Clubes da Premier League em alerta, com o Werder Bremen pronto para lucrar com a transferência recorde do zagueiro adolescente neste verão
Prodigioso jogador da Bundesliga desencadeia guerra de lances inglesa
O Bremen se prepara para uma saída bombástica no verão, com o zagueiro Coulibaly, de 18 anos, emergindo como uma das promessas defensivas mais cobiçadas da Europa. O zagueiro teve uma campanha impressionante na Bundesliga, fazendo 21 partidas e se estabelecendo como um pilar da defesa no Weserstadion.
De acordo com o BILD,o clube exigirá uma taxa de transferência de cerca de £ 42 milhões, um valor que quebraria seu recorde anterior de transferências. Esse recorde permanece desde 2009, quando a Juventus pagou € 27 milhões pelo meia brasileiro Diego. Sem cláusula de rescisão em seu contrato, que vai até 2029, o Bremen está em uma posição dominante nas negociações.
Técnico pede concentração em meio a especulações crescentes
O burburinho em torno de Coulibaly chegou à diretoria, com o diretor esportivo do Bremen, Clemens Fritz, supostamente mantendo discussões concretas com o representante do jogador, Nochi Hamasor. Ambas as partes parecem estar de acordo com uma saída no verão, desde que a avaliação do clube seja atendida por um dos pretendentes da Premier League, Serie A ou Ligue 1. No entanto, o técnico Daniel Thioune está empenhado em manter o jovem com os pés no chão, enquanto seu valor continua a subir no cenário global.
“Isso é pensar um pouco longe demais para mim”, disse Thioune. “O que é melhor para o clube e para o jogador, não quero julgar isso. O fato é que ele possui alta qualidade e está longe do fim de seu desenvolvimento.”
Um ponto de virada financeiro para os Verdes-Brancos
Embora perder um talento do calibre de Coulibaly represente um golpe significativo para o esporte, a realidade econômica é impossível de ser ignorada pelo time da Bundesliga. Uma injeção de € 50 milhões proporcionaria um grande impulso financeiro para o clube, efetivamente dobrando seu recorde de vendas e permitindo uma reformulação completa do elenco.
Olheiros dos principais clubes ingleses têm visitado frequentemente o norte da Alemanha nesta temporada. Eles veem o ex-jogador das categorias de base do Hamburgo como um talento raro: um adolescente com atributos físicos excepcionais que já provou seu valor em uma das cinco principais ligas da Europa.
Retorno à boa forma física antes da reta final crucial
Coulibaly está atualmente afastado devido a uma lesão no tendão, mas deve retornar ao time para a partida em casa contra o Mainz, no dia 15 de março. Seu retorno será um impulso bem-vindo para o Bremen, que busca melhorar sua posição, já que atualmente luta pela sobrevivência na primeira divisão da Alemanha.
O time está em 16º lugar na tabela, com 22 pontos em 24 partidas, apenas dois pontos acima do Wolfsburg, que está na zona de rebaixamento. Antes de enfrentar o Mainz na próxima semana, o Bremen enfrentará primeiro o Union Berlin no Alten Forsterei no domingo.
