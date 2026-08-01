Colapso repentino: Real Madrid preocupa a torcida com empate apagado

O Real Madrid teve boa atuação no primeiro tempo do amistoso contra a Fiorentina, antes de ver seu rendimento cair no segundo tempo, ficando no empate por 2 a 2 na noite deste sábado.

Os gols merengues foram marcados por Endrick e Alexis Sierra, e a partida também marcou a estreia de Denzel Dumfries e Carlos Espí.

O jornal "AS" destacou, em sua análise, que o Real Madrid pareceu mais disposto a pressionar e recuperar a bola durante o primeiro tempo, antes de viver minutos preocupantes de desmoronamento no segundo tempo.

E, embora a partida tenha terminado sem vitória, as derrotas nesta fase não são dolorosas, mas o Real Madrid sempre anota suas observações.

Já no plano individual, Dumfries fez sua primeira aparição com a camisa do clube sem chamar muito a atenção, assim como Carlos Espí participou pela primeira vez, enquanto Trent Alexander-Arnold pareceu mais evoluído, especialmente no lado ofensivo em comparação com sua atuação defensiva.

Arda Güler mostrou lampejos técnicos marcantes, enquanto Endrick jogou com entusiasmo excessivo, já que sua grande movimentação o ajudou a marcar um gol, mas sua pressa e o desejo exagerado de se afirmar afetaram negativamente seu rendimento.

No momento, o treinador José Mourinho vive uma fase de avaliação abrangente, na qual busca distinguir entre os elementos capazes de permanecer e aqueles que não merecem a oportunidade, testando os jogadores da academia e trabalhando para eliminar os efeitos psicológicos das duas últimas temporadas, nas quais a equipe terminou sem títulos.

E os contornos do plano de Mourinho começaram a aparecer, por meio do uso do esquema 4-2-3-1, que às vezes se transforma em 3-4-2-1, permitindo a presença de Diomande (quando se juntar ao time), Bellingham, Kylian Mbappé e Vinicius Junior juntos na escalação, o que exige uma linha defensiva extremamente forte.

No confronto contra a Fiorentina, o Real Madrid começou a partida com 7 jogadores do time principal e 4 da equipe reserva.

Camavinga e Valverde assumiram o comando do meio-campo, enquanto Güler jogou atrás do atacante, e Arnold desempenhou um papel híbrido entre o terceiro zagueiro e o terceiro volante, enquanto Dumfries avançou bastante pelo lado direito, algo natural para um jogador que sempre prefere estar no campo de ataque do adversário do que na defesa.

Mourinho também deu a oportunidade a dois jovens zagueiros com experiência nas categorias de base do Real Madrid e da seleção espanhola, Joan Martínez (18 anos) e Mario Rivas (19 anos), filho do ex-zagueiro Nano Rivas.