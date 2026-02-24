Clubes argentinos concordam em entrar em greve devido à “perseguição judicial” ao presidente da AFA, Claudio Tapia

Apesar da gravidade das acusações apresentadas pela autoridade fiscal, a AFA manteve sua inocência e contestou os fundamentos da denúncia. De acordo com a agência tributária, a federação teria deixado de depositar os valores retidos dentro do prazo de 30 dias corridos a partir da data de vencimento, o que levou à notificação de dívidas significativas. No entanto, a AFA emitiu uma refutação firme em um comunicado à imprensa na segunda-feira, afirmando: “A Associação Argentina de Futebol não tem dívidas pendentes relativas às obrigações fiscais que foram utilizadas como base para a denúncia apresentada pela ARCA e que serviram de base para a decisão judicial de intimar as autoridades desta entidade a prestar depoimento investigativo.

O pagamento voluntário dessas obrigações fiscais foi feito antes da data de vencimento, sendo essa a base do argumento que já foi apresentado ao tribunal interveniente e que, até o momento, está pendente de resolução pelo Tribunal de Apelações.

“A ARCA pretende considerar que essas obrigações, que ainda não estão vencidas e que ela nem mesmo pode cobrar, se tornam a base para a possível prática de um crime fiscal, em contradição aberta com as normas legais vigentes.

De acordo com a reunião do Comitê Executivo da Liga Profissional realizada hoje, os diretores, por decisão unânime de todos os presentes, solicitaram a suspensão da 9ª rodada da LPF, que vai de quinta-feira, 5 de março, a domingo, 8 de março, e do restante das categorias do nosso futebol, em repúdio à denúncia feita pela ARCA contra a Associação Argentina de Futebol.”