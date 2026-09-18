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Com aval de Flick: Barcelona aplica protocolo curioso nas cobranças de pênalti

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H. Flick
Espanha

Quem cobra os pênaltis no Barcelona? Raphinha tem a palavra final

O Barcelona conquistou 5 pênaltis nesta temporada, 3 deles em uma única partida, mais precisamente no confronto da última quarta-feira diante do Racing Santander. 

Não é nada comum, é claro, que uma equipe consiga 3 pênaltis em uma só partida, mas a avassaladora onda ofensiva do time catalão atropelou completamente o seu visitante, o Racing, contribuindo para isso a entrada imprudente do zagueiro Pedro Henrique em duas ocasiões.

O jornal Sport noticiou que a questão dos cobradores de pênalti no Barcelona virou tema de debate no início desta temporada. 

E prosseguiu: "Não há motivo para preocupação, naturalmente, porque o time catalão está a todo vapor". 

Mas é curioso saber como o vestiário administra internamente a definição da ordem dos cobradores e, o mais importante, saber quem tem a palavra final. Trata-se de um protocolo cuja aplicação varia de uma equipe para outra. Há sistemas em que o técnico é o responsável por definir o cobrador, de acordo com as circunstâncias e com os jogadores presentes em campo.

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  • Hansi FlickGetty Images

    Flick deposita total confiança em De la Fuente, Heiko e Wosterman

    Em outras situações, os auxiliares ou os membros da comissão técnica encarregados especificamente das bolas paradas podem assumir essa tarefa. Nesse sentido, Hansi Flick deposita total confiança em José Ramón de la Fuente e Heiko Westermann.

    O treinador de goleiros desempenha um papel fundamental nas bolas paradas desde a chegada do técnico alemão, e também, por razões ligadas ao idioma, assume a função de motivar a equipe e lembrar os jogadores, geralmente em voz alta, do papel que cada um deve cumprir. Já o auxiliar alemão de Hansi também tem um papel essencial na estratégia.

    Essas funções incluem ainda as cobranças de pênalti, e isso não significa que Flick não queira saber nada sobre esses assuntos, mas ele delega a tarefa por completo à sua comissão técnica, por causa da confiança absoluta que tem neles, e porque o Barcelona, isso é fato, vem trabalhando bem há meses nesse aspecto, no qual Marcus Rashford teve um papel importante na temporada passada.

    Olmo, Lamine e Raphinha são os três cobradores de pênalti nesta temporada, e Marcus Rashford foi bastante especial graças à sua forma de chutar, potente e direta, mas o vazio que ele deixou foi compensado por outras opções.

    E voltando aos pênaltis, Flick disse recentemente: "Eu não decido quem cobra o pênalti, quem decide isso são os integrantes da comissão técnica. Quem se sentir preparado para cobrá-lo, cobra".

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    Raphinha, o líder espiritual

    Mas Hansi Flick também deixou claro que são os próprios jogadores que tomam a decisão final dentro de campo.

    E Raphinha é o "líder" nesse contexto, algo que ficou evidente na última quarta-feira, no estádio Spotify Camp Nou.

    Raphinha decidiu bater o primeiro pênalti, que converteu, depois de ele mesmo tê-lo sofrido. Já o segundo, marcado após uma falta sobre Karim Adeyemi, deixou para Lamine Yamal, mas este o desperdiçou. Em seguida, Raphinha assumiu a cobrança do terceiro pênalti, também sofrido por Adeyemi, e o converteu, completando assim seu hat-trick.

    E, claro, o nome do jogador que provoca o pênalti influencia na decisão, mas no caso do alemão, e após sofrer a segunda falta, ele olhou para Raphinha e pediu que a cobrasse, embora tivesse plena consciência de que o brasileiro é o dono da primeira posição e de que tem a autoridade para tomar a decisão.

    No que diz respeito à hierarquia, Lamine Yamal vem logo depois de Raphinha. Por exemplo, no duelo contra o Levante, Lamine ganhou um pênalti quando o placar estava 2 a 0, e foi ele quem se encarregou de cobrá-lo com a aprovação de Raphinha.

    O que chama a atenção é que, quando um pênalti é marcado, qualquer jogador do Barcelona que pega a bola vai diretamente entregá-la a Raphinha, para que ele tome a decisão, pois é o melhor cobrador atualmente no elenco da equipe. Mas quando o placar está confortável, surgem outras opções.

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