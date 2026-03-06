Goal.com
Como a profunda conexão de Kylian Mbappé com as ruas de Paris inspirou as novas chuteiras Nike Mercurial do astro do Real Madrid

Kylian Mbappe pode ter uma relação tensa com o Paris Saint-Germain devido à sua saída amarga do Parc des Princes em 2024, mas a capital francesa — e especialmente o bairro de Bondy — sempre terá um lugar especial em seu coração. Ao lançar suas últimas chuteiras exclusivas, a Nike reconheceu essa profunda conexão entre Mbappe e as ruas onde ele cresceu.

Foi nessa periferia nordeste de Paris que um dos melhores jogadores do mundo deu seus primeiros passos no futebol, ingressando no clube local AS Bondy aos cinco anos de idade, em 2004 — o primeiro passo em uma trajetória que o levou ao Real Madrid, passando pela glória da Copa do Mundo com a França e pelo sucesso sem precedentes com o PSG.

No entanto, Mbappé nunca esqueceu suas raízes, e suas novas chuteiras Nike Mercurial refletem o vínculo duradouro entre o atacante e sua cidade natal, inspirando-se em um tênis icônico para preencher a lacuna entre a rua e o campo.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-MBAPPE-BONDYAFP

    Os sonhos de Bondy

    A imagem de Mbappé agora se destaca em sua cidade natal, já que sua patrocinadora, a Nike, celebra a realização do sonho de infância do jogador com um mural de 20 metros de altura na lateral de um prédio. Ele retrata um jovem Mbappé usando uma bola como travesseiro, sonhando com a camisa da seleção francesa com o número 10 nas costas. Ao lado, há uma mensagem que diz: “Ame seu sonho e ele vai te amar de volta”.

    Agora uma verdadeira estrela, Mbappé nunca se esquivou de suas origens, retornando regularmente a Bondy, colaborando em um novo campo para o bairro e defendendo a vida nas banlieues diante da imprensa negativa e dos estereótipos que estigmatizam os subúrbios das grandes cidades francesas, muitas vezes impregnados de preconceito.

    Ele já teve muitas chuteiras exclusivas no passado, é claro, com o par de 2019 — apelidado de “Bondy Dreams” pela Nike — prestando homenagem às ruas onde cresceu.

  • FBL-FRA-MBAPPE-BONDYAFP

    “Incrível caldeirão cultural”

    Em 2020, Mbappé escreveu uma carta aberta emocionante para as “crianças de Bondy” e as “crianças da periferia” da França para o The Players' Tribune, demonstrando o quanto ele se importa com suas raízes e sua determinação em mudar a imagem do tipo de área de onde ele vem.

    “Nosso bairro é um incrível caldeirão de diferentes culturas — francesa, africana, asiática, árabe, todas as partes do mundo”, escreveu ele. “As pessoas de fora da França sempre falam mal dos subúrbios, mas se você não é daqui, não consegue entender realmente como é.

    As pessoas falam sobre 'bandidos' como se eles tivessem sido inventados aqui. Mas há bandidos em todo o mundo. Há pessoas que lutam em todo o mundo... Quando eu era criança, costumava ver alguns dos caras mais durões do bairro carregando compras para minha avó. Você nunca vê esses aspectos da nossa cultura no noticiário. Você só ouve falar do lado ruim, nunca do bom.”

  • Kylian Mbappe Nike Mercurial bootsNike Football

    Inspiração streetwear

    As últimas Mercurials assinadas por Mbappe voltam às suas raízes mais uma vez, desta vez inspirando-se num par de ténis que capturou a imaginação da capital francesa quando a superestrela dava os primeiros passos na sua brilhante carreira.

    O novo design é inspirado no tênis Air Max Plus 7, também conhecido como TN7 — um clássico cult que foi lançado em 2004 e se tornou icônico na Europa Ocidental, especialmente em Paris. O visual único do calçado original era baseado em gotas de água distorcidas em um para-brisa, e isso foi reproduzido nas novas chuteiras de Mbappé.

    Com uma combinação de cores marcante em ameixa, prata e verde-limão, suas novas chuteiras Mercurials apresentam o que a Nike descreve como “iconografia TN reformulada”, incluindo o logotipo “KM” de Mbappé, trazendo a estética do streetwear para o campo.

    Em termos técnicos, a parte dianteira do pé conta com “Zoom Air” para “retorno de energia”, enquanto a parte superior em malha proporciona toque e controle precisos — atributos sinônimos de Mbappé.

  • Kylian Mbappe Nike Mercurial bootsNike Football

    Lançamento duplo

    Para consolidar realmente este lançamento como uma combinação de futebol e streetwear, a Nike também lançou um novo par de Air Max Plus VII para marcar a ocasião.

    O tênis também é adornado com aquele padrão de gotas de chuva sobrenatural na mesma combinação de cores atraente, unindo o campo e as ruas com sua silhueta icônica.

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    A cultura fala com todos

    Ao falar sobre o último lançamento, Mbappé insistiu que queria que as pessoas vissem suas próprias histórias em sua experiência, talvez inspirando-se em seu sonho que se tornou realidade.

    “A cultura é algo que fala a todos”, disse ele. “Esta história vai permitir que as pessoas se reconheçam além das minhas chuteiras de futebol.”

    As chuteiras Kylian Mbappe Player Edition Mercurial, Mercurial Zoom Superfly 10 e Zoom Vapor 16 já estão disponíveis para compra em nike.com.

