Como: a contratação de Kaiki é oficial; os valores da transação

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Kaiki disputou 129 partidas pelo time principal e marcou 2 gols. Em seu currículo, constam um título do Campeonato Brasileiro da Série B, um título do Campeonato Mineiro e um título do Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, com a qual disputou uma partida pela seleção principal. O Como o contratou para substituir Alberto Moreno, que se despediu do clube ao término do contrato.