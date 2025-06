Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold e os sete jogadores que mais tem a provar para Thomas Tuchel na Inglaterra

C. Palmer

Os Três Leões disputarão dois jogos como parte de seu segundo período de treinamentos com o sucessor de Gareth Southgate

A interminável temporada 2024/25 se estendeu até a Data Fifa de junho, já na véspera da reformulação do Mundial de Clubes. É futebol o tempo todo — parafraseando David Mitchell.

Alguns de vocês talvez até tenham se esquecido de que a Inglaterra volta a campo nesta semana. Os Três Leões enfrentam Andorra em Barcelona (por algum motivo estranho) em uma partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, antes de voltarem para casa e encararem o Senegal em um amistoso no City Ground, estádio do Nottingham Forest.

Esta é apenas a segunda janela internacional de Thomas Tuchel no comando da seleção inglesa, e há relativamente pouco tempo para que ele conheça melhor seus jogadores antes das fases finais.

Os grandes destaques dos compromissos internacionais de março foram a improvável dupla formada por Dan Burn e Myles Lewis-Skelly, enquanto os já consolidados Harry Kane e Declan Rice mostraram por que seguem como peças fundamentais da equipe. Mas, afinal, quem mais ainda precisa provar seu valor ao novo treinador? A GOAL analisa sete jogadores que têm tudo a provar...