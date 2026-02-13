Cole Palmer é um trunfo: o talismã do Chelsea deve estar no avião para a Copa do Mundo com a Inglaterra, independentemente do seu nível de condicionamento físico

“Tenho certeza de que, quando estiver totalmente recuperado, vocês verão o meu melhor”, disse Palmer em uma advertência severa aos próximos adversários do Blues, após marcar três gols contra o Wolves. “Não estou aqui para dar desculpas e vou superar minhas lesões. Sei do que sou capaz quando estou em forma e espero poder voltar a esse nível em breve.”

Ainda não se sabe quando exatamente veremos o jogador de 23 anos de volta a 100%, já que ele está lidando com uma pubalgia — um problema crônico na virilha, provavelmente causado por seu estilo imprevisível de jogo e mudanças explosivas de direção. No entanto, sob o comando de Liam Rosenior, ele encontrou uma maneira de equilibrar o controle da dor com o desempenho em campo.

Isso é uma boa notícia para o seu país. Esperava-se que Palmer fosse uma peça fundamental no ataque da Inglaterra nesta altura, mas as lesões negaram-lhe oportunidades e as suas perspetivas para o Mundial pareciam sombrias. Mas, tendo regressado a algo parecido com a sua melhor forma e mais impactante, ele pode fazer uma tentativa tardia para entrar na equipa de Tuchel, mesmo que não esteja totalmente em forma.