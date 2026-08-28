Dean Huijsen, estrela do Real Madrid, não fugiu da decepção que viveu em sua primeira temporada com o clube merengue; pelo contrário, demonstrou grande vontade de se redimir e recuperar seu nível durante sua segunda temporada no Bernabéu.

O jornal AS relatou que Huijsen percebeu que sua primeira temporada não esteve à altura das expectativas, viveu as vaias no Bernabéu e também engoliu a decepção de não participar da Copa do Mundo.

Huijsen tirou a poeira de si mesmo nesta temporada e começou da melhor maneira possível. Diante da Real Sociedad, foi o terceiro jogador que mais finalizou do time merengue, sendo bastante procurado nas bolas paradas, e o terceiro jogador que mais recuperou a bola, com 4 recuperações, além de ter sido o que mais completou passes, com 69 passes.

São 3 números que resumem o que ele apresentou; tem presença na área adversária, recupera seu nível defensivo e, acima de tudo, foi escolhido pelo técnico José Mourinho para ser a peça fundamental na condução da construção de jogo desde a defesa.

Na noite da vitória por 4 a 1 sobre a Sociedad, Huijsen foi o mais participativo no jogo entre os jogadores do time, após ter intervindo em 92 ocasiões, superando Bernardo Silva (88) e com grande diferença em relação ao seguinte colocado, Valverde (69).

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