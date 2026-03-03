Getty Images Sport
Clubes da Premier League propõem limite para as taxas de compensação pela contratação de estrelas da academia de clubes da EFL
Premier League busca limitar taxas para jovens jogadores
De acordo com uma reportagem do The Guardian, os clubes da Premier League abordaram formalmente a EFL com uma proposta para limitar as taxas de compensação pagas pela contratação de jovens promessas das academias. A primeira divisão pretende modernizar a estrutura financeira e limitar os custos crescentes associados à aquisição dos talentos adolescentes mais promissores do país provenientes de times de divisões inferiores. Essa possível mudança indica um forte desejo entre os clubes de elite por previsibilidade financeira em um mercado doméstico cada vez mais competitivo.
Atualmente, a transferência de jovens jogadores entre academias depende de uma estrutura complexa que envolve compensação fixa por treinamento, bônus relacionados a participações e cláusulas de revenda. Quando os clubes compradores e vendedores não chegam a um acordo, a disputa é encaminhada ao Comitê de Compensação do Futebol Profissional, um tribunal independente que determina um preço justo. No entanto, os clubes da primeira divisão estão agora pressionando ativamente para substituir esse sistema aberto por um teto máximo rígido.
O impacto do Brexit impulsiona a demanda por talentos nacionais
Muitos argumentam que o momento desta nova proposta está intimamente ligado às mudanças no panorama do recrutamento no futebol após a saída do Reino Unido da União Europeia em 2020. Desde o Brexit, os regulamentos da FIFA e da FA tornaram significativamente mais difícil para os clubes britânicos contratar jogadores menores de 18 anos do continente. Os jovens europeus já não são elegíveis para as aprovações necessárias dos órgãos reguladores.
Consequentemente, o foco de observação dos clubes mais ricos da primeira divisão mudou fortemente para o mercado interno, fazendo com que o valor inerente dos talentos locais disparasse. Ao introduzir um limite rigoroso para as taxas, os executivos da Premier League esperam recuperar o controle de longo prazo sobre seus orçamentos de desenvolvimento de jovens, enquanto os críticos alertam veementemente que isso poderia prejudicar gravemente os clubes comunitários menores.
Clubes da EFL discutirão implicações financeiras
Esta proposta controversa chega às mesas dos dirigentes da EFL num momento crítico para a sustentabilidade financeira do futebol inglês. Representantes dos clubes da EFL devem se reunir na quarta-feira para discutir exaustivamente o assunto, como parte de um debate muito mais amplo sobre estratégias de desenvolvimento de jovens jogadores. Entende-se que a proposta de limite não será submetida a votação formal nesta fase inicial.
Em vez disso, a sessão de quarta-feira servirá como um fórum de discussão vital para os proprietários de clubes das divisões inferiores, que temem que seus ativos mais valiosos da academia possam ser roubados por preços baixos. O limite proposto funcionaria nos dois sentidos, afetando os clubes da Premier League quando seus jovens liberados caíssem na pirâmide do futebol. No entanto, são os clubes de elite que mais se beneficiam com a imposição de um teto definitivo para essas taxas de compensação.
Reforma mais ampla da pirâmide do futebol
Além do acalorado debate sobre a remuneração da academia, a EFL está passando por um período de mudanças estruturais radicais. Na quinta-feira, os clubes devem votar uma expansão radical dos playoffs do Campeonato, aumentando potencialmente o lucrativo torneio pós-temporada para incluir seis equipes. Essa proposta já foi ratificada pela diretoria da FA e espera-se que obtenha a maioria de dois terços dos votos necessária para ser oficialmente introduzida.
O novo formato dos playoffs adicionaria efetivamente uma fase de quartas de final com uma única partida, colocando a equipe em quinto lugar contra a oitava e a sexta contra a sétima, para determinar quem avança para as semifinais de duas partidas contra os clubes em terceiro e quarto lugares. Além disso, estão em andamento discussões sobre a implementação de novas regras de proporção de custos do elenco, limitando os gastos com jogadores a 85% do faturamento. Tanto a Premier League quanto a EFL se recusaram a comentar sobre essas negociações.
