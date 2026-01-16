Getty Images Sport
Cole Palmer foi torcedor do Manchester United e ex-jogador pede para clube tirá-lo Chelsea
Quem será o próximo treinador do Manchester United?
Em meio a dificuldades contínuas para manter a consistência dentro e fora de campo, o técnico português Ruben Amorim foi demitido em 5 de janeiro. Darren Fletcher assumiu inicialmente o comando interino da equipe principal, função que agora passa para o treinador interino Michael Carrick.
Os planos a longo prazo serão definidos no verão. O United já foi associado a nomes como Oliver Glasner, Thomas Tuchel, Gareth Southgate e Luis Enrique. No entanto, estão sendo aconselhados a tentar a contratação de outro treinador que conhece bem a vida na Premier League, graças às suas passagens por Southampton, Tottenham e Chelsea.
- Getty
Pochettino poderia atrair Palmer à Manchester?
Pochettino está preparando os Estados Unidos para uma Copa do Mundo em casa, mas seu contrato se encerra logo após o mundial. É possível que ele receba uma proposta do Manchester United, clube que já demonstrou interesse anteriormente, e busque trazer um rosto familiar – Palmer, natural de Wythenshawe e torcedor do United, se transferiu para o Stamford Bridge enquanto Pochettino comandava o time londrino.
Rene Meulensteen, que trabalhou com Sir Alex Ferguson em Manchester, disse ao Casinostugan : “Será que Mauricio Pochettino conseguiria convencer Cole Palmer a vir para o Manchester United? Só se o Chelsea estivesse disposto a liberá-lo. Palmer é um jogador fantástico e acho que ele se encaixaria muito bem no Manchester United e na maneira como eles deveriam jogar, porque ele é um jogador que faz a diferença. É sempre isso que se quer.”
“Você precisa pensar em como ele vai se encaixar, porque naquele lado direito, onde Cole joga para entrar no rodízio, obviamente você também pode ter Amad Diallo ou [Bryan] Mbeumo. Bruno [Fernandes] atua no meio.”
“Palmer era torcedor do United desde criança e é realmente estranho que o United nunca tenha percebido isso e o tenha sondado sobre seus planos caso ele decidisse deixar o City. É muito estranho que isso nunca tenha acontecido, na minha opinião.”
Por que Xavi faria mais sentido para o Manchester United do que Zidane?
Meulensteen também tem observado outros treinadores de renome que foram associados ao United, incluindo as lendas do Barcelona e do Real Madrid, Xavi e Zinedine Zidane.
O holandês Meulensteen acrescentou: “Zinedine Zidane é um caso interessante porque está desempregado há bastante tempo. Ele jogou no Real Madrid. Conhece o clube. Fala a língua. Não acho que ele fale inglês muito bem. Isso não ajudaria.”
"Como treinador do Real Madrid, ele está acostumado a trabalhar com os melhores jogadores disponíveis, e isso não é necessariamente o caso no Manchester United em todas as posições, então isso seria uma incógnita."
"Ele teria exigências diferentes e não acho que o Manchester United, neste momento, conseguiria atendê-las. Esse é um dos motivos pelos quais provavelmente acabarão escolhendo um técnico disposto a chegar e trabalhar com o elenco atual e os recursos limitados disponíveis."
“Xavi não seria necessariamente um risco, porque vimos todos os treinadores que chegaram à Premier League e se saíram muito, muito bem, como Glasner e [Andoni] Iraola. Eles não tinham nenhuma experiência na Premier League, mas tinham uma ideia muito clara de como queriam jogar, conseguiram transmitir essa mensagem aos seus jogadores e trabalharam muito nos treinos.”
- AFP
Manchester United atinge sua pior marca em 111 anos
É provável que o United priorize a experiência no futebol inglês ao fazer sua próxima contratação, o que deixaria Xavi e Zidane de fora da disputa. Também parece haver pouca chance de tirar Palmer do Chelsea em breve, já que a temporada 2025/26 marcará o menor número de jogos disputados pelos Red Devils em uma única campanha em 111 anos.
