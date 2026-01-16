Clube pede desculpas para Vinícius Júnior e Real Madrid após episódios de racismo em jogo da Copa do Rei

A equipe da segunda divisão protagonizou uma virada histórica na noite de quarta-feira, eliminando o gigante europeu Real Madrid da competição com uma emocionante vitória por 3 a 2. No entanto, a magia da Copa do Rei foi mais uma vez manchada pelo espectro do racismo, em meio a alguns comportamentos abomináveis de uma minoria de torcedores.

Em um comunicado contundente divulgado após a partida, dirigentes do Albacete admitiram estar "consternados e envergonhados" pelos incidentes contra Vinicius Junior. O atacante brasileiro, que jogou os 90 minutos completos, foi alvo de uma banana atirada em sua direção durante as comemorações da equipe da casa. Além disso, o clube reconheceu que "cânticos racistas nojentos" foram direcionados ao jogador por um grupo de torcedores que se reunia do lado de fora do estádio antes do início da partida.

"É doloroso e vergonhoso que imagens terríveis, lamentáveis e condenáveis de racismo tenham manchado uma noite mágica", dizia o comunicado oficial do clube.