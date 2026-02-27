Getty Images Sport
Traduzido por
Clubes da Premier League ficam sabendo do preço pedido pelo Real Betis pelo craque, enquanto o Barcelona aguarda grande ganho com transferência
A elite da Inglaterra está começando a “perder a cabeça”
Abde está se tornando o jogador decisivo que muitos esperavam que ele fosse quando estreou no Camp Nou. O ponta já marcou nove gols em 26 partidas nesta temporada, além de ter dado seis assistências para o Real Betis. Esse desempenho aprimorado o transformou no ponto focal do ataque do Verdiblanco, provando que ele pode adaptar seu talento para obter resultados tangíveis no terço final do campo. Relatos da Inglaterra sugerem que ele pode se tornar um dos maiores nomes da próxima janela de transferências do verão. De acordo com uma reportagem do Sport, os principais clubes ingleses estão começando a “perder a cabeça” com o desempenho do marroquino.
- AFP
Gigantes da Premier League disputam estrela marroquina
O Newcastle está supostamente na liderança da disputa, embora enfrente forte concorrência do Aston Villa, West Ham e Everton. O clube de Tyneside é considerado o mais avançado em sua busca, vendo Abde como o perfil perfeito para injetar mais dinamismo em suas áreas laterais antes de uma janela de transferências crucial no verão.
O interesse não se limita às Ilhas Britânicas, já que o Napoli, gigante da Série A, continua sendo o principal rival continental pela sua contratação. Analistas acreditam que, embora Abde ainda precise corrigir pequenas inconsistências em seus passes finais e manter o foco durante os 90 minutos, ele agora está física e tecnicamente preparado para dar o salto para uma liga mais exigente. Suas atuações de destaque na Copa Africana das Nações só serviram para inflar ainda mais sua reputação em ascensão.
O Real Betis estabelece suas exigências
Embora a equipe técnica do Real Betis esteja relutante em perder um pilar tão fundamental do seu time titular, a hierarquia do clube é realista quanto à situação. O time andaluz teria rejeitado várias propostas durante a janela de transferências de janeiro para manter seus objetivos esportivos, mas o verão apresenta uma realidade diferente. Discussões internas sugerem que será quase impossível rejeitar uma proposta econômica significativa pelo jogador.
O preço que circula atualmente na Inglaterra é de aproximadamente € 40 milhões. Além disso, uma possível transferência provavelmente renderia a Abde um salário anual entre € 5 milhões e € 6 milhões, valores difíceis de serem igualados pelo Betis. Ciente da “joia” que tem em mãos, o clube está se posicionando para maximizar o lucro com um talento que está se tornando rapidamente um dos mais valiosos da La Liga.
- Getty Images
Barcelona pronta para um impulso financeiro
O espectador mais interessado nesta saga em desenvolvimento é o Barcelona. O gigante catalão ainda mantém uma cláusula de 20% sobre a venda do seu ex-jogador. Esta percentagem foi ajustada recentemente como parte das negociações que levaram ao cancelamento do empréstimo de Vitor Roque ao Betis a meio da temporada, mas continua a ser uma vantagem significativa para um clube que ainda navega num cenário financeiro delicado.
Caso um pretendente da Premier League atinja o preço pedido de € 40 milhões, o Barcelona receberia uma injeção imediata de € 8 milhões em seus cofres. Para um clube que busca constantemente equilibrar as contas e cumprir as rígidas regras de teto salarial da La Liga, o ressurgimento de Abde representa um ganho inesperado, mas bem-vindo, com a transferência. Com a aproximação do verão, todos os olhos estarão voltados para o Benito Villamarin para ver qual gigante da Premier League piscará primeiro.
Publicidade