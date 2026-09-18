O Barcelona conquistou 5 pênaltis nesta temporada, 3 deles em uma única partida, mais precisamente no confronto da última quarta-feira diante do Racing Santander.

Não é nada comum, é claro, que uma equipe consiga 3 pênaltis em uma só partida, mas a avassaladora onda ofensiva do time catalão atropelou completamente o seu visitante, o Racing, contribuindo para isso a entrada imprudente do zagueiro Pedro Henrique em duas ocasiões.

O jornal Sport noticiou que a questão dos cobradores de pênalti no Barcelona virou tema de debate no início desta temporada.

E prosseguiu: "Não há motivo para preocupação, naturalmente, porque o time catalão está a todo vapor".

Mas é curioso saber como o vestiário administra internamente a definição da ordem dos cobradores e, o mais importante, saber quem tem a palavra final. Trata-se de um protocolo cuja aplicação varia de uma equipe para outra. Há sistemas em que o técnico é o responsável por definir o cobrador, de acordo com as circunstâncias e com os jogadores presentes em campo.

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