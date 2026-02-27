Clubes da Premier League ficam sabendo do preço pedido pelo Real Betis pelo craque, enquanto o Barcelona aguarda grande ganho com transferência

O Newcastle está supostamente na liderança da disputa, embora enfrente forte concorrência do Aston Villa, West Ham e Everton. O clube de Tyneside é considerado o mais avançado em sua busca, vendo Abde como o perfil perfeito para injetar mais dinamismo em suas áreas laterais antes de uma janela de transferências crucial no verão.

O interesse não se limita às Ilhas Britânicas, já que o Napoli, gigante da Série A, continua sendo o principal rival continental pela sua contratação. Analistas acreditam que, embora Abde ainda precise corrigir pequenas inconsistências em seus passes finais e manter o foco durante os 90 minutos, ele agora está física e tecnicamente preparado para dar o salto para uma liga mais exigente. Suas atuações de destaque na Copa Africana das Nações só serviram para inflar ainda mais sua reputação em ascensão.