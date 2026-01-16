+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Vinicius Junior Real MadridGetty Images
Peter McVitie

Clube pede desculpas para Vinícius Júnior e Real Madrid após episódios de racismo em jogo da Copa do Rei

A vitória histórica do Albacete sobre o Real Madrid na Copa do Rei ficou em segundo plano após novos episódios de racismo contra Vinicius Junior, que levaram o clube da segunda divisão a se desculpar publicamente e declarar “vergonha” pelo ocorrido

O Albacete, equipe da segunda divisão, pediu desculpas ao Real Madrid e a Vinicius Junior após sua histórica vitória na Copa do Rei ser ofuscada por terríveis insultos racistas. O clube expressou sua profunda "vergonha" após uma banana ter sido arremessada no craque brasileiro durante a vitória surpreendente por 3 a 2, enquanto "cânticos racistas nojentos" também foram relatados nos arredores do estádio Carlos Belmonte.

  • Vitória incrível manchada por incidente

    A equipe da segunda divisão protagonizou uma virada histórica na noite de quarta-feira, eliminando o gigante europeu Real Madrid da competição com uma emocionante vitória por 3 a 2. No entanto, a magia da Copa do Rei foi mais uma vez manchada pelo espectro do racismo, em meio a alguns comportamentos abomináveis de uma minoria de torcedores.

    Em um comunicado contundente divulgado após a partida, dirigentes do Albacete admitiram estar "consternados e envergonhados" pelos incidentes contra Vinicius Junior. O atacante brasileiro, que jogou os 90 minutos completos, foi alvo de uma banana atirada em sua direção durante as comemorações da equipe da casa. Além disso, o clube reconheceu que "cânticos racistas nojentos" foram direcionados ao jogador por um grupo de torcedores que se reunia do lado de fora do estádio antes do início da partida.

    "É doloroso e vergonhoso que imagens terríveis, lamentáveis e condenáveis de racismo tenham manchado uma noite mágica", dizia o comunicado oficial do clube. 

  • Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Investigação lançada para identificar os responsáveis

    O Albacete agiu rapidamente para tentar identificar os responsáveis pelo ataque, iniciando uma investigação interna imediatamente após o apito final. O clube prometeu trabalhar em conjunto com as autoridades para garantir que o indivíduo que atirou o objeto seja levado à justiça.

    "Estamos trabalhando para identificar a pessoa que atirou uma banana no campo", continuou o comunicado. "Solicitamos a ajuda das autoridades competentes e de nossos torcedores, cuja cooperação pedimos durante este processo."

    O Albacete declarou categoricamente que tomará "todas as medidas disciplinares ao seu alcance" para garantir que os culpados "nunca mais ponham os pés no estádio Carlos Belmonte". Essa abordagem de banimento vitalício reflete a política de tolerância zero que a La Liga e os clubes espanhóis vêm tentando implementar com mais rigor nas últimas temporadas.

    O clube também fez questão de separar as ações de um "pequeno grupo" da torcida em geral, que criou uma atmosfera eletrizante para a partida da copa. "O Albacete, em nome de todos os seus torcedores exemplares, deseja demonstrar seu apoio a Vinicius Jr., ao Real Madrid e a todos os madridistas diante de um comportamento tão desprezível", acrescentaram.

  • Uma cronologia sombria dos abusos sofridos por Vinicius Jr

    Tragicamente, este não é um caso isolado para Vinicius. O jogador de 25 anos tornou-se alvo de abusos racistas nos estádios espanhóis, sofrendo uma campanha de ódio que já dura vários anos. A natureza implacável da perseguição já deixou marcas visíveis no jogador. Em março de 2024, o ponta desabou em lágrimas durante uma coletiva de imprensa, confessando que sentia "cada vez menos vontade de jogar futebol" porque os agressores ficavam impunes.

    No entanto, o cenário jurídico começou a mudar desde esses comentários. Em junho de 2024, uma decisão histórica condenou três torcedores do Valencia a oito meses de prisão por insultos racistas contra o brasileiro – a primeira condenação criminal por racismo dentro de um estádio de futebol espanhol. Em setembro de 2024, um torcedor do Mallorca foi condenado a um ano de prisão por ter insultado Vinicius e Samuel Chukwueze .

    Apesar dessas vitórias legais, os incidentes continuam a assolar o futebol. Em maio de 2025, torcedores do Real Valladolid receberam penas de prisão suspensas e, em agosto do mesmo ano, a La Liga noticiou cânticos direcionados a Vinicius e seu companheiro de equipe Kylian Mbappé durante uma partida contra o Real Oviedo. O incidente em Albacete serve como um forte lembrete de que, apesar das punições mais severas, a cultura de abuso ainda não foi completamente erradicada.

  • Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    A estreia desastrosa de Arbeloa em meio ao caos

    Para o Real Madrid, a noite foi um desastre em todos os sentidos. Não só os jogadores foram alvo de insultos racistas, como a equipe sofreu uma humilhante eliminação da Copa do Rei, justamente na estreia de Álvaro Arbeloa como treinador. O ex-lateral, que assumiu o comando após a saída de Xabi Alonso, não poderia ter imaginado um início pior para sua trajetória no clube.

    Perder por 3 a 2 para um adversário da segunda divisão já seria uma crise por si só, mas, somado à toxicidade direcionada ao seu principal atacante, Arbeloa agora enfrenta uma tarefa gigantesca para elevar o moral de sua equipe. A "noite mágica" da qual Albacete falou se transformou em um pesadelo para o Real Madrid, que agora precisa se reagrupar rapidamente para o confronto de sábado contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol.

0