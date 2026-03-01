Coleen Rooney admite que é irritante ter Wayne em casa e revela os altos e baixos com a lenda do Manchester United

Juntos desde a adolescência em Liverpool, o casal passou por inúmeras tempestades públicas, desde os rumores sobre os deslizes de Wayne no início da carreira até sua prisão por dirigir embriagado em 2017. Apesar das frequentes manchetes e da batalha judicial “Wagatha Christie” com Rebekah Vardy, Coleen continua sendo o alicerce da família. O próprio Wayne já elogiou a influência de sua esposa em sua vida durante uma participação no podcast de Rio Ferdinand, afirmando: “Sinceramente, acredito que se ela não estivesse lá, eu estaria morto. Ela me administrou porque eu precisava ser administrado”.

Coleen reflete sobre a jornada deles com uma perspectiva diferente ao se aproximar dos 40 anos. “Obviamente, as coisas mudaram com a idade, a chegada dos filhos e as mudanças na carreira”, disse ela. “Você tem seus altos e baixos, coisas que acontecem na vida. Mas acho que, por estarmos juntos desde jovens, nos conhecemos por dentro e por fora. Somos uma equipe. Então, não, eu não diria que mudamos. Eu diria que as coisas ao nosso redor mudaram.”