“Clube inclusivo e acolhedor” – Manchester United divulga comunicado após polêmica envolvendo Sir Jim Ratcliffe

Ratcliffe divulgou agora uma declaração que diz: “Lamento que minha escolha de palavras tenha ofendido algumas pessoas no Reino Unido e na Europa e causado preocupação, mas é importante levantar a questão da imigração controlada e bem gerenciada que apoia o crescimento econômico”.

Isso poderia ser considerado uma não desculpa, dada a passividade de sua voz na declaração, mas o United divulgou agora uma declaração muito mais forte.

Eles disseram: “O Manchester United se orgulha de ser um clube inclusivo e acolhedor. Nosso grupo diversificado de jogadores, funcionários e comunidade global de torcedores reflete a história e a herança de Manchester, uma cidade que qualquer pessoa pode chamar de lar. Desde o lançamento da campanha All Red All Equal em 2016, incorporamos a igualdade, a diversidade e a inclusão em tudo o que fazemos.

Continuamos profundamente comprometidos com os princípios e o espírito dessa campanha. Eles se refletem em nossas políticas, mas também em nossa cultura, e são reforçados pela nossa adesão ao Padrão Avançado de Igualdade, Diversidade e Inclusão da Premier League.

Ao longo desta temporada, participamos de eventos e iniciativas em nossos jogos masculinos e femininos que abordam saúde mental, inclusão LGBTQ+, Não há espaço para o racismo, violência contra mulheres e meninas e cantos homofóbicos. Também celebramos os eventos dos nossos clubes de torcedores, incluindo a Festa de Natal da Associação de Torcedores com Deficiência e o evento de Chanucá do Clube de Torcedores Judeus.

Nas próximas semanas e meses, apoiaremos outras iniciativas nessas áreas. Tudo isso se soma ao incrível trabalho que a Fundação Manchester United realiza diariamente em Manchester e arredores.

“O Manchester United reflete a unidade e a resiliência de todas as comunidades que temos o privilégio de representar. Continuaremos a representar nosso povo, nossa cidade e nossos torcedores com determinação e orgulho.”