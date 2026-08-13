O ex-técnico do Barcelona expressou seu orgulho por assumir o comando da seleção holandesa, enfatizando sua profunda conexão emocional com a filosofia do Futebol Total.

Falando por meio do comunicado oficial da KNVB, o treinador afirmou: "Considero uma enorme honra me tornar o técnico da seleção holandesa. Como alguém que foi formado na academia do FC Barcelona, com fortes influências de nomes como Johan Cruyff e Rinus Michels, sinto uma conexão especial com o futebol holandês.

"Pode-se dizer que sou um pouco filho do futebol holandês. Outros grandes treinadores, especialmente Louis van Gaal, sob quem fiz minha estreia no Barcelona, e Frank Rijkaard, também tiveram um papel importante na minha formação como jogador e treinador. Claro, o objetivo mais importante é e sempre será vencer, mas eu preferiria fazer isso de uma forma que reflita essas características e que as pessoas possam apreciar. O potencial para isso existe, assim como uma base sólida sobre a qual construir."