Como a camisa e a apresentação da IA convenceram Benjamin Sesko a recusar o Newcastle e assinar com o Manchester United

De acordo com o jornal The Sun, o desempenho de Sesko melhorou depois que ele se adaptou à vida na Inglaterra e se mudou para uma casa em Cheshire com academia particular, sauna e campo de futebol. Seu novo ambiente o ajudou a melhorar seu condicionamento físico em comparação com suas primeiras semanas no clube, quando ele estava hospedado no hotel Lowry, no centro de Manchester. Sua casa fica perto do aeroporto de Manchester, mas ele instalou janelas com vidros duplos para reduzir o nível de ruído e ajudar a dormir.

A forma prolífica de Sesko após um início lento reflete seu histórico nos três clubes anteriores. Ele marcou três gols nos primeiros seis meses no Liefering, time austríaco que é a equipe reserva do RB Salzburg. Em seguida, marcou 18 gols nos últimos 14 jogos da temporada. Ele teve uma primeira temporada decepcionante com o Salzburg e teve um início lento em sua segunda campanha, com cinco gols antes do Natal. Ele marcou 11 vezes nos 14 jogos seguintes.

Sua primeira temporada no Leipzig seguiu um padrão semelhante, com Sesko marcando três vezes em seus primeiros 15 jogos, mas respondendo com 11 gols nos 16 jogos seguintes.