Com a ajuda das lendas do Barcelona... a Espanha tentou tirar Messi da Argentina

Ginés Meléndez, ex-coordenador das seleções de base da Espanha, revelou detalhes das tentativas feitas pela Espanha para convencer Lionel Messi a defender a seleção espanhola antes de ele se juntar à seleção argentina.

Em entrevista ao jornal “AS”, Meléndez afirmou que tentou convencer Messi a vestir a camisa da Espanha quando ele era um jovem jogador do Barcelona, com a ajuda de vários colegas de clube, entre os quais se destacavam Gerard Piqué e Cesc Fàbregas.

Ele acrescentou: “Tentamos que ele jogasse conosco porque tenho um amigo no Barcelona chamado Alex García, que foi técnico de Messi nas categorias de base e sempre me dizia que era preciso convencer o jogador argentino a jogar pela Espanha”.

Ele explicou que Messi pertence à geração de 1987, a mesma geração de Piqué e Fàbregas, e destacou que, na seleção espanhola de juniores, havia entre 7 e 8 jogadores do Barcelona, e todos tentaram convencer Messi a se juntar à Espanha.

Quando questionado se Piqué e Fàbregas realmente pressionaram Messi, ele respondeu: “Sim, eles eram da mesma geração. Quando Messi tinha 13 anos, eu queria que ele jogasse comigo. E o Alex García estava muito animado com a ideia de convencê-lo”.

E acrescentou: “Durante o Campeonato Espanhol de Juvenis, realizado em Albacete, conversei com ele novamente quando ele tinha 14 anos e disse: ‘Por favor, você precisa jogar conosco’”.