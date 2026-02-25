“Coma merda!” – Torcedores furiosos do Torino jogam montanha de estrume do lado de fora do campo de treinamento em protesto

O momento da manifestação não é coincidência, após um fim de semana em que a equipe desmoronou em campo. O Torino está em 15º lugar na Série A, três pontos acima da zona de rebaixamento, uma posição que deixou os torcedores do Stadio Olimpico Grande Torino temendo pelo seu status na primeira divisão. A falta de investimento e a percepção de má gestão do projeto esportivo há muito tempo são pontos de discórdia para os ultras, mas a recente queda para as três últimas posições finalmente levou a situação a um protesto físico, embora não convencional.

A gota d'água para muitos foi o desempenho vergonhoso fora de casa no domingo. O time perdeu por 3 a 0 para o Genoa, 14º colocado, no domingo. Brooke Norton-Cuffy, formado na academia do Arsenal, e Caleb Ekuban, ex-atacante do Leeds United, marcaram os gols, enquanto o Torino teve Emirhan Ilkhan expulso. A derrota para um rival direto de forma tão contundente serviu como um alerta para a torcida, que claramente sente que a trajetória atual do clube é insustentável e caminha para um retorno à segunda divisão.