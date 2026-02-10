Começa a saga da transferência de Mohamed Salah para a Arábia Saudita! O astro do Liverpool está em negociações com gigantes da Pro League para uma transferência no verão, após uma mudança de postura.

Salah foi indiscutivelmente o jogador-chave do Liverpool na conquista do título da Premier League na campanha de estreia de Arne Slot como técnico em Anfield. O jogador da seleção egípcia marcou 29 gols na primeira divisão inglesa no ano passado — o maior número desde sua primeira temporada em Merseyside, em 2017-18 —, além de 18 assistências, mas tem sido muito menos prolífico nesta temporada.

Depois de assinar uma extensão de contrato em abril, Salah marcou apenas quatro gols na Premier League nesta temporada, mas isso não diminuiu o interesse da Arábia Saudita. O Foot Mercato informa que as negociações entre Salah e o Al-Ittihad já começaram e que há mais otimismo este ano em relação a um acordo do que havia há 12 meses. Acredita-se que o jogador de 33 anos esteja agora mais aberto a uma transferência para o Oriente Médio, onde provavelmente se tornaria a maior estrela da liga, apesar da presença de jogadores como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Sadio Mane.