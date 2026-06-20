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Pedro Augusto Dias

Comemoração de surfista? Entenda gesto de Matheus Cunha após gols do Brasil

Brasil
Brasil x Haiti
Haiti
Copa do Mundo
M. Cunha

Autor de dois gols diante do Haiti, Matheus Cunha homenageou um esporte que se tornou parte de sua rotina fora dos gramados

Matheus Cunha roubou a cena na vitória parcial do Brasil sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

Autor dos dois primeiros gols da seleção na partida, o atacante também chamou a atenção pela comemoração: após balançar as redes, simulou estar surfando sobre uma prancha.

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    Entenda a comemoração

    O gesto não é por acaso. Fora dos gramados, o jogador cultiva uma forte ligação com o surfe, esporte que passou a praticar nos momentos de descanso e que se transformou em uma de suas principais paixões.

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    A relação começou durante uma viagem a Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. No local, Cunha conheceu surfistas da região e se aproximou de Ítalo Ferreira, campeão olímpico e um dos maiores nomes da história do surfe brasileiro.

    Desde então, o atacante incorporou o esporte à rotina. Mesmo atuando na Inglaterra, onde defende o Manchester United, ele aproveita períodos de folga para surfar em estruturas de ondas artificiais na região de Bristol.

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  • O que ele disse?

    Em entrevista ao ge, Matheus Cunha explicou como surgiu o interesse pelo surfe.

    "O surfe apareceu na minha vida em um momento de lazer e descanso. Estava tirando alguns dias de férias em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, e lá tive o prazer de conhecer alguns surfistas. Desde então, tomei gosto pelo esporte e procuro praticá-lo sempre que tenho um tempo livre."

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