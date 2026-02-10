Getty Images Sport
Começa a saga da transferência de Mohamed Salah para a Arábia Saudita! O astro do Liverpool está em negociações com gigantes da Pro League para uma transferência no verão, após uma mudança de postura.
Salah está na lista de transferências para o verão, apesar do recente novo contrato
Salah foi indiscutivelmente o jogador-chave do Liverpool na conquista do título da Premier League na campanha de estreia de Arne Slot como técnico em Anfield. O jogador da seleção egípcia marcou 29 gols na primeira divisão inglesa no ano passado — o maior número desde sua primeira temporada em Merseyside, em 2017-18 —, além de 18 assistências, mas tem sido muito menos prolífico nesta temporada.
Depois de assinar uma extensão de contrato em abril, Salah marcou apenas quatro gols na Premier League nesta temporada, mas isso não diminuiu o interesse da Arábia Saudita. O Foot Mercato informa que as negociações entre Salah e o Al-Ittihad já começaram e que há mais otimismo este ano em relação a um acordo do que havia há 12 meses. Acredita-se que o jogador de 33 anos esteja agora mais aberto a uma transferência para o Oriente Médio, onde provavelmente se tornaria a maior estrela da liga, apesar da presença de jogadores como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Sadio Mane.
Al-Ittihad abalado após perder Benzema e Kante
O Al-Ittihad, um dos quatro clubes de propriedade direta do PIF, passou por uma defesa de título chocante este ano. Os atuais campeões estão em sétimo lugar, 16 pontos atrás do líder Al-Hilal, após 20 jogos disputados. O clube também sofreu muito durante a janela de transferências de janeiro, com dois de seus jogadores mais importantes partindo para novos desafios.
O craque Karim Benzema garantiu sua transferência para o Al-Hilal e agora busca conquistar seu segundo título consecutivo da Pro League, enquanto o meio-campista N'Golo Kante voltou à Europa para jogar pelo Fenerbahçe, na Turquia. O elenco do Al-Ittihad está agora enfraquecido, com Fabinho, Moussa Diaby, Houssem Aouar e o recém-contratado Youssef En-Nesyri sendo os nomes mais conhecidos.
A notícia do interesse do Al-Ittihad não é surpresa, já que, segundo relatos, o clube identificou Salah como o substituto ideal para Benzema na semana passada.
Salah volta à equipe do Liverpool após drama no meio da temporada
A falta de forma de Salah no início da campanha levou o técnico Slot a tirá-lo do time titular. Depois de passar três jogos no banco, Salah criticou o Liverpool em dezembro, alegando que havia sido “jogado para baixo do ônibus”, dizendo que sua relação com Slot havia se deteriorado e que ele estava sendo injustamente culpado pelos resultados inconsistentes dos Reds.
O atacante partiu para a Copa Africana das Nações logo depois, mas foi reintegrado à equipe titular de Slot nas últimas semanas, sendo incluído no time titular em suas cinco partidas desde que voltou da seleção. Ele marcou um gol nesse período, na goleada por 6 a 0 sobre o Qarabag na Liga dos Campeões.
O Reds está envolvido na disputa decisiva pela classificação para a Liga dos Campeões
Embora o futuro de Salah seja certamente um tema muito debatido entre agora e o final da temporada, Slot e o resto do elenco do Liverpool precisam manter o foco na disputa acirrada e emocionante pela classificação para a Liga dos Campeões.
Os Reds caíram do top 4 graças a uma sequência de apenas uma vitória em sete jogos da Premier League — uma sequência que começou com quatro empates consecutivos antes das derrotas para o Bournemouth e o Manchester City — e agora estão cinco pontos atrás do Manchester United, que atualmente ocupa a quarta posição. Essa diferença pode aumentar para oito pontos se o United vencer o West Ham United na terça-feira, antes do Liverpool viajar para Sunderland na quinta-feira à noite.
Slot já não conta com Alexander Isak, Joe Gomez, Jeremie Frimpong e Conor Bradley devido a lesões e também tem que lidar com a suspensão de Dominik Szoboszlai por um jogo, depois que o húngaro foi expulso no final da derrota para o City no domingo.
