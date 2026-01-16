Clube pede desculpas para Vinícius Júnior e Real Madrid após episódios de racismo em jogo da Copa do Rei

Tragicamente, este não é um caso isolado para Vinicius. O jogador de 25 anos tornou-se alvo de abusos racistas nos estádios espanhóis, sofrendo uma campanha de ódio que já dura vários anos. A natureza implacável da perseguição já deixou marcas visíveis no jogador. Em março de 2024, o ponta desabou em lágrimas durante uma coletiva de imprensa, confessando que sentia "cada vez menos vontade de jogar futebol" porque os agressores ficavam impunes.
No entanto, o cenário jurídico começou a mudar desde esses comentários. Em junho de 2024, uma decisão histórica condenou três torcedores do Valencia a oito meses de prisão por insultos racistas contra o brasileiro – a primeira condenação criminal por racismo dentro de um estádio de futebol espanhol. Em setembro de 2024, um torcedor do Mallorca foi condenado a um ano de prisão por ter insultado Vinicius e Samuel Chukwueze .
Apesar dessas vitórias legais, os incidentes continuam a assolar o futebol. Em maio de 2025, torcedores do Real Valladolid receberam penas de prisão suspensas e, em agosto do mesmo ano, a La Liga noticiou cânticos direcionados a Vinicius e seu companheiro de equipe Kylian Mbappé durante uma partida contra o Real Oviedo. O incidente em Albacete serve como um forte lembrete de que, apesar das punições mais severas, a cultura de abuso ainda não foi completamente erradicada.