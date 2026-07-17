Como: a contratação de Andrés Cuenca é oficial. Ele vem do Barcelona e assinou contrato até 2030. Veja quem é ele

Ele representou o Barcelona em três edições da UEFA Youth League e desempenhou um papel importante na conquista do título de 2024/25, marcando um gol na final da partida vencida pela equipe Sub-19 contra o Trabzonspor por 4 a 1. Depois de se tornar titular fixo do Barcelona Atlètic, estreou-se na equipe principal na Liga dos Campeões da UEFA contra o Young Boys em 2024. Passou a segunda metade da temporada 2025/26 emprestado ao Sporting Gijón.



Zagueiro sólido e dotado fisicamente, seguro na posse de bola, Cuenca representou a Espanha nas seleções juvenis Sub-15 a Sub-20. Sua experiência internacional inclui as Copas do Mundo da FIFA Sub-17 e Sub-20, bem como os Campeonatos Europeus Sub-17 e Sub-19. Mais recentemente, contribuiu para a conquista da Espanha no Campeonato Europeu Sub-19 da UEFA de 2026.