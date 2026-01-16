Cole Palmer foi torcedor do Manchester United e ex-jogador pede para clube tirá-lo Chelsea

Pochettino está preparando os Estados Unidos para uma Copa do Mundo em casa, mas seu contrato se encerra logo após o mundial. É possível que ele receba uma proposta do Manchester United, clube que já demonstrou interesse anteriormente, e busque trazer um rosto familiar – Palmer, natural de Wythenshawe e torcedor do United, se transferiu para o Stamford Bridge enquanto Pochettino comandava o time londrino.

Rene Meulensteen, que trabalhou com Sir Alex Ferguson em Manchester, disse ao Casinostugan : “Será que Mauricio Pochettino conseguiria convencer Cole Palmer a vir para o Manchester United? Só se o Chelsea estivesse disposto a liberá-lo. Palmer é um jogador fantástico e acho que ele se encaixaria muito bem no Manchester United e na maneira como eles deveriam jogar, porque ele é um jogador que faz a diferença. É sempre isso que se quer.”

“Você precisa pensar em como ele vai se encaixar, porque naquele lado direito, onde Cole joga para entrar no rodízio, obviamente você também pode ter Amad Diallo ou [Bryan] Mbeumo. Bruno [Fernandes] atua no meio.”

“Palmer era torcedor do United desde criança e é realmente estranho que o United nunca tenha percebido isso e o tenha sondado sobre seus planos caso ele decidisse deixar o City. É muito estranho que isso nunca tenha acontecido, na minha opinião.”

Procurando apostas de futebol mais inteligentes? Obtenha prévias de especialistas, previsões baseadas em dados e insights vencedores com GOAL Tips no Telegram. Junte-se à nossa crescente comunidade agora!