Clubes brasileiros estão no topo do ranking; veja a íntegra

O CIES Football Observatory, instituto suíço dedicado a estudos relacionados ao esporte, divulgou um novo estudo no início de 2025 com um ranking dos dez clubes não europeus mais valiosos do mundo. Dentre os brasileiros, Flamengo, Palmeiras e Botafogo integram a lista.

A GOAL, abaixo, te mostra o top 10...