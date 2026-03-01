Getty Images Entertainment
Coleen Rooney admite que é irritante ter Wayne em casa e revela os altos e baixos com a lenda do Manchester United
Atrito doméstico: a vida com Wayne em casa
A mudança na agenda alterou significativamente a dinâmica doméstica do casal em sua propriedade de £ 20 milhões em Cheshire. Refletindo sobre o aumento do tempo que agora passam juntos após duas décadas sob os holofotes, Coleen explicou a transição para a vida com o ex-atacante em uma entrevista ao The Times: “De certa forma, é bom, de certa forma é irritante, porque nunca tivemos tanto tempo juntos. Eu gosto de tudo em ordem, ele é um pouco mais descontraído.” Quando questionada se ela manda no ex-jogador do Everton e do United, ela acrescentou: “Ele provavelmente diria isso, mas eu diria que às vezes ele precisa ser repreendido.”
A evolução de um casamento de alto nível
Juntos desde a adolescência em Liverpool, o casal passou por inúmeras tempestades públicas, desde os rumores sobre os deslizes de Wayne no início da carreira até sua prisão por dirigir embriagado em 2017. Apesar das frequentes manchetes e da batalha judicial “Wagatha Christie” com Rebekah Vardy, Coleen continua sendo o alicerce da família. O próprio Wayne já elogiou a influência de sua esposa em sua vida durante uma participação no podcast de Rio Ferdinand, afirmando: “Sinceramente, acredito que se ela não estivesse lá, eu estaria morto. Ela me administrou porque eu precisava ser administrado”.
Coleen reflete sobre a jornada deles com uma perspectiva diferente ao se aproximar dos 40 anos. “Obviamente, as coisas mudaram com a idade, a chegada dos filhos e as mudanças na carreira”, disse ela. “Você tem seus altos e baixos, coisas que acontecem na vida. Mas acho que, por estarmos juntos desde jovens, nos conhecemos por dentro e por fora. Somos uma equipe. Então, não, eu não diria que mudamos. Eu diria que as coisas ao nosso redor mudaram.”
Formando a próxima geração de estrelas do United
O legado de Rooney continua em Old Trafford, com os filhos Kai e Klay atualmente matriculados na Academia do Manchester United. Kai, de 16 anos, já está causando impacto nas categorias de base, seguindo os passos do pai. Coleen, que passou anos assistindo Wayne das arquibancadas, agora se vê como uma “mãe do futebol”, frequentemente vista nas laterais do campo com sua cadeira de praia e café. Ela acredita que suas experiências no futebol profissional ajudarão a orientar seus filhos a lidar com as pressões do esporte.
“É bom sabermos o que esperar. E podemos tentar orientá-lo. Obviamente, é a vida dele, a paixão dele — ele pode decidir o que quer fazer. Mas acho bom termos esse conhecimento”, observou ela sobre o desenvolvimento de Kai. Sobre a capacidade do filho de lidar com os holofotes, ela acrescentou: “Ele vive isso desde pequeno. Quando íamos aos jogos quando ele era mais novo, muitas pessoas se aproximavam e diziam: ‘Você é o filho de Wayne Rooney?’ Mas ele é forte, sempre foi. Não tenho nenhuma preocupação com a maneira como ele lida com isso.”
Além do futebol: Porcos e moda
Enquanto Wayne se concentra em sua carreira na mídia e os meninos perseguem seus sonhos no futebol, Coleen está ocupada com seus próprios projetos, incluindo uma nova coleção de moda e um documentário da Disney que será lançado em breve. Apesar de sua imensa riqueza, ela insiste em manter seus filhos com os pés no chão e conectados às suas raízes em Croxteth. Ela lembrou como, mesmo nos momentos tranquilos em casa, ela se mantém ocupada, recentemente limpando todas as gavetas da casa enquanto Wayne assumia a tarefa de levar as crianças à escola. “Wayne foi buscar as crianças e eu ainda estava fazendo isso”, disse ela. “Ele disse: ‘Você está concentrada, não é?’”
Os Rooneys também introduziram algumas novidades incomuns em sua vida doméstica para manter seus filhos ocupados. “Meu filho de dez anos queria um animal de estimação”, revelou ela. “E então ele decidiu que queria um porco. E você não pode comprar um, tem que comprar dois. Então agora temos um chiqueiro no jardim. Foi uma ideia brilhante da mãe dela. Mas sou eu que tenho que limpar o cocô. Mas quer saber? Estou me acostumando. Estou criando um vínculo com esses porcos agora.” Seja cuidando de porcos ou de um dos maiores ícones do futebol, Coleen continua sendo a mão firme na casa dos Rooney.
