Yasle deu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira para falar sobre a partida, mas um dos jornalistas perguntou-lhe sobre os problemas da seleção saudita, se eles estavam relacionados ao tempo de jogo dos jogadores e quais eram suas expectativas para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico alemão respondeu de forma sucinta à pergunta, dizendo: “Sou técnico do Al-Ahli e desejo boa sorte à seleção saudita na Copa do Mundo”.

Alguns indicaram Yassine para comandar a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026, sucedendo o técnico francês Hervé Renard, que vem sofrendo críticas generalizadas nos últimos tempos, devido à queda nos resultados e no desempenho.