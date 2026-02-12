AFP
“Clube inclusivo e acolhedor” – Manchester United divulga comunicado após polêmica envolvendo Sir Jim Ratcliffe
O discurso inflamado de Ratcliffe
Ratcliffe criticou o estado do Reino Unido em um discurso surpreendente que provocou uma reação intensa de várias figuras, tanto dentro como fora do futebol.
Ratcliffe disse: “Não é possível ter uma economia com nove milhões de pessoas recebendo benefícios sociais e um grande número de imigrantes chegando. Quero dizer, o Reino Unido foi colonizado. Está custando muito dinheiro. O Reino Unido foi colonizado por imigrantes, não é mesmo? Quero dizer, a população do Reino Unido era de 58 milhões em 2020, agora é de 70 milhões. São 12 milhões de pessoas.”
O primeiro-ministro Keir Starmer considerou os comentários de Ratcliffe “ofensivos e errados” e pediu ao coproprietário do Manchester United que se desculpasse. Burnham também se pronunciou sobre as palavras de Ratcliffe, descrevendo-as como “imprecisas, insultantes e inflamatórias” e pedindo ao empresário de 73 anos que retirasse seus comentários.
Posição da United
Ratcliffe divulgou agora uma declaração que diz: “Lamento que minha escolha de palavras tenha ofendido algumas pessoas no Reino Unido e na Europa e causado preocupação, mas é importante levantar a questão da imigração controlada e bem gerenciada que apoia o crescimento econômico”.
Isso poderia ser considerado uma não desculpa, dada a passividade de sua voz na declaração, mas o United divulgou agora uma declaração muito mais forte.
Eles disseram: “O Manchester United se orgulha de ser um clube inclusivo e acolhedor. Nosso grupo diversificado de jogadores, funcionários e comunidade global de torcedores reflete a história e a herança de Manchester, uma cidade que qualquer pessoa pode chamar de lar. Desde o lançamento da campanha All Red All Equal em 2016, incorporamos a igualdade, a diversidade e a inclusão em tudo o que fazemos.
Continuamos profundamente comprometidos com os princípios e o espírito dessa campanha. Eles se refletem em nossas políticas, mas também em nossa cultura, e são reforçados pela nossa adesão ao Padrão Avançado de Igualdade, Diversidade e Inclusão da Premier League.
Ao longo desta temporada, participamos de eventos e iniciativas em nossos jogos masculinos e femininos que abordam saúde mental, inclusão LGBTQ+, Não há espaço para o racismo, violência contra mulheres e meninas e cantos homofóbicos. Também celebramos os eventos dos nossos clubes de torcedores, incluindo a Festa de Natal da Associação de Torcedores com Deficiência e o evento de Chanucá do Clube de Torcedores Judeus.
Nas próximas semanas e meses, apoiaremos outras iniciativas nessas áreas. Tudo isso se soma ao incrível trabalho que a Fundação Manchester United realiza diariamente em Manchester e arredores.
“O Manchester United reflete a unidade e a resiliência de todas as comunidades que temos o privilégio de representar. Continuaremos a representar nosso povo, nossa cidade e nossos torcedores com determinação e orgulho.”
United enfrenta revisão da FA
A FA está agora analisando os comentários de Ratcliffe para verificar se houve uma violação das regras, de acordo com o The Athletic. As regras da FA estabelecem que os “participantes” — o que incluiria Ratcliffe como diretor do Manchester United — devem agir no melhor interesse do jogo e evitar condutas impróprias ou desonrosas.
Andy Burnham disse em um comunicado oficial divulgado nas redes sociais: “Esses comentários vão contra tudo o que Manchester tradicionalmente representa: um lugar onde pessoas de todas as raças, credos e sem religião se uniram ao longo dos séculos para construir nossa cidade e nossas instituições, incluindo o Manchester United FC. Pedir restrições aos níveis de imigração é uma coisa; retratar aqueles que vêm para cá como uma força invasora hostil é outra completamente diferente. É impreciso, insultuoso, inflamatório e deve ser retirado.
“Os jogadores de futebol que chegaram de todas as partes do mundo para jogar na Grande Manchester melhoraram a vida da nossa cidade-região, assim como muitas pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde (NHS) da Grande Manchester e em outros serviços e indústrias essenciais.
Agradecemos a contribuição deles como uma cidade-região famosa pelo calor de nossas boas-vindas. Se alguma crítica for necessária, ela deve ser dirigida àqueles que ofereceram pouca contribuição à nossa vida aqui e, em vez disso, passaram anos sugando a riqueza de uma de nossas instituições mais orgulhosas.”
O que vem a seguir?
O United está indo bem em campo e o técnico interino Michael Carrick está invicto nos últimos cinco jogos. O time está em quarto lugar, cinco pontos atrás do terceiro colocado, o Aston Villa.
