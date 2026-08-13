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Comissão técnica de Xavi na Holanda toma forma com ex-atacante mantido em cargo-chave de treinador
- NurPhoto
Van Nistelrooy mantém cargo na comissão técnica
Segundo o veículo holandês Algemeen Dagblad, Van Nistelrooy deve permanecer na comissão técnica da Holanda sob o comando do novo técnico Xavi. A KNVB estaria encantada com o trabalho do ex-atacante da Holanda durante a Copa do Mundo de 2026. Ao lado de Van Nistelrooy, o treinador de goleiros Lodewijks, que ocupa o cargo desde o início de 2023, também será mantido para completar a estrutura doméstica da comissão técnica sob o comando do treinador espanhol.
Xavi homenageia a linhagem holandesa
O ex-técnico do Barcelona expressou seu orgulho por assumir o comando da seleção holandesa, enfatizando sua profunda conexão emocional com a filosofia do Futebol Total.
Falando por meio do comunicado oficial da KNVB, o treinador afirmou: "Considero uma enorme honra me tornar o técnico da seleção holandesa. Como alguém que foi formado na academia do FC Barcelona, com fortes influências de nomes como Johan Cruyff e Rinus Michels, sinto uma conexão especial com o futebol holandês.
"Pode-se dizer que sou um pouco filho do futebol holandês. Outros grandes treinadores, especialmente Louis van Gaal, sob quem fiz minha estreia no Barcelona, e Frank Rijkaard, também tiveram um papel importante na minha formação como jogador e treinador. Claro, o objetivo mais importante é e sempre será vencer, mas eu preferiria fazer isso de uma forma que reflita essas características e que as pessoas possam apreciar. O potencial para isso existe, assim como uma base sólida sobre a qual construir."
- Getty Images
Ícone catalão lidera revolução
A nomeação do técnico de 46 anos marca um novo capítulo para a Holanda após assinar um contrato de longo prazo até 2030, abrangendo tanto a Euro 2028 quanto a Copa do Mundo de 2030. Xavi sucede Ronald Koeman, que deixou o cargo após uma eliminação nas oitavas de final contra Marrocos na Copa do Mundo. O ex-técnico do Barcelona se torna o 21º treinador estrangeiro na história da seleção holandesa e o primeiro desde a passagem de Ernst Happel entre 1977 e 1978.
Confronto com a Alemanha testa a preparação
Xavi fará sua estreia oficial no comando da Holanda quando ela receber a Alemanha em uma partida da Liga das Nações da UEFA na Johan Cruyff Arena, na quinta-feira, 24 de setembro. Um confronto de abertura exigente servirá como teste imediato para seu esquema tático e a flexibilidade do elenco. Depois do teste contra a Alemanha, as partidas seguintes do grupo da Liga das Nações contra Sérvia e Grécia avaliarão ainda mais a consistência da Holanda.
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