Claudio Echeverri: o 'Diablito' comparado a Lionel Messi que promete ser a próxima estrela do Manchester City

O meio-campista de 18 anos se encaminha ao Etihad Stadium após ano de avanço em seu clube e seleção

Na era moderna das redes sociais, os jovens jogadores de futebol têm a oportunidade de se destacarem muito antes de entrarem no futebol profissional, com gols espetaculares ou momentos de brilho individual, muitas vezes captados pelas câmaras. Claudio Echeverri, por exemplo, tornou-se uma sensação viral com apenas 11 anos de idade enquanto competia por uma equipe de base do River Plate no Troféu dos Campeões de Veneza de 2017 – um torneio que também incluiu Atlético de Madrid, Ajax, Juventus e Chelsea.

Echeverri marcou nove gols em seis partidas e os Millonarios terminaram em terceiro, de quatro colocações, em uma excelente exibição contra a Juve, mas ele estava longe de estar satisfeito. “A verdade é que não estamos felizes porque queríamos vencer o torneio”, disse o jovem aos jornalistas.

Desde então, essa vontade de vencer ajudou a diferenciar Echeverri de outros jogadores promissores ao seu redor, e agora ele está pronto para a transição dos sonhos para a Premier League. O Manchester City anunciou na quinta-feira que alcançou um acordo para contratar a estrela do River e da Argentina por uma taxa inicial de £12,5 milhões (R$ 78 milhões), superando a concorrência do Barcelona.

O City tem um bom histórico quando se trata de extrair o melhor das exportações argentinas, com jogadores como Pablo Zabaleta, Carlos Tevez e Sergio Aguero, que os ajudaram a emergir como a força dominante na Premier League. Julian Álvarez hasteia agora a bandeira argentina no campeão inglês, tendo também sido contratado junto ao River, e não há razão para que Echeverri não possa seguir os seus passos depois de um início impressionante na sua carreira.