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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Com a ajuda das lendas do Barcelona... a Espanha tentou tirar Messi da Argentina

Especiais e Opinião
Espanha x Argentina
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L. Messi
Gerard Piqué
Cesc Fábregas
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Ginés Meléndez, ex-coordenador das seleções de base da Espanha, revelou detalhes das tentativas feitas pela Espanha para convencer Lionel Messi a defender a seleção espanhola antes de ele se juntar à seleção argentina.

Em entrevista ao jornal “AS”, Meléndez afirmou que tentou convencer Messi a vestir a camisa da Espanha quando ele era um jovem jogador do Barcelona, com a ajuda de vários colegas de clube, entre os quais se destacavam Gerard Piqué e Cesc Fàbregas.

Ele acrescentou: “Tentamos que ele jogasse conosco porque tenho um amigo no Barcelona chamado Alex García, que foi técnico de Messi nas categorias de base e sempre me dizia que era preciso convencer o jogador argentino a jogar pela Espanha”.

Ele explicou que Messi pertence à geração de 1987, a mesma geração de Piqué e Fàbregas, e destacou que, na seleção espanhola de juniores, havia entre 7 e 8 jogadores do Barcelona, e todos tentaram convencer Messi a se juntar à Espanha.

Quando questionado se Piqué e Fàbregas realmente pressionaram Messi, ele respondeu: “Sim, eles eram da mesma geração. Quando Messi tinha 13 anos, eu queria que ele jogasse comigo. E o Alex García estava muito animado com a ideia de convencê-lo”.

E acrescentou: “Durante o Campeonato Espanhol de Juvenis, realizado em Albacete, conversei com ele novamente quando ele tinha 14 anos e disse: ‘Por favor, você precisa jogar conosco’”.

  • messi(C)Getty Images

    Como a Argentina descobriu o talento de Messi?

    Meléndez revelou que a Argentina não estava totalmente a par da situação de Messi no início, e que esse foi um dos motivos que levou a Federação Argentina a agir rapidamente para contratá-lo.

    “Sou uma pessoa que fala bastante e, em uma entrevista à revista argentina El Gráfico, comentei que o Barcelona contava com um jogador argentino incrível”, disse ele.

    E continuou: “Mas o momento decisivo foi durante a semifinal da Copa do Mundo Sub-17 na Finlândia, em 2003. Messi ainda não havia sido convocado para a seleção argentina, e o então técnico deles, Hugo Toccali, me perguntou se era verdade que o Barcelona tinha um jogador fantástico. Respondi que sim e disse a ele que, se não o convocassem, nós venceríamos a Copa do Mundo contra eles”.

    E acrescentou: “Ele me disse que iriam organizar uma partida para convocá-lo, o que de fato aconteceu em novembro de 2003, quando a Argentina conseguiu integrar Messi oficialmente à seleção.”

    • Publicidade
  • Lionel Messi #10 of Argentina celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026Getty Images

    Tentativas sérias da Espanha

    Meléndez afirmou que as tentativas da Espanha foram muito sérias, explicando que o próprio Messi admitiu, em uma entrevista concedida durante a Copa do Mundo Sub-17 de 2005, que a possibilidade de ele defender a Espanha era real.

    Ele disse: “Piqué e Fàbregas ligavam para ele o tempo todo. Nós íamos participar de torneios com as seleções sub-15 e sub-16, e seus companheiros do Barcelona tentavam convencê-lo a se juntar a nós”.

    Sobre a possibilidade de Lionel Messi ter se convencido da ideia em algum momento, ele respondeu: “Nunca. Ele nunca mudou de ideia”.

    E acrescentou: “Lembro que Vicente del Bosque me disse certa vez: ‘Se você conseguisse convencê-lo a jogar pela Espanha, já teríamos ganhado a Copa do Mundo mais duas ou três vezes’”.

  • Messi Yamal 2007UNICEF

    Uma experiência semelhante com Lamine Yamal

    Meléndez destacou que a Federação Espanhola aprendeu com a experiência de Messi, afirmando: “Quando Lamine Yamal tinha nove anos, já estávamos de olho nele e não queríamos que o Marrocos soubesse disso. Depois que eu saí, foi Julen Guerrero quem o convocou para as seleções de base”.

    Meléndez também falou sobre seu papel na contratação de Luis de la Fuente, atual técnico da seleção espanhola.

    Ele disse: “Eu o trouxe para trabalhar por apenas três meses, mas ele permaneceu até hoje. Eu precisava de um técnico para a seleção sub-19 depois que Julen Lopetegui foi para a seleção sub-21”.

    E acrescentou: “Liguei para Inaki Saith e perguntei a ele sobre um candidato adequado; ele me indicou Luis de la Fuente, que não estava vinculado a nenhum trabalho naquela época”.

    E continuou: “Após a entrevista, ofereci a ele um contrato de três meses, e depois decidimos que ele continuaria. Mais tarde, ele levou a seleção sub-19 à conquista do Campeonato Europeu com uma geração que contava com Marco Asensio, Jesús Vallejo, Rodri, Dani Ceballos, Mikel Merino e Borja Mayoral”.

    Meléndez concluiu sua fala revelando que também supervisionou a formação do técnico argentino Lionel Scaloni durante um curso de treinamento em 2017.

    E acrescentou: “Scaloni sempre se sentava na primeira fileira ao lado de Leo Franco e Monci Tomi, e era um aluno muito aplicado durante as aulas práticas. Tenho ótimas lembranças dele”.

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