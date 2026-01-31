Goal.com
Ao Vivo
Corinthians v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Felipe Proença

Cláusula Memphis Depay - Corinthians recebe mais em dinheiro se perder Supercopa do Brasil para o Flamengo?

Atacante holandês tem direito a uma gorda quantia em caso de vitória, deixando o Timão no prejuízo

Flamengo e Corinthians entram em campo neste domingo na disputa pelo primeiro título da temporada 2026 no futebol brasileiro. Garantidos nesta edição da Supercopa do Brasil por serem os atuais campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, respectivamente, os clubes se enfrentarão no Mané Garrincha, às 16h de Brasília.

Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e mais 

No caso do Timão, um eventual triunfo na partida terá uma situação bastante peculiar e não tão positiva envolvendo o valioso contrato do atacante Memphis Depay.

Abaixo, a GOAL traz mais detalhes desta história inusitada que o Corinthians pode se colocar.

  • Corinthians v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Fatia gorda para o holandês

    Caso seja campeão sobre o Flamengo, o Corinthians receberá R$ 5,25 milhões de premiação da CBF pela conquista. É aí que entra o problema, já que Memphis tem direito a R$ 4,72 milhões previstos em contrato para qualquer título conquistado com a camisa do Timão.

    No entanto, como o valor da premiação terá dedução de impostos antes de chegar aos cofres e o bônus do atacante holandês é pago de forma livre, o clube paulista ficará no prejuízo.

    A situação piora ainda mais se levarmos em consideração que todo o elenco também recebe uma premiação em caso de título, fazendo com que o Corinthians precise mexer nos R$ 6,35 milhões que receberá pela participação na Supercopa do Brasil.

  • Corinthians v Gremio - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Supercopa também entra na conta

    Segundo o jornalista Jorge Nicola, a cláusula existente no contrato de Memphis Depay com o Corinthians também abrange a Supercopa do Brasil, mesmo que sendo um torneio disputado em jogo único.

