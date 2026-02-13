Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Cole Palmer Chelsea England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Translated by

Cole Palmer é um trunfo: o talismã do Chelsea deve estar no avião para a Copa do Mundo com a Inglaterra, independentemente do seu nível de condicionamento físico

Segundo ele mesmo admitiu, Cole Palmer ainda não está em plena forma, pois luta contra um problema persistente na virilha que o tem atormentado durante toda a temporada. O assustador é que estamos começando a ver o craque do Chelsea perto do seu melhor, apesar dos contínuos problemas com lesões, e o momento da sua recente melhora na forma pode ser perfeito, já que ele almeja uma vaga na seleção inglesa de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026.

“Tenho certeza de que, quando estiver totalmente recuperado, vocês verão o meu melhor”, disse Palmer em uma advertência severa aos próximos adversários do Blues, após marcar três gols contra o Wolves. “Não estou aqui para dar desculpas e vou superar minhas lesões. Sei do que sou capaz quando estou em forma e espero poder voltar a esse nível em breve.”

Ainda não se sabe quando exatamente veremos o jogador de 23 anos de volta a 100%, já que ele está lidando com uma pubalgia — um problema crônico na virilha, provavelmente causado por seu estilo imprevisível de jogo e mudanças explosivas de direção. No entanto, sob o comando de Liam Rosenior, ele encontrou uma maneira de equilibrar o controle da dor com o desempenho em campo.

Isso é uma boa notícia para o seu país. Esperava-se que Palmer fosse uma peça fundamental no ataque da Inglaterra nesta altura, mas as lesões negaram-lhe oportunidades e as suas perspetivas para o Mundial pareciam sombrias. Mas, tendo regressado a algo parecido com a sua melhor forma e mais impactante, ele pode fazer uma tentativa tardia para entrar na equipa de Tuchel, mesmo que não esteja totalmente em forma.

  • Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Momento perfeito

    Tal como uma das suas últimas incursões na área ou passes precisos, o timing de Palmer é perfeito. Ele parece ter reencontrado o seu ritmo antes do último terço da temporada, precisamente quando Tuchel está a compor a sua seleção final da Inglaterra antes de anunciar o grupo para o torneio que se realizará nos Estados Unidos, Canadá e México no verão.

    Os Três Leões enfrentam o Uruguai e o Japão em dois amistosos em março, e o técnico alemão terá algumas decisões incrivelmente difíceis a tomar antes e depois desse estágio - incluindo quem ocupará a posição de camisa 10. Apesar da forte concorrência de jogadores como o amigo íntimo de Palmer, Morgan Rogers, a estrela do Real Madrid, Jude Bellingham, Eberechi Eze, do Arsenal, e o ex-companheiro de equipe do Manchester City, Phil Foden, é impossível ignorar a forma atual de Palmer.

    A chegada de Rosenior ao banco de reservas do Stamford Bridge certamente parece ter surtido efeito; o atacante participou de oito gols em apenas seis partidas desde que o inglês assumiu o comando, incluindo um hat-trick no primeiro tempo contra o Wolves no fim de semana, seguido por um gol e uma assistência no frustrante empate com o Leeds na terça-feira. Depois de várias semanas em que parecia uma sombra do que era antes, sua influência está crescendo novamente.

    • Publicidade
  • Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pensamento assustador

    Palmer é o primeiro a admitir que ainda não está de volta ao seu auge, e isso pode ser visto em alguns de seus movimentos e tomadas de decisão, com sua mudança de ritmo e movimentos explosivos ainda não estando no nível que podem estar quando ele está no seu melhor. Ele não é alguém que está totalmente convencido de que seu corpo não vai deixá-lo na mão a qualquer momento.

    “Obviamente, as pessoas não sabem o que acontece nos bastidores, mas é claro que ficar lesionado durante toda a temporada não é o ideal”, disse ele após conquistar a bola da partida em Molineux. “E quando não consigo ter o desempenho que quero, obviamente, é porque estou lesionado e ainda estou lidando com uma lesão. Mas espero poder superar a lesão em breve, controlando-a, porque obviamente sei o nível que posso atingir quando me sinto 100% em forma.”

    Foi certamente positivo que ele tenha conseguido começar sua segunda partida em três dias contra o Leeds, depois de ter tido seus minutos de jogo rigorosamente controlados. Se este é o início do retorno de Palmer à proeminência, após uma ascensão meteórica que o levou a marcar 43 gols e 29 assistências em suas duas primeiras temporadas no oeste de Londres, então a perspectiva do estrago que ele pode causar quando estiver em plena forma é assustadora e certamente não pode ser ignorada.

  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    “Imparável”

    Rosenior não tem ilusões quanto ao que um Palmer em plena forma seria capaz de fazer. “Sabemos que ele é um jogador de classe mundial. Ele jogou muito futebol no último ano, sem muito descanso”, disse o técnico após a vitória sobre o Wolves. “Mas quando ele está no seu melhor, é imparável. Estou muito feliz por trabalhar com ele.

    Ele não precisa mudar. Quando está em plena forma, em plena atividade, ele é um jogador de futebol magnífico. Mas quando você está neste clube, sob o escrutínio – o que estou começando a aprender –, você precisa bloquear o barulho e lembrar que é um bom jogador de futebol.

    Adoro trabalhar com ele. Ele adora estar aqui. Espero que ele possa aproveitar isso até o final da temporada, porque isso o ajudará em campo.”

  • Thomas Tuchel Cole Palmer England 2025Getty

    O dilema de Tuchel

    No grande esquema das coisas, o que pode acabar prejudicando Palmer é sua significativa falta de envolvimento sob o comando de Tuchel desde que o técnico alemão começou a trabalhar como técnico da Inglaterra há quase um ano. Na verdade, ele conquistou apenas três convocações desde seu gol vital na final da Euro 2024 — um momento que se esperava que fosse um divisor de águas em sua carreira internacional — como resultado de uma série de problemas físicos inoportunos. Apenas uma delas ocorreu desde que Tuchel assumiu o comando, quando ele jogou 65 minutos contra Andorra em junho passado.

    O problema persistente na virilha do atacante o manteve fora dos três campos de treinamento da Inglaterra nesta temporada, fazendo com que ele perdesse seis jogos em um momento crucial do ciclo da Copa do Mundo, quando os planos táticos estão sendo consolidados e os jogadores buscam garantir uma vaga na seleção final. Na ausência de Palmer, Rogers em particular tem impressionado, com a sugestão de que o meia do Aston Villa poderia até mesmo tirar Bellingham — que também teve seus próprios problemas físicos — da escalação titular.

    Tuchel já havia dito anteriormente que não sobrecarregaria seu elenco com meio-campistas ofensivos e que está disposto a deixar os jogadores mais talentosos do país em casa se eles não se encaixarem em sua formação. Ele abordou a situação de Palmer em outubro, dizendo: “Ele só participou do acampamento de junho. Isso é preocupante, é claro. Em primeiro lugar, o mais importante é que ele possa jogar sem dor, porque o problema na virilha é muito perigoso e pode se tornar crônico. Isso é o mais importante.

    Entendemos e vemos claramente o potencial e a qualidade dele, mas também há a realidade de que ele não esteve disponível em cinco dos [últimos] sete campos de treinamento.”

  • Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    “Algo especial”

    O ex-atacante do Chelsea e da Inglaterra Joe Cole, que possuía habilidades únicas semelhantes às de Palmer, acredita que o atual camisa 10 do clube deve ser uma escolha óbvia não apenas para o elenco, mas também para o time titular, mesmo que não esteja em sua melhor forma.

    “Se fosse eu a escolher a equipe, Cole Palmer estaria dentro, independentemente da forma, porque ele tem algo especial”, disse ele à Paddy Power. “Ele não é um jogador que depende muito da confiança, ele já tem isso de sobra na maneira como se comporta. Foi ótimo vê-lo de volta aos gols contra o Wolves.

    Mas o meu receio em relação ao Cole é a forma como Thomas Tuchel organiza a sua equipa inglesa. Na verdade, não tenho qualquer problema com isso, desde que tenha uma estratégia clara e o tipo de jogador de que gosta. Só sinto que, com os números 10 que temos, Tuchel só vai escalar um entre Palmer, Morgan Rogers, Jude Bellingham e Phil Foden.

    Eu escalaria dois deles e colocaria os outros dois no segundo tempo. É por isso que temo pelo Cole, mas se ele continuar jogando como jogou no fim de semana, com certeza será o titular com a camisa 10.”

  • Cole Palmer England 2024Getty Images

    Função familiar

    Reivindicar uma vaga na equipe titular nesta fase avançada pode ser um pouco exagerado, mesmo para alguém com a habilidade de Palmer, mas é impossível contestar a ideia de que ele traz “algo especial” para a equipe — e ele está mostrando que pode fazer isso mesmo quando não está em plena forma no clube.

    Repetidamente, o jogador de 23 anos demonstrou que é o melhor jogador em partidas importantes — seja atormentando o Tottenham no campeonato nacional, desmontando o Paris Saint-Germain na final do Mundial de Clubes ou com seu finalização certeira na Euro 2024. Existem poucos jogadores em todo o planeta que quase garantem algum tipo de contribuição quando estão em sua melhor forma, mas Palmer é um deles, e isso é um trunfo em um grande torneio.

    Isso é algo que o próprio Tuchel reconheceu. “Quando ele está em forma e tem ritmo e fluidez, ele pode decidir partidas em nível de clube e, com certeza, em nível internacional”, disse ele. “Nós sabemos disso.”

    A essa altura, esperava-se que Palmer fosse o ponto de apoio do ataque da seleção inglesa, mas ele foi impedido de ascender devido a seus recorrentes problemas com lesões. Mas mesmo que ele não possa ser o ponto focal desde o início em todos os jogos, talvez seu papel na América do Norte possa ser semelhante ao que desempenhou no Campeonato Europeu na Alemanha, onde causou um grande impacto saindo do banco – embora ele merecesse muito mais minutos do que os que lhe foram concedidos por Sir Gareth Southgate. E se a partida fosse para os pênaltis? Não há ninguém que você preferiria ter ao seu lado.

    Se ele conseguir continuar na mesma linha, Palmer é inegavelmente uma aposta que vale a pena — esteja ele 100% em forma ou não.

Copa da Inglaterra
Hull crest
Hull
HUL
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0