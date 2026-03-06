Como a profunda conexão de Kylian Mbappé com as ruas de Paris inspirou as novas chuteiras Nike Mercurial do astro do Real Madrid

A imagem de Mbappé agora se destaca em sua cidade natal, já que sua patrocinadora, a Nike, celebra a realização do sonho de infância do jogador com um mural de 20 metros de altura na lateral de um prédio. Ele retrata um jovem Mbappé usando uma bola como travesseiro, sonhando com a camisa da seleção francesa com o número 10 nas costas. Ao lado, há uma mensagem que diz: “Ame seu sonho e ele vai te amar de volta”.

Agora uma verdadeira estrela, Mbappé nunca se esquivou de suas origens, retornando regularmente a Bondy, colaborando em um novo campo para o bairro e defendendo a vida nas banlieues diante da imprensa negativa e dos estereótipos que estigmatizam os subúrbios das grandes cidades francesas, muitas vezes impregnados de preconceito.

Ele já teve muitas chuteiras exclusivas no passado, é claro, com o par de 2019 — apelidado de “Bondy Dreams” pela Nike — prestando homenagem às ruas onde cresceu.