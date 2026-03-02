Getty Images Sport
Traduzido por
Como a camisa e a apresentação da IA convenceram Benjamin Sesko a recusar o Newcastle e assinar com o Manchester United
Sesko em excelente forma
Sesko levou o United à vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace no domingo, com seu sétimo gol em oito partidas em todas as competições, chegando a nove gols no total desde que chegou do RB Leipzig. A partida contra o Palace foi sua primeira como titular sob o comando do técnico Michael Carrick, tendo marcado saindo do banco em três das quatro partidas anteriores.
O esloveno teve um início lento em sua carreira em Old Trafford, marcando apenas dois gols em 10 partidas como titular na Premier League sob o comando de Ruben Amorim. Agora, ele está fazendo jus ao seu preço e a equipe de recrutamento do United está recebendo elogios por ter optado por contratá-lo e enviar Rasmus Hojlund por empréstimo ao Napoli.
- AFP
“Apenas faça acontecer”
O jornalThe Sun revelou como o United atraiu Sesko para Old Trafford durante o verão e venceu o Newcastle na disputa pela sua contratação. O chefe de recrutamento Christopher Vivell, que trabalhava para o Leipzig, e o diretor de negociações de transferências Matt Hargreaves tiveram um papel fundamental na transferência. Eles entraram em contato com a equipe de Sesko depois que o United perdeu para o Chelsea na disputa pela contratação de Liam Delap, deixando-os com a escolha entre o esloveno e o atacante do Aston Villa, Ollie Watkins.
De acordo com a reportagem do The Sun, parte da proposta de Hargreaves e Vivell à equipe de Sesko incluiu a produção de um vídeo gerado por IA mostrando torcedores do United vestindo sua camisa e presenteando-os com uma camisa do Red Devils. Seu agente, Elvis Basanovic, levou a camisa para Sesko enquanto ele fazia o treinamento de pré-temporada com o Leipzig, e o jogador a vestiu, olhou para o emblema do United e disse ao seu representante: “Faça isso acontecer”.
Academia particular e sauna são fundamentais para a sequência prolífica
De acordo com o jornal The Sun, o desempenho de Sesko melhorou depois que ele se adaptou à vida na Inglaterra e se mudou para uma casa em Cheshire com academia particular, sauna e campo de futebol. Seu novo ambiente o ajudou a melhorar seu condicionamento físico em comparação com suas primeiras semanas no clube, quando ele estava hospedado no hotel Lowry, no centro de Manchester. Sua casa fica perto do aeroporto de Manchester, mas ele instalou janelas com vidros duplos para reduzir o nível de ruído e ajudar a dormir.
A forma prolífica de Sesko após um início lento reflete seu histórico nos três clubes anteriores. Ele marcou três gols nos primeiros seis meses no Liefering, time austríaco que é a equipe reserva do RB Salzburg. Em seguida, marcou 18 gols nos últimos 14 jogos da temporada. Ele teve uma primeira temporada decepcionante com o Salzburg e teve um início lento em sua segunda campanha, com cinco gols antes do Natal. Ele marcou 11 vezes nos 14 jogos seguintes.
Sua primeira temporada no Leipzig seguiu um padrão semelhante, com Sesko marcando três vezes em seus primeiros 15 jogos, mas respondendo com 11 gols nos 16 jogos seguintes.
- AFP
Carrick elogia o “grande impacto” de Sesko
Apenas o atacante Igor Thiago, do Brentford, marcou mais gols na Premier League em 2026 do que Sesko. O esloveno agora tem o dobro dos gols que Hojlund marcou na temporada passada, com 10 jogos ainda por disputar. Os últimos gols do atacante — que garantiram a vitória contra Fulham, Everton e Palace e empataram com o West Ham — valeram sete pontos para o United, impulsionando sua ascensão ao terceiro lugar na Premier League, enquanto busca retornar à Liga dos Campeões.
“Benjamin está em um bom momento e teve um grande impacto nas últimas semanas”, disse Carrick. “Ele está aprendendo como é jogar aqui e marcar o gol da vitória hoje é fantástico. [Colocá-lo como titular] não é uma aposta. Não foi uma decisão tão difícil assim. Estamos aqui para ajudar e tenho certeza de que isso vai continuar. Ele está disposto a fazer o que for preciso.”
O United visita o Newcastle na quarta-feira e depois tem 11 dias antes do próximo jogo em casa contra o Aston Villa.
Publicidade