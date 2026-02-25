Getty Images Sport
“Coma merda!” – Torcedores furiosos do Torino jogam montanha de estrume do lado de fora do campo de treinamento em protesto
Um protesto pungente: jogando lixo na presidência do Cairo
Vídeos surgiram nas redes sociais mostrando um veículo chegando ao campo de treinamento, homens saindo dele e jogando o que a mídia local descreveu como “esterco” em uma pilha na entrada. A ação calculada foi um ataque direto ao homem no topo da pirâmide do clube. Acima da pilha de estrume havia uma faixa com os dizeres “Coma merda, Cairo” – uma declaração dirigida ao proprietário Urbano Cairo. O homem de 68 anos, que está no comando há mais de duas décadas, enfrenta agora seu momento mais difícil como presidente.
Uma atmosfera tóxica em Turim
O momento da manifestação não é coincidência, após um fim de semana em que a equipe desmoronou em campo. O Torino está em 15º lugar na Série A, três pontos acima da zona de rebaixamento, uma posição que deixou os torcedores do Stadio Olimpico Grande Torino temendo pelo seu status na primeira divisão. A falta de investimento e a percepção de má gestão do projeto esportivo há muito tempo são pontos de discórdia para os ultras, mas a recente queda para as três últimas posições finalmente levou a situação a um protesto físico, embora não convencional.
A gota d'água para muitos foi o desempenho vergonhoso fora de casa no domingo. O time perdeu por 3 a 0 para o Genoa, 14º colocado, no domingo. Brooke Norton-Cuffy, formado na academia do Arsenal, e Caleb Ekuban, ex-atacante do Leeds United, marcaram os gols, enquanto o Torino teve Emirhan Ilkhan expulso. A derrota para um rival direto de forma tão contundente serviu como um alerta para a torcida, que claramente sente que a trajetória atual do clube é insustentável e caminha para um retorno à segunda divisão.
A porta giratória na Filadélfia
Tempos difíceis levaram a medidas drásticas no banco de reservas e na diretoria, enquanto Cairo tenta impedir o declínio. Marco Baroni foi demitido do cargo de técnico do Torino após a última derrota humilhante e substituído por Roberto D'Aversa. Essa mudança na comissão técnica é apenas a mais recente de uma série de reviravoltas destinadas a despertar uma reação de um time que parece estar com a confiança e a identidade abaladas. D'Aversa agora enfrenta a tarefa nada invejável de motivar um grupo de jogadores que trabalha sob a sombra da intensa hostilidade dos torcedores.
A comissão técnica não é a única área a sofrer grandes mudanças nos últimos meses, enquanto o clube busca uma fórmula vencedora. Davide Vagnati foi demitido do cargo de diretor esportivo em dezembro e substituído por Gianluca Petrachi, que estava retornando para mais uma temporada no clube. Embora o retorno de Petrachi tivesse como objetivo trazer uma sensação de estabilidade e conexão histórica de volta à estratégia de recrutamento do clube, os resultados em campo não melhoraram, levando os torcedores a ignorarem os funcionários e mirarem no homem que assina os cheques.
O longo reinado de Cairo sob fogo cruzado
Apesar da atual animosidade, a relação entre Cairo e os torcedores nem sempre foi tão conturbada. Cairo, 68, é proprietário do Torino há 21 anos e levou o clube de volta à primeira divisão italiana após passar por divisões inferiores. Inicialmente, sua gestão trouxe uma sensação de esperança e solvência a um clube que havia enfrentado sérias dificuldades financeiras no passado. No entanto, a boa vontade construída durante esses primeiros anos evaporou-se em grande parte, já que os torcedores exigem mais do que apenas a permanência na primeira divisão e resultados medíocres.
Mas agora, com sua equipe lutando e pairando acima da zona de rebaixamento, parte da torcida deixou seus sentimentos bem claros com um presente revelador deixado na entrada do campo de treinamento. Parece que os torcedores frustrados que visitaram o campo de treinamento na terça-feira querem expressar suas queixas ao proprietário e presidente. Ainda não se sabe se esse protesto “de merda” forçará uma mudança na abordagem de Cairo ou acelerará sua saída, mas a mensagem dos fiéis torcedores do Torino é alta, clara e incrivelmente difícil de ignorar.
