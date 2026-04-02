Com uma resposta sucinta... Yassir evita as perguntas da seleção saudita

O técnico alemão também falou sobre as lesões que o Al-Ahli vem enfrentando atualmente, que afetam o zagueiro turco Merih Demiral, o meio-campista francês Valentin Atangana e os laterais Ali Majrashi e Zakaria Hawsawi.
Yasle disse: “Estamos animados para jogar após os dias da FIFA e a pausa, para testar a qualidade dos jogadores, especialmente após as lesões que sofreram”.
E continuou: “No próximo jogo, é difícil que o trio lesionado, Atangana, Demiral e Majrashi, participe, mas vamos aguardar”.
E concluiu: “Espero receber uma data definida para o retorno deles da equipe médica e que o tratamento ocorra o mais rápido possível”.