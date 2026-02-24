AFP
Clubes argentinos concordam em entrar em greve devido à “perseguição judicial” ao presidente da AFA, Claudio Tapia
Presidente da AFA sob fogo cruzado
A decisão de cessar todas as atividades foi tomada rapidamente depois que um juiz intimou Tapia a depor em 5 de março como parte de uma investigação sobre a suposta apropriação indevida de contribuições previdenciárias. O caso, que intensificou o atrito entre a federação de futebol e as autoridades governamentais, foi desencadeado por uma denúncia formal da Agência de Receita e Controle Aduaneiro (ARCA). Os líderes do futebol no país reagiram com fúria aos acontecimentos, considerando a intervenção legal um ataque ao órgão regulador do esporte, segundo reportagem da ESPN.
Clubes unem-se para greve unânime
O comitê executivo da liga profissional não hesitou em mostrar uma frente unida durante uma reunião de alto risco para discutir a crise. Em uma demonstração de solidariedade a Tapia, que supervisionou a recente era de domínio internacional da seleção nacional, o comitê resolveu por decisão unânime suspender todas as partidas da primeira divisão e outros jogos da liga programados para o início de março. A paralisação tem como objetivo enviar uma mensagem clara ao judiciário e às autoridades fiscais sobre o tratamento injusto percebido pela liderança da AFA.
A AFA confirmou os detalhes do protesto após a resolução do comitê executivo. Em um comunicado oficial, o órgão regulador declarou que a greve ocorreria “em protesto contra a denúncia apresentada pela ARCA”. Essa medida sem precedentes significa que os estádios em toda a Argentina permanecerão vazios durante o período especificado, deixando torcedores e emissoras em limbo enquanto o drama jurídico em torno de “Chiqui” Tapia continua a se desenrolar nos tribunais de Buenos Aires.
As alegações financeiras por trás da proibição de viagens
A pressão legal sobre Tapia atingiu seu ponto máximo na última sexta-feira, quando o juiz Diego Amarante tomou a importante medida de emitir uma proibição de viagem contra o presidente da federação. A investigação se concentra no suposto não pagamento de contribuições previdenciárias que totalizam impressionantes 19 bilhões de pesos (aproximadamente US$ 13 milhões) entre 2024 e 2025. Essa restrição de viagem foi acompanhada de uma intimação para que outros quatro altos funcionários comparecessem para interrogatório, enquanto o tribunal busca descobrir suspeitas de irregularidades financeiras.
Tapia não é o único peso pesado do futebol argentino alvo da investigação. O tribunal também convocou o tesoureiro da AFA, Pablo Toviggino, o secretário-geral Cristian Malaspina, o diretor-geral Gustavo Lorenzo e o ex-presidente do Racing Club, Víctor Blanco. Essas figuras, que ocuparam cargos importantes durante o período sob investigação, estão agora no centro de um caso que efetivamente congelou os escalões superiores da hierarquia do futebol argentino.
AFA nega dívida enquanto as tensões aumentam
Apesar da gravidade das acusações apresentadas pela autoridade fiscal, a AFA manteve sua inocência e contestou os fundamentos da denúncia. De acordo com a agência tributária, a federação teria deixado de depositar os valores retidos dentro do prazo de 30 dias corridos a partir da data de vencimento, o que levou à notificação de dívidas significativas. No entanto, a AFA emitiu uma refutação firme em um comunicado à imprensa na segunda-feira, afirmando: “A Associação Argentina de Futebol não tem dívidas pendentes relativas às obrigações fiscais que foram utilizadas como base para a denúncia apresentada pela ARCA e que serviram de base para a decisão judicial de intimar as autoridades desta entidade a prestar depoimento investigativo.
O pagamento voluntário dessas obrigações fiscais foi feito antes da data de vencimento, sendo essa a base do argumento que já foi apresentado ao tribunal interveniente e que, até o momento, está pendente de resolução pelo Tribunal de Apelações.
“A ARCA pretende considerar que essas obrigações, que ainda não estão vencidas e que ela nem mesmo pode cobrar, se tornam a base para a possível prática de um crime fiscal, em contradição aberta com as normas legais vigentes.
De acordo com a reunião do Comitê Executivo da Liga Profissional realizada hoje, os diretores, por decisão unânime de todos os presentes, solicitaram a suspensão da 9ª rodada da LPF, que vai de quinta-feira, 5 de março, a domingo, 8 de março, e do restante das categorias do nosso futebol, em repúdio à denúncia feita pela ARCA contra a Associação Argentina de Futebol.”
