Toko Koga, a zagueira do Tottenham que estava marcando na linha. Foi o décimo gol de Russo nos últimos oito jogos pelo clube e pela seleção.

Na temporada passada, Russo marcou 19 gols, ajudando o Arsenal a conquistar a Liga dos Campeões e a Inglaterra a conquistar o Campeonato Europeu, garantindo para si o terceiro lugar na votação do Ballon d'Or. Ela superou essa marca nesta temporada, chegando a 23 gols em uma campanha que viu a estrela inglesa se adaptar e evoluir de novas maneiras, para manter a defesa do título europeu dos Gunners nos trilhos e suas chances de conquistar a Bola de Ouro de 2026 em alta.

  • Alessia Russo Arsenal WSL 2025-26Getty

    Perguntas a responder

    Russo foi contratada pelo Arsenal em uma transferência gratuita durante a gestão do ex-técnico Jonas Eidevall, que, na verdade, havia tentado contratá-la do United seis meses antes por uma quantia que teria sido um recorde mundial na época. Compreensivelmente, já que estávamos no meio da temporada 2022-23, o United não aceitou a oferta de £ 500.000 (US$ 620.000) de seus rivais da Superliga Feminina, mas o fato de os Gunners terem feito essa tentativa dizia tudo sobre a avaliação que Eidevall fazia da jogadora.

    Quando Russo chegou ao norte de Londres, porém, Eidevall recebia perguntas frequentes sobre sua capacidade de marcar gols. A jogadora da seleção inglesa era claramente excelente em muitos aspectos; seu jogo de retenção está entre os melhores do mundo, enquanto sua habilidade de recuar ou abrir para as laterais para se envolver na construção de jogadas, e ser uma peça-chave nisso, ficou imediatamente evidente. Mas quando se tratava de mandar a bola para o fundo da rede, Russo nem sempre parecia ter um talento natural, até porque nem sempre ocupava as posições que uma típica atacante central ocuparia.

    “Eu disse desde o início que a capacidade de finalização dela é a melhor com que já trabalhei”, disse Eidevall antes da temporada 2024-25. “O importante com a Alessia é o desenvolvimento e o jogo, e as posições de finalização em que ela se encontra cada vez mais. Acho que, como atacante, esse deve ser o seu objetivo o tempo todo: estar nas posições certas, porque, se você estiver, os gols virão como consequência. Se ela estiver tendo oportunidades suficientes de finalização, os gols certamente acontecerão.”

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    Melhorias significativas

    Tanto a seleção inglesa quanto o Arsenal se empenharam em colocar Russo em posições de finalização com mais frequência. Seus indicadores estatísticos melhoraram como resultado e, tal como Eidevall havia previsto, o número de gols dela aumentou ao longo da temporada. Depois de marcar 16 gols em todas as competições do clube na temporada 2023-24, Russo fez 20 no ano passado e está atualmente com 19 nesta temporada, prestes a melhorar sua marca pela quinta temporada consecutiva, levando em conta também sua passagem pelo United.

    E embora Eidevall fosse enfático ao afirmar que sua finalização sempre foi fantástica, há uma clara melhora nesse aspecto também. Talvez parte disso se deva à compostura de Russo diante do gol, que se beneficiou da regularidade com que ela se encontra nessas posições, mas era difícil assistir à bela finalização de Russo contra o Chelsea na semana passada e não pensar que ela também deu passos largos nesse quesito, mesmo que não fosse a área principal que precisava ser trabalhada.

    “Ela é uma das melhores finalizadoras que já vi”, disse Renee Slegers, atual treinadora principal do Arsenal e assistente de Eidevall durante seu mandato, no fim de semana.

    “Acho que nos jogos, o que se vê agora é que, quando ela chega aos espaços certos no momento certo, ela tem muita convicção no que está fazendo e acho que é isso que a levou a outro nível”, disse Slegers alguns dias antes, após a vitória sobre o Chelsea. “Ela já estava quase no nível mais alto, mas está apenas conquistando essas pequenas vantagens no momento.”

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Adaptando-se e prosperando

    O mais impressionante de tudo é que Russo conseguiu demonstrar tudo isso mesmo atuando como camisa 10. Foi nessa posição que ela começou a partida em que o Arsenal recebeu o Chelsea na semana passada e também na vitória sobre o West Ham no último fim de semana. Ela marcou em ambos os jogos.

    “É algo com que talvez eu tenha tido um pouco de dificuldade no início”, admitiu Russo no sábado, em entrevista à Sky Sports após a vitória sobre o Tottenham. “Acho que agora entendo um pouco melhor os detalhes da posição 10, acho um pouco mais fácil. Com a bola, gosto das duas, porque elas oferecem facetas diferentes do meu jogo.”

    Isso sempre pareceu um dilema sem saída com Russo. Se você a pressionar para ser uma camisa 9 mais tradicional, que é uma predadora constante na área, desencorajando-a a se deslocar pelas laterais ou recuar para criar jogadas para as outras, você perde um pouco do que a torna excelente? Mas Slegers pode muito bem estar no caminho certo quando se trata de permitir que todos os aspectos do jogo de Russo brilhem.

  • Alessia Russo Stina Blackstenius Arsenal training 2026Getty Images

    Dupla mortal

    Isso não se deve apenas ao fato de Slegers, ocasionalmente, escalar Russo na posição de camisa 10, mas também porque ela vem colocando a jogadora na mesma escalação inicial que Stina Blackstenius com mais frequência. Era uma tática que Eidevall experimentava de vez em quando, mas que só adotava em raras ocasiões. Slegers, porém, tem recorrido a ela com mais frequência, especialmente nos últimos tempos, e viu uma parceria florescer entre as duas.

    Isso permite que Russo ocupe espaços mais recuados sem que o Arsenal seja privado de uma presença consistente na área, ao mesmo tempo em que cria um clima de imprevisibilidade no ataque das Gunners. Isso porque Blackstenius tem demonstrado sua capacidade de assumir outras posições, permitindo que Russo invada os espaços da camisa 9, às vezes pegando a defesa adversária de surpresa.

  • Alessia Russo Arsenal UWCL trophy 2025Getty Images

    Visão geral

    Russo não é a artilheira que é, por exemplo, Khadija Shaw, do Manchester City, ou Ewa Pajor, do Barcelona. Nas cinco principais ligas da Europa, ninguém marcou mais gols nesta temporada do que Shaw, com Pajor em terceiro lugar nesse ranking. Claudia Pina, do Barcelona, uma atacante mais versátil, fica entre as duas atacantes tradicionais na lista.

    Mas Russo continua a melhorar nesse aspecto, ao mesmo tempo em que mantém seu jogo versátil em destaque, o que permite que a equipe em que ela atua também tenha sucesso. Afinal, isso é o mais importante no futebol, e também tem um papel importante quando se trata de algo como a Bola de Ouro.

    As contribuições de Russo para o Arsenal e a Inglaterra na última temporada não se limitaram aos seus gols, nem mesmo às suas assistências. O que ela fez sem a posse de bola, ou fora da jogada quando sua equipe a tinha, também foi vital e ajudou os Gunners a conquistarem a Liga dos Campeões, enquanto as Lionesses venceram a Euro 2025 — ambas conquistas que contribuíram para a ascensão de Russo no ranking da Bola de Ouro.

    Cada time exige coisas diferentes de sua atacante central e, tanto para o Arsenal quanto para a Inglaterra, a jogadora de 27 anos preenche todos os requisitos.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Reforçando sua candidatura à Bola de Ouro

    A disputa pela Bola de Ouro de 2026 promete ser interessante. Aitana Bonmati venceu as últimas três edições do prêmio, mas desta vez terá que abrir mão do título, já que, infelizmente, ficou fora da maior parte da temporada devido a uma lesão. Apesar disso, o Barça tem se destacado e parece ser o favorito para a Liga dos Campeões, então Pina, Pajor e Alexia Putellas seriam as favoritas para a vencedora de 2026, com outras candidatas dependendo de quem aceitar o desafio de disputar o grande troféu contra as catalãs.

    Foi o que Russo e o Arsenal fizeram no ano passado, derrotando o Barça na final e causando um verdadeiro choque. Esse triunfo não acabou sendo o catalisador para a disputa pelo título da WSL que muitos esperavam nesta temporada, mas, a menos que haja um colapso em Stamford Bridge na quarta-feira, as Gunners continuam no caminho certo para defender sua coroa europeia.

    Enquanto for assim, é provável que Russo se encontre novamente entre as favoritas na noite do Ballon d'Or, com suas melhorias contínuas e atuações consistentes mostrando por que ela merece estar lá.

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