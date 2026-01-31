Cláusula Memphis Depay - Corinthians recebe mais em dinheiro se perder Supercopa do Brasil para o Flamengo?

Flamengo e Corinthians entram em campo neste domingo na disputa pelo primeiro título da temporada 2026 no futebol brasileiro. Garantidos nesta edição da Supercopa do Brasil por serem os atuais campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, respectivamente, os clubes se enfrentarão no Mané Garrincha, às 16h de Brasília.

No caso do Timão, um eventual triunfo na partida terá uma situação bastante peculiar e não tão positiva envolvendo o valioso contrato do atacante Memphis Depay.

Abaixo, a GOAL traz mais detalhes desta história inusitada que o Corinthians pode se colocar.