Revisitamos a história de alguns jogadores que marcaram a história do Clássico sem assumirem o protagonismo de suas respectivas equipes

É semana de clássico, e como sempre, vasculha-se arquivos em busca de estatísticas e dados de todos os tipos sobre os jogos entre Real Madrid e Barcelona. Suficientes para que os torcedores de ambos os lados vejam, se desejarem, a superioridade da sua equipe em alguns registros históricos que mostram grande equilíbrio.

E quando se olham os jogadores, os principais nomes sempre aparecem em destaque; Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Pedri, Raphinha ou Lewandowski são os primeiros que vêm à mente se pensarmos em figuras do Real Madrid ou do Barcelona atualmente. Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Di Stéfano, Ronaldinho, Raúl ou Iniesta, se olharmos para o passado. E com esses astros vêm outras lendas como Luis Suárez (os dois; o galego e o uruguaio), Puskas, Gento, César...

Mas há outro tipo de jogadores, muitas vezes também conhecidos, mas que passa mais despercebidos entre os nomes legendários que desfilam nas memórias dos torcedores de ambos os times. Atletas que, muitas vezes, com um caráter especial que os fazia – ou faz – se destacar nos momentos decisivos, nos jogos intensos, quando outros se escondem.