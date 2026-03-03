Clubes da Premier League propõem limite para as taxas de compensação pela contratação de estrelas da academia de clubes da EFL

De acordo com uma reportagem do The Guardian, os clubes da Premier League abordaram formalmente a EFL com uma proposta para limitar as taxas de compensação pagas pela contratação de jovens promessas das academias. A primeira divisão pretende modernizar a estrutura financeira e limitar os custos crescentes associados à aquisição dos talentos adolescentes mais promissores do país provenientes de times de divisões inferiores. Essa possível mudança indica um forte desejo entre os clubes de elite por previsibilidade financeira em um mercado doméstico cada vez mais competitivo.

Atualmente, a transferência de jovens jogadores entre academias depende de uma estrutura complexa que envolve compensação fixa por treinamento, bônus relacionados a participações e cláusulas de revenda. Quando os clubes compradores e vendedores não chegam a um acordo, a disputa é encaminhada ao Comitê de Compensação do Futebol Profissional, um tribunal independente que determina um preço justo. No entanto, os clubes da primeira divisão estão agora pressionando ativamente para substituir esse sistema aberto por um teto máximo rígido.