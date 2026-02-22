O Chelsea empatou em 1 a 1 com o Burnley no final da partida, com um gol de cabeça de Zian Flemming aos 93 minutos, garantindo um ponto para o time que ocupa a 19ª posição na tabela, após a expulsão de Wesley Fofana. Rosenior criticou um jogador não identificado por não ter marcado o jogador correto no escanteio que resultou no gol de Flemming, e O'Hara focou no erro de Sanchez.

Aos 85 minutos, após recuperar a posse de bola, Sanchez não perdeu tempo e lançou um contra-ataque para João Pedro, que havia marcado o primeiro gol. O brasileiro, porém, estava com cãibras e não conseguiu correr atrás da bola.

“Quantos anos tem (Robert) Sanchez?”, começou O'Hara na talkSPORT. “Ele não é jovem, pois não? Tem muita experiência. Aos 85 minutos, a bola chega até ele. Tudo o que tem de fazer é deitar-se e segurar a bola.”

“O que ele faz?”, perguntou Cundy.

O'Hara respondeu: “Ele chuta direto para um jogador do Burnley, e eles voltam ao jogo! Ele fez isso duas vezes. Eu olho para ele e penso: 'O que ele está fazendo?

“Isso não tem a ver com ser jovem, tem a ver com ser burro!”