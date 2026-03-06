Clubes da Premier League em alerta, com o Werder Bremen pronto para lucrar com a transferência recorde do zagueiro adolescente neste verão

O Bremen se prepara para uma saída bombástica no verão, com o zagueiro Coulibaly, de 18 anos, emergindo como uma das promessas defensivas mais cobiçadas da Europa. O zagueiro teve uma campanha impressionante na Bundesliga, fazendo 21 partidas e se estabelecendo como um pilar da defesa no Weserstadion.

De acordo com o BILD,o clube exigirá uma taxa de transferência de cerca de £ 42 milhões, um valor que quebraria seu recorde anterior de transferências. Esse recorde permanece desde 2009, quando a Juventus pagou € 27 milhões pelo meia brasileiro Diego. Sem cláusula de rescisão em seu contrato, que vai até 2029, o Bremen está em uma posição dominante nas negociações.