“Coisas de times que não estão na liga” – Estrela do Chelsea criticada por erro “estúpido” após empate do Blues com o Burnley
Craque do Chelsea criticado
O Chelsea empatou em 1 a 1 com o Burnley no final da partida, com um gol de cabeça de Zian Flemming aos 93 minutos, garantindo um ponto para o time que ocupa a 19ª posição na tabela, após a expulsão de Wesley Fofana. Rosenior criticou um jogador não identificado por não ter marcado o jogador correto no escanteio que resultou no gol de Flemming, e O'Hara focou no erro de Sanchez.
Aos 85 minutos, após recuperar a posse de bola, Sanchez não perdeu tempo e lançou um contra-ataque para João Pedro, que havia marcado o primeiro gol. O brasileiro, porém, estava com cãibras e não conseguiu correr atrás da bola.
“Quantos anos tem (Robert) Sanchez?”, começou O'Hara na talkSPORT. “Ele não é jovem, pois não? Tem muita experiência. Aos 85 minutos, a bola chega até ele. Tudo o que tem de fazer é deitar-se e segurar a bola.”
“O que ele faz?”, perguntou Cundy.
O'Hara respondeu: “Ele chuta direto para um jogador do Burnley, e eles voltam ao jogo! Ele fez isso duas vezes. Eu olho para ele e penso: 'O que ele está fazendo?
“Isso não tem a ver com ser jovem, tem a ver com ser burro!”
As "coisas fora da liga" de Sanchez
Tanto O'Hara quanto Cundy acharam que Sanchez deveria ter perdido tempo, com o último acrescentando: “Pegue a bola, caia, ganhe tempo. Ele chuta para João Pedro, que está com cãibras. O que ele vai fazer quando receber a bola? É 3 contra 1.
“Se for um passe perfeito, o que ele vai fazer? É 3 contra 1.”
O'Hara continuou: “Você pega a bola, cai, organiza a equipe e então chuta para o canto, certo? Você perdeu dois minutos.
“É aí, exatamente aí, que o Chelsea é ridículo o tempo todo.
“Parece coisa de time amador.”
A fúria de Rosenior
O empate em 1 a 1 contra a equipe de Scott Parker, que ocupa a 19ª posição, veio após uma capitulação de 2 a 0, que viu o Leeds, também lutando contra o rebaixamento, sair de Stamford Bridge com um ponto no início deste mês. Os dois resultados puseram fim ao que tinha sido um início forte sob o comando de Rosenior até aquele momento.
Ele disse aos repórteres: “Perdemos quatro pontos em dois jogos em casa. Após o primeiro gol, faltou-nos incisividade. Fomos muito cautelosos na posse de bola. Para um clube deste nível, não é suficiente eu vir aqui e dizer que fomos a melhor equipe. Precisamos vencer os jogos. Sei qual é a resposta e vamos abordá-la durante a semana”.
Ele continuou: “Há muitos casos, mesmo durante o meu tempo aqui, em que sofremos gols por falta de concentração, falta de responsabilidade. Fora de casa contra o Wolves, fora de casa contra o Crystal Palace, em casa contra o Leeds, hoje.
“Os times que ganham títulos vencem os jogos por 1 a 0, mesmo quando não estão no seu melhor. Hoje, deveria ter sido pelo menos 1 a 0.”
Rosenior acrescentou sobre o finalização de Flemming: “Uma tarefa foi perdida. Uma tarefa - uma tarefa de marcação - não foi cumprida. Flemming, sabemos, é o melhor cabeceador deles.
“E havia um jogador que eu não vou... Não estou aqui para criticar os jogadores, sempre vou protegê-los, vou lidar com isso durante a semana. Havia um jogador a quem atribuímos essa tarefa que marcou o jogador errado. Há muitos casos em que sofremos gols por falta de concentração e responsabilidade.
“Você precisa ter jogadores em quem possa confiar no momento para fazer um trabalho. Existem certos valores que você precisa ter em sua equipe. Depende de avaliar os jogadores e aqueles que você avalia no momento certo. Precisamos de jogadores que, em momentos-chave, possam levar as coisas adiante.”
O que vem a seguir?
O Chelsea enfrenta outro teste difícil no próximo fim de semana, quando enfrenta o líder da liga, o Arsenal, em um grande clássico londrino. A equipe de Rosenior está atualmente em quarto lugar na tabela, à frente do Manchester United, que tem um jogo a menos para disputar fora de casa contra o Everton na segunda-feira.
