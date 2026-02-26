Com "mala de dinheiro", Thiago Galhardo se torna primeiro reforço da história de time estreante na Bahia

O atacante Thiago Galhardo, de 36 anos, é o primeiro reforço da história do Feira FC, clube fundado em 2026, em Feira de Santana, e que disputará a Série B do Campeonato Baiano. A contratação marca o pontapé inicial do projeto esportivo da nova equipe do interior da Bahia.

O anúncio chamou atenção pela criatividade. Em um vídeo inspirado no universo do game GTA, o presidente Marcus Vinícius Rios aparece em uma encenação negociando diretamente com o jogador. No roteiro, Galhardo inicialmente questiona a proposta e demonstra resistência.

“Você acha que eu vou jogar a segunda divisão do Baiano? Vocês não têm dinheiro para me trazer e eu não jogo mais sem receber. Cansei”, diz o atacante na gravação.

Na sequência, o dirigente reforça a ambição do projeto e apresenta uma maleta ao jogador, em cena gravada na Arena Cajueiro, estádio da cidade. O desfecho vem em tom cinematográfico: “Agora sim. O jogo vai começar. Eu sou Feira”, afirma Galhardo, confirmando o acerto.