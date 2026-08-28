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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Com atuação excepcional: astro do Real Madrid tira a poeira de cima de si

Especiais e Opinião
Real Madrid
La Liga
D. Huijsen
Espanha

Dean Huijsen, estrela do Real Madrid, não fugiu da decepção que viveu em sua primeira temporada com o clube merengue; pelo contrário, demonstrou grande vontade de se redimir e recuperar seu nível durante sua segunda temporada no Bernabéu.

O jornal AS relatou que Huijsen percebeu que sua primeira temporada não esteve à altura das expectativas, viveu as vaias no Bernabéu e também engoliu a decepção de não participar da Copa do Mundo.

Huijsen tirou a poeira de si mesmo nesta temporada e começou da melhor maneira possível. Diante da Real Sociedad, foi o terceiro jogador que mais finalizou do time merengue, sendo bastante procurado nas bolas paradas, e o terceiro jogador que mais recuperou a bola, com 4 recuperações, além de ter sido o que mais completou passes, com 69 passes.

São 3 números que resumem o que ele apresentou; tem presença na área adversária, recupera seu nível defensivo e, acima de tudo, foi escolhido pelo técnico José Mourinho para ser a peça fundamental na condução da construção de jogo desde a defesa. 

Na noite da vitória por 4 a 1 sobre a Sociedad, Huijsen foi o mais participativo no jogo entre os jogadores do time, após ter intervindo em 92 ocasiões, superando Bernardo Silva (88) e com grande diferença em relação ao seguinte colocado, Valverde (69).

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  • HuijsenGetty Images

    O lado mental e um trabalho físico intenso para recuperar seu nível

    Grande parte da responsabilidade pela evolução de Huijsen se deve ao lado mental. Ele realizou um trabalho intenso para recuperar a autoconfiança e reerguer-se com espírito de luta, além de continuar trabalhando apesar das circunstâncias difíceis, em vez de se deixar levar pela correnteza.

    Mas a questão também está ligada a um fator que foi decisivo em sua melhora: o trabalho físico. E, nesse ponto, o verão teve um papel importante, pois os jogadores que não disputaram a Copa do Mundo tiveram um período de descanso muito longo, que chegou a 7 semanas de férias.

    Dean Huijsen aproveitou esse período para elaborar um plano de treino pessoal e avançar no trabalho físico. Mais especificamente, ele treinava nas instalações do Marbella Football Center, em longas sessões de treino, às vezes duas por dia, com foco em elevar o nível de condicionamento físico e melhorar a massa muscular.

    Todo esse suor teve como objetivo compensar a amargura deixada pela temporada passada, pois ele começou a temporada como titular indispensável, mas a encerrou depois de perder seu lugar para Rüdiger e Militão.

    Na verdade, Huijsen disputou apenas 51% dos minutos de jogo desde a paralisação de março passado.

    • Publicidade
  • dean huijsen(C)Getty Images

    Huijsen se tornou mais sólido

    Dentro de Valdebebas, há elogios à melhora física de Huijsen e à sua postura diária durante os treinos, e dizem sobre ele que "parece mais sólido", numa referência ao passo que deu em nível individual.

    Depois do início e de superar uma lesão leve durante o período de preparação, Huijsen tornou-se titular para Mourinho, sendo o zagueiro central que forma uma muralha defensiva ao lado de Konaté, e à frente de Rüdiger na ordem das opções.

    Mas essa posição ficará mais difícil quando Militão retornar, algo que já não está distante, mas que também não parece iminente. 

    Huijsen apresenta, agora, a promessa de correção após uma primeira temporada que não esteve à altura dos 58 milhões de euros pagos por sua contratação, o que o tornou o zagueiro mais caro da história do clube.

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