Comemoração de surfista? Entenda gesto de Matheus Cunha após gols do Brasil

O gesto não é por acaso. Fora dos gramados, o jogador cultiva uma forte ligação com o surfe, esporte que passou a praticar nos momentos de descanso e que se transformou em uma de suas principais paixões.

A relação começou durante uma viagem a Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. No local, Cunha conheceu surfistas da região e se aproximou de Ítalo Ferreira, campeão olímpico e um dos maiores nomes da história do surfe brasileiro.

Desde então, o atacante incorporou o esporte à rotina. Mesmo atuando na Inglaterra, onde defende o Manchester United, ele aproveita períodos de folga para surfar em estruturas de ondas artificiais na região de Bristol.