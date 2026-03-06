Como a profunda conexão de Kylian Mbappé com as ruas de Paris inspirou as novas chuteiras Nike Mercurial do astro do Real Madrid

Foi nessa periferia nordeste de Paris que um dos melhores jogadores do mundo deu seus primeiros passos no futebol, ingressando no clube local AS Bondy aos cinco anos de idade, em 2004 — o primeiro passo em uma trajetória que o levou ao Real Madrid, passando pela glória da Copa do Mundo com a França e pelo sucesso sem precedentes com o PSG.
No entanto, Mbappé nunca esqueceu suas raízes, e suas novas chuteiras Nike Mercurial refletem o vínculo duradouro entre o atacante e sua cidade natal, inspirando-se em um tênis icônico para preencher a lacuna entre a rua e o campo.