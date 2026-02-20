Goal.com
Claudia Martinez NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Claudia Martinez: a sensacional artilheira adolescente do Paraguai está pronta para se juntar a Trinity Rodman e ao Washington Spirit

Havia tantos nomes importantes para acompanhar na Copa América Feminina do ano passado. O retorno de Marta à seleção nacional foi o grande destaque antes do torneio, onde estrelas como Linda Caicedo, do Real Madrid, Mayra Ramirez, do Chelsea, e Kerolin, do Manchester City, também estavam prontas para brilhar. Mas esses eventos também servem de plataforma para que novos nomes ganhem destaque, e foi exatamente isso que aconteceu com uma sensação de 17 anos do Paraguai chamada Claudia Martinez.

Apesar de não jogar por um dos times mais fortes da América do Sul e ser a jogadora mais jovem da seleção nacional, Martinez conseguiu marcar seis gols em cinco jogos, levando o Paraguai ao quinto lugar no torneio e ganhando a Chuteira de Ouro.

Os observadores atentos do futebol feminino na América do Sul já conheciam o nome de Martinez. Ela havia se destacado no campeonato continental sub-17 no início daquele ano e já jogava pela equipe principal do Club Olimpia, que havia se classificado para a Copa Libertadores do ano anterior. Mas o verão de 2025 levou seu perfil a um nível totalmente novo, resultando em uma transferência sensacional no valor de quase US$ 1 milhão e sua primeira mudança para o exterior, tornando-a uma das adolescentes mais promissoras a serem acompanhadas em 2026.

  • Sharon Siakaloba Claudia Martinez Zambia Paraguay Women 2025 Getty Images

    Onde tudo começou

    Nascida em Capitán Bado, na fronteira com o Brasil, o handebol foi o principal esporte que marcou a infância de Martinez, e ela gostava muito dele. No entanto, seu pai, Timeteo, jogava futebol e levava a filha para assistir aos seus jogos, o que a ajudou a se apaixonar por um esporte que ela praticava com seus primos e os meninos da escola. Mais tarde, ela se envolveu em um time de futebol de cinco e, aos 15 anos, quando se mudou de sua cidade natal para Assunção, capital do Paraguai, ingressou no Sportivo Ameliano.

    Foi uma mudança de cerca de 400 quilômetros para o sul que trouxe muitas mudanças. Em Capitán Bado, para começar, as pessoas falam guarani e português. Em Assunção, Martinez precisaria melhorar seu espanhol. Mais emocionante para a jovem, porém, deve ter sido a maior prevalência do futebol.

    “Quando cheguei a Assunção, vi enormes campos de futebol de 11 jogadores. Era muito. Eu nunca tinha jogado em um antes”, disse Martinez ao La Nacion no ano passado. “Era algo muito novo, mas me adaptei rapidamente.”

    Após um ano, ela se transferiu para o Club Olimpia, o clube mais bem-sucedido da cidade, e logo depois começou a participar das seleções juvenis do Paraguai. Em 2024, ela jogou a Copa Libertadores e representou seu país tanto no Campeonato Sul-Americano Sub-17 quanto na Copa do Mundo Feminina Sub-20, à medida que esses palcos maiores começavam a surgir em sua promissora carreira.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    A grande chance

    Em 2025, Martinez se apresentou ao mundo. Depois de terminar como artilheira do Campeonato Sul-Americano Sub-17 na primavera, ajudando o Paraguai a conquistar seu primeiro título de futebol feminino em qualquer categoria, a jovem atacante levou esse ímpeto para sua primeira grande competição com a seleção principal, pela qual estreou no final de 2024.

    Titular na primeira partida do Paraguai no torneio, contra a Bolívia, Martinez marcou três gols na vitória por 4 a 0. Gols contra Colômbia e Brasil, as duas equipes que disputariam uma final extraordinária algumas semanas depois, se seguiram, antes de um gol decisivo no final da partida contra a Venezuela para encerrar a fase de grupos. Não foi o suficiente para levar o Paraguai às semifinais, mas a equipe chegou à disputa pelo quinto lugar, onde uma vitória sobre o Chile confirmou a classificação para os Jogos Pan-Americanos de 2027.

    No final do torneio, Martinez também conquistou glória individual, dividindo a Chuteira de Ouro com a brasileira Amanda Gutierres e sendo nomeada para o Melhor Time da Copa América, com apenas 17 anos.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    Como está indo?

    Não é de surpreender que essas atuações em um palco tão grande tenham chamado a atenção de muitos dos principais clubes do mundo, e foi o Washington Spirit que venceu a disputa pela sua contratação, pagando uma quantia enorme de US$ 950.000 (R$ 6,97 milhões), de acordo com a ESPN. Essa transferência está entre as 10 mais caras da história do futebol feminino.

    Martinez assinou um contrato de três anos com opção de renovação por mais um ano e deve se juntar a algumas das atacantes mais elétricas da NWSL em sua temporada de estreia, incluindo a estrela dos Estados Unidos Trinity Rodman, que acaba de assinar um contrato recorde para permanecer no Spirit.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    Maiores pontos fortes

    É óbvio qual é o maior ponto forte de Martinez: o seu finalização. Isso é facilitado pelo seu chute poderoso com o pé direito e pelo fato de ela saber usar muito bem o pé esquerdo, algo que ela não hesita em fazer. Com ótimos movimentos sem a bola, que lhe permitem chegar a várias posições de gol, uma velocidade maravilhosa que a torna uma ameaça por trás e fortes qualidades técnicas que significam que ela nem sempre precisa contar com passes excepcionais de outras jogadoras, Martinez tem muitas das características necessárias para ser uma artilheira de elite no mais alto nível.

    Também vale a pena notar que a jogadora de 18 anos faz um trabalho impressionante quando sua equipe não está com a bola, algo que nem sempre acontece com jovens atacantes. Ela está comprometida com seu papel na defesa, o que é um ótimo indicador de boa atitude e caráter.

  • Gisele Thompson Claudia Martinez USWNT Paraguay 2026Getty Images

    Espaço para melhorias

    Vimos Martinez demonstrar essas qualidades regularmente nas categorias de base, e o que ela conquistou na Copa América do ano passado foi notável, mas o próximo passo para a adolescente é mostrar sua qualidade semana após semana em uma liga de ponta como a NWSL.

    Não é surpresa que, aos 18 anos, Martinez ainda seja bastante leve e precise se desenvolver fisicamente para desafiar as defensoras nos Estados Unidos e além, e para ser uma ameaça maior no geral. Mas essas não são falhas preocupantes e são naturais para uma jogadora de sua idade e experiência, do tipo que ela pode trabalhar com o tempo.

  • Sam KerrGetty Images

    A próxima... Sam Kerr?

    Com a variedade em seus finalizações, sua agilidade, habilidade em usar os dois pés e o maravilhoso instinto de gol que demonstra, Martinez às vezes lembra Sam Kerr. Kerr é muito mais forte e muito mais difícil de ser marcada pelas defensoras adversárias em termos físicos, o que não é nenhuma surpresa, dada a diferença de idade e experiência, e a australiana também tem evidentes qualidades aéreas, algo que Martinez ainda não demonstrou.

    No entanto, a adolescente demonstrou potencial para ser uma ameaça no jogo aéreo e, assim como sua capacidade física, isso é algo que ela pode desenvolver com o tempo.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2026Getty Images

    O que vem a seguir?

    Será fascinante ver como Martinez se sairá na NWSL. A adolescente entrará em seu primeiro ano na liga em ligeira desvantagem, pois atualmente está com o Paraguai no Campeonato Feminino Sub-20 da CONMEBOL. Depois de ajudar seu país a chegar à fase final do torneio, Martinez ficará fora até os jogos finais serem disputados em 28 de fevereiro, portanto, não se juntará às suas companheiras do Spirit até menos de duas semanas antes do início da nova temporada.

    Como resultado, é possível que a atacante demore algum tempo para se adaptar à sua primeira temporada nos EUA, além da curiosidade em torno de onde Martinez se encaixará em um ataque que já conta com várias estrelas. Além de Rodman, e apesar da surpreendente saída de Croix Bethune, o Spirit conta com jogadoras como a nigeriana Gift Monday, a meia colombiana Leicy Santos, a atacante italiana Sofia Cantore e Rosemonde Kouassi, da Costa do Marfim.

    Isso significa que há muita concorrência por vagas, mas o outro lado da moeda é que não haverá uma pressão enorme sobre Martinez para entrar e começar a jogar imediatamente. Todo esse apoio deve criar um excelente ambiente para essa jovem atacante talentosa aprender e crescer, em um ano importante em que, apesar de ter apenas 18 anos, ela provavelmente terá um papel fundamental nas tentativas do Paraguai de se classificar para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

