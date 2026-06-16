Um bar ao ar livre no norte de Houston, Texas, EUA. O sol está se pondo lentamente, mas ainda faz um calor sufocante. Em uma tela gigante, passa um jogo de futebol; em frente a ela, dois homens sentados em cadeiras de acampamento gritam sem parar nos microfones. Na maioria das vezes, ao mesmo tempo. Ao redor, cerca de 200 torcedores acompanham o jogo, emocionados.
Traduzido por
Com bebidas de graça e camisetas proibidas: esses recantos escondidos são uma grande sorte para a atmosfera da Copa do Mundo nos EUA
O barulho é tão grande quanto a emoção. Não é de se admirar, já que a seleção nacional está disputando sua primeira partida na Copa do Mundo há 52 anos. No retorno do Haiti ao grande palco do futebol contra a Escócia, eles querem vivenciar um pouco do folclore nacional longe de sua terra natal caribenha, sem ter que ouvir as análises americanas na TV.
Por isso, a organização “Houston Haitians United” organizou uma exibição pública com seus próprios comentaristas, que gritam uma mistura de crioulo, francês e inglês. Para ouvidos de falantes de alemão, soa como uma linguagem secreta codificada. Mas nos EUA há muitos iniciados: cerca de 850 mil haitianos vivem aqui, dos quais mais de 30 mil na metrópole texana de Houston.
Ambiente de Copa do Mundo no "Houston Haitians United"
Como provavelmente nenhuma outra nação do mundo, os EUA são historicamente marcados pela presença de migrantes. Como país das oportunidades supostamente ilimitadas, sempre atraiu pessoas em busca de segurança ou ascensão econômica. O presidente Donald Trump estabeleceu como meta combater esse legado, sobretudo por meio da atuação da notória agência de imigração ICE. Atualmente, cerca de 15% de todos os habitantes dos EUA nasceram no exterior, o que equivale a 50 milhões de pessoas. Se somarmos os filhos de migrantes, os números dobram.
Como o futebol — ao contrário dos EUA — é o esporte mais popular em quase todos os países do mundo, há aqui, portanto, um número considerável de pessoas socializadas no futebol desde o nascimento. Muitas delas são originárias de nações que participam da Copa do Mundo em seu país de acolhimento. Em primeiro lugar, naturalmente, os mexicanos, que são também co-anfitriões. Mas também existem nos EUA enormes comunidades de países sul-americanos, como a Colômbia, asiáticos, como a Coreia do Sul, ou caribenhos, como o Haiti.
Especialmente nas grandes metrópoles americanas, elas costumam estar fortemente interligadas. Organizações como a “Houston Haitians United” organizam os mais diversos eventos para suas respectivas comunidades: shows, conferências, eventos esportivos e, agora, durante a Copa do Mundo, exibições públicas. Assim, as comunidades de imigrantes criam recantos escondidos com uma atmosfera autêntica de Copa do Mundo.
No geral, a presença pública do torneio nos EUA – com algumas exceções, como os escoceses festeiros em Boston – limita-se, no entanto, aos estádios e às zonas de torcedores. A Copa do Mundo, de qualquer forma, não domina o panorama urbano como, por exemplo, o Euro de dois anos atrás na Alemanha ou mesmo a Copa do Mundo de 2022 no Catar (onde havia apenas uma cidade onde tudo aconteceu).
- Getty Images Sport
O Haiti se classificou para a Copa do Mundo enquanto estava no exílio
"Estou muito animado", diz Jean Michel, cofundador e presidente da "Houston Haitians United" e, portanto, um dos organizadores da exibição pública. "Este é um momento maravilhoso da nossa história em Houston. Queremos comemorar a Copa do Mundo." O local escolhido é uma pequena cervejaria com esplanada, que hoje está decorada com bandeiras haitianas, balões azuis e vermelhos e toalhas de mesa. Os primeiros 50 torcedores recebem um kit de brindes com aguardente de graça, apito, pirulito e biscoito.
Há comida de rua haitiana, cerveja e coquetéis. Faixas anunciam um supermercado e um salão de cabeleireiro haitianos. No intervalo e após o jogo, um DJ toca música haitiana. Como coorganizador do evento, o clube de futebol “Haitian Soccer United” também está presente. Muitos aqui vestem com orgulho a camisa da seleção haitiana, proibida pela FIFA. Na barra inferior, há um pequeno desenho da Batalha de Vertières, de 1803, que possibilitou a independência do Haiti da França. Devido à mensagem política, a FIFA proibiu a federação de usar a camisa em jogos da Copa do Mundo.
Com a independência de 1804, o Haiti tornou-se o primeiro país do mundo governado por ex-escravos. Nas últimas décadas, o Haiti sofreu um declínio sem precedentes devido a desastres naturais, fomes, corrupção e guerras entre gangues. Desde o assassinato do presidente eleito Jovenel Moise em 2021, reina uma anarquia generalizada. Centenas de milhares de pessoas fugiram, muitas delas para os EUA. Em meio aos confrontos, o estádio da capital, Porto Príncipe, também foi gravemente danificado. A seleção nacional precisa disputar todos os jogos em casa em ilhas vizinhas, o que tornou ainda mais notável a segunda classificação para a Copa do Mundo desde 1974, quando o Haiti foi eliminado na fase de grupos sem marcar nenhum ponto.
O técnico da seleção francesa, Sébastien Migne, nunca pisou em solo haitiano. Seus jogadores estão espalhados pelo mundo todo. Um joga no Irã, outro no Equador, e o terceiro goleiro, Josué Duverger, no Cosmos Koblenz, time da quinta divisão alemã. Com exceção de Curaçao, o Haiti é considerado o maior azarão do torneio.
- Getty Images Sport
"Essas eliminatórias para a Copa do Mundo nos dão um novo fôlego"
Contra a Escócia, o Haiti fica atrás no placar logo no início, mas luta com determinação e por pouco não consegue o empate em várias ocasiões. Para atrair a sorte, Jean Michel toca o chifre de uma cabra montesa durante a exibição pública do jogo. Mas nem isso adianta. Apesar da derrota por 0 a 1, os torcedores ficam, no geral, satisfeitos com a atuação emocionante. Para o Haiti, a Copa do Mundo não se resume apenas a gols e vitórias. Trata-se também de, pela primeira vez, ser visto de forma positiva internacionalmente.
“Sabemos que as pessoas talvez tenham uma imagem negativa do nosso país, que há muitos problemas”, disse o meio-campista haitiano Jean-Ricner Bellegarde antes do torneio. Por isso, a participação na Copa do Mundo “trará muitos benefícios para o país, para o povo e para minha família”. De qualquer forma, na partida de estreia contra a Escócia, não foi apenas a atuação da equipe que empolgou. Imagens de enormes e pacíficas festas de torcedores no Haiti também proporcionaram belas cenas.
“Essa classificação para a Copa do Mundo nos dá um novo fôlego depois de tudo o que aconteceu no nosso país. Ela une as pessoas de uma forma positiva”, diz Jean Michel, soando quase como um político: “Podemos colocar nosso país de volta nos trilhos.” Quase como um mantra, ouve-se aqui, na exibição pública, o desejo de retorno – o próprio retorno e o retorno da seleção nacional.
- Getty Images Sport
Os torcedores do Haiti foram impedidos de entrar nos EUA
Na segunda partida da fase de grupos, na sexta-feira, o adversário será o Brasil. Para o Haiti, esse é um confronto muito especial, não apenas por se tratar do país com mais títulos mundiais. Quando a seleção haitiana não se classifica, a maioria dos haitianos costuma torcer pelo Brasil. O “Houston Haitians United” organizará novamente uma exibição pública. No entanto, isso não acontecerá no confronto final contra o Marrocos. A partida será disputada em Atlanta, e muitos membros da comunidade pretendem viajar cerca de onze horas em direção ao nordeste para assistir ao vivo.
Nos estádios, a seleção do Haiti na Copa do Mundo precisa contar exclusivamente com o apoio da comunidade que vive nos EUA. Os torcedores do Haiti, assim como os do Irã, foram alvo de uma proibição geral de entrada no país. Se dependesse do presidente Donald Trump, muitos dos haitianos que vivem nos EUA já teriam sido mandados de volta há muito tempo. Para a atmosfera da Copa do Mundo no país, porém, é uma sorte que eles estejam lá – assim como muitas outras comunidades de migrantes de países participantes da Copa.