O Como, comandado por Cesc Fàbregas, não para mais e, enquanto aguarda boas notícias de Londres e do Chelsea sobre o caso Chalobah, fecha mais uma contratação nesta janela de transferências já repleta de novidades. Após sua chegada à Itália e à cidade ontem, está oficializada a contratação do zagueiro central Andrés Cuenca.
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Como: a contratação de Andrés Cuenca é oficial. Ele vem do Barcelona e assinou contrato até 2030. Veja quem é ele
O COMUNICADO
Este é o comunicado divulgado pelo Como: “O Como 1907 tem o prazer de anunciar a contratação definitiva do zagueiro espanhol Andrés Cuenca, proveniente do FC Barcelona. O zagueiro, nascido em 2007, assinou um contrato válido até 2030. Cuenca passou pelas categorias de base de Avejoe, Villafranca, Córdoba e Sevilha antes de ingressar na La Masia, em Barcelona, em 2019”.
O PERFIL
Ele representou o Barcelona em três edições da UEFA Youth League e desempenhou um papel importante na conquista do título de 2024/25, marcando um gol na final da partida vencida pela equipe Sub-19 contra o Trabzonspor por 4 a 1. Depois de se tornar titular fixo do Barcelona Atlètic, estreou-se na equipe principal na Liga dos Campeões da UEFA contra o Young Boys em 2024. Passou a segunda metade da temporada 2025/26 emprestado ao Sporting Gijón.
Zagueiro sólido e dotado fisicamente, seguro na posse de bola, Cuenca representou a Espanha nas seleções juvenis Sub-15 a Sub-20. Sua experiência internacional inclui as Copas do Mundo da FIFA Sub-17 e Sub-20, bem como os Campeonatos Europeus Sub-17 e Sub-19. Mais recentemente, contribuiu para a conquista da Espanha no Campeonato Europeu Sub-19 da UEFA de 2026.
AS PRIMEIRAS PALAVRAS
Estas foram as primeiras palavras do novo jogador do Como aos canais oficiais do clube: “Estou muito feliz por passar a fazer parte deste clube e mal posso esperar para disputar minha primeira partida com esta camisa. Minha primeira impressão foi muito positiva. Como é uma cidade linda que me causou uma ótima impressão, e todos no clube me fizeram sentir bem-vindo. Acredito que teremos uma temporada fantástica e darei o meu melhor todos os dias para ajudar o time a alcançar seus objetivos”.
O COMENTÁRIO DE FABREGAS
O técnico do Como, Cesc Fàbregas, também expressou sua opinião sobre a chegada de Cuenca: “Andrés Cuenca é um jovem zagueiro dotado de grande técnica, energia e força. Ele percorreu um importante caminho nas categorias de base do Barça e estreou no time principal na Liga dos Campeões da UEFA. É um zagueiro moderno, à vontade com a bola nos pés e cheio de autoconfiança. Acreditamos que ele possa crescer significativamente dentro do nosso projeto e estamos felizes em recebê-lo no Como”.
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