Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Com uma resposta sucinta... Yassir evita as perguntas da seleção saudita

Al-Ahli x Damac
Al-Ahli
Damac
Campeonato Saudita
M. Jaissle
H. Renard
Arábia Saudita
Copa do Mundo
Arábia Saudita
Alemanha
França

O técnico alemão é candidato a suceder Renard no comando da seleção

O alemão Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli de Jeddah, evitou responder às perguntas relacionadas à seleção saudita durante a coletiva de imprensa antes da partida contra o Damac pelo Campeonato Roshen.

O Al-Ahli recebe o Damac, no próximo sábado, no Estádio Al-Inmaa, em Jeddah, pela 27ª rodada da Liga Roshen.

  • A situação da seleção saudita

    Yasle deu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira para falar sobre a partida, mas um dos jornalistas perguntou-lhe sobre os problemas da seleção saudita, se eles estavam relacionados ao tempo de jogo dos jogadores e quais eram suas expectativas para a Copa do Mundo de 2026.

    O técnico alemão respondeu de forma sucinta à pergunta, dizendo: “Sou técnico do Al-Ahli e desejo boa sorte à seleção saudita na Copa do Mundo”.

    Alguns indicaram Yassine para comandar a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026, sucedendo o técnico francês Hervé Renard, que vem sofrendo críticas generalizadas nos últimos tempos, devido à queda nos resultados e no desempenho.

    • Publicidade

  • Empate sem gols

    Por outro lado, Yaisle considerou que a pausa para os jogos internacionais foi negativa para a equipe, já que a maioria dos jogadores se juntou às suas seleções nacionais.

    Ele explicou: “A pausa foi, sem dúvida, negativa para os jogadores. Eu esperava que houvesse um jogo logo três dias após a derrota para o Al-Hilal (na Copa do Rei).”

    E acrescentou: “O jogo contra o Damac será difícil, dadas as circunstâncias atuais. Durante a pausa, não treinamos com o time completo; havia apenas cerca de sete jogadores do time, o que me deixa orgulhoso por serem jogadores internacionais”.

  • O técnico alemão também falou sobre as lesões que o Al-Ahli vem enfrentando atualmente, que afetam o zagueiro turco Merih Demiral, o meio-campista francês Valentin Atangana e os laterais Ali Majrashi e Zakaria Hawsawi.

    Yasle disse: “Estamos animados para jogar após os dias da FIFA e a pausa, para testar a qualidade dos jogadores, especialmente após as lesões que sofreram”.

    E continuou: “No próximo jogo, é difícil que o trio lesionado, Atangana, Demiral e Majrashi, participe, mas vamos aguardar”.

    E concluiu: “Espero receber uma data definida para o retorno deles da equipe médica e que o tratamento ocorra o mais rápido possível”.