Depois de Luis Milla, o Como oficializou a segunda contratação do dia. O time comandado por Cesc Fàbregas concluiu a contratação do lateral-esquerdo Kaiki, nascido em 2003, vindo do Cruzeiro. A fórmula da transação é um empréstimo com opção de compra obrigatória no valor de 15 milhões de euros, incluindo bônus.
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Como: a contratação de Kaiki é oficial; os valores da transação
A NOTA
Segue o comunicado oficial sobre a conclusão da negociação: “O Como 1907 tem o prazer de anunciar que chegou a um acordo para a contratação do jogador da seleção brasileira Kaiki Bruno da Silva, proveniente do Cruzeiro Esporte Clube. O lateral-esquerdo de 23 anos se juntará ao time por empréstimo com opção de compra, trazendo velocidade, intensidade e experiência internacional para o elenco de Cesc Fàbregas”.
NO LUGAR DE ALBERTO MORENO
Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Kaiki disputou 129 partidas pelo time principal e marcou 2 gols. Em seu currículo, constam um título do Campeonato Brasileiro da Série B, um título do Campeonato Mineiro e um título do Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, com a qual disputou uma partida pela seleção principal. O Como o contratou para substituir Alberto Moreno, que se despediu do clube ao término do contrato.