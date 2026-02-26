Goal.com
Thiago GalhardoDivulgação/Feira FC
Luis Felipe Gonçalves

Com "mala de dinheiro", Thiago Galhardo se torna primeiro reforço da história de time estreante na Bahia

Atacante foi anunciado como primeiro reforço da história do Feira FC, que foi fundado neste ano

O atacante Thiago Galhardo, de 36 anos, é o primeiro reforço da história do Feira FC, clube fundado em 2026, em Feira de Santana, e que disputará a Série B do Campeonato Baiano. A contratação marca o pontapé inicial do projeto esportivo da nova equipe do interior da Bahia.

O anúncio chamou atenção pela criatividade. Em um vídeo inspirado no universo do game GTA, o presidente Marcus Vinícius Rios aparece em uma encenação negociando diretamente com o jogador. No roteiro, Galhardo inicialmente questiona a proposta e demonstra resistência.

“Você acha que eu vou jogar a segunda divisão do Baiano? Vocês não têm dinheiro para me trazer e eu não jogo mais sem receber. Cansei”, diz o atacante na gravação.

Na sequência, o dirigente reforça a ambição do projeto e apresenta uma maleta ao jogador, em cena gravada na Arena Cajueiro, estádio da cidade. O desfecho vem em tom cinematográfico: “Agora sim. O jogo vai começar. Eu sou Feira”, afirma Galhardo, confirmando o acerto.

  • Thiago GalhardoDivulgação/Feira FC

    Primeiras palavras em novo clube

    Após a divulgação oficial, o atacante destacou o peso do projeto na decisão de aceitar a proposta.

    “Estou muito animado com esse novo desafio. Desde o primeiro contato, o que mais me motivou foi a grandeza do projeto que está sendo construído aqui. Independentemente da competição, quando você enxerga seriedade, planejamento e ambição, isso faz toda a diferença. Venho com muita vontade de contribuir dentro e fora de campo”, declarou em publicação do clube.

    Galhardo inicia a pré-temporada com o elenco no dia 23 de março, já com foco na disputa da Série B do Baiano, principal objetivo da equipe em seu ano de estreia.

  • Thiago Galhardo Internacional Athletico-PR Brasileirão 11 10 2020Ricardo Suarte/Internacional

    A trajetória de Galhardo

    Atacante não atua desde setembro de 2025, quando encerrou sua participação na campanha que culminou com o acesso do Santa Cruz à Série C do Campeonato Brasileiro. Após o fim da temporada, deixou o clube.

    O Feira FC será o 20º time da carreira de Thiago Galhardo, que acumula passagens por Vasco, Botafogo, Ceará, Fortaleza, Internacional, Coritiba, Goiás, Ponte Preta, Celta de Vigo, entre outros.

    Seu auge veio com a camisa do Internacional, em 2020, quando foi artilheiro do Brasileirão e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira. No ano seguinte, transferiu-se para o Celta de Vigo, iniciando experiência no futebol europeu.

    Agora, experiente e rodado, Galhardo assume o papel de referência técnica e símbolo do novo projeto do Feira FC, que aposta em sua liderança para escrever os primeiros capítulos da própria história no futebol baiano.

