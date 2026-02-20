Claudia Martinez: a sensacional artilheira adolescente do Paraguai está pronta para se juntar a Trinity Rodman e ao Washington Spirit

Nascida em Capitán Bado, na fronteira com o Brasil, o handebol foi o principal esporte que marcou a infância de Martinez, e ela gostava muito dele. No entanto, seu pai, Timeteo, jogava futebol e levava a filha para assistir aos seus jogos, o que a ajudou a se apaixonar por um esporte que ela praticava com seus primos e os meninos da escola. Mais tarde, ela se envolveu em um time de futebol de cinco e, aos 15 anos, quando se mudou de sua cidade natal para Assunção, capital do Paraguai, ingressou no Sportivo Ameliano.

Foi uma mudança de cerca de 400 quilômetros para o sul que trouxe muitas mudanças. Em Capitán Bado, para começar, as pessoas falam guarani e português. Em Assunção, Martinez precisaria melhorar seu espanhol. Mais emocionante para a jovem, porém, deve ter sido a maior prevalência do futebol.

“Quando cheguei a Assunção, vi enormes campos de futebol de 11 jogadores. Era muito. Eu nunca tinha jogado em um antes”, disse Martinez ao La Nacion no ano passado. “Era algo muito novo, mas me adaptei rapidamente.”

Após um ano, ela se transferiu para o Club Olimpia, o clube mais bem-sucedido da cidade, e logo depois começou a participar das seleções juvenis do Paraguai. Em 2024, ela jogou a Copa Libertadores e representou seu país tanto no Campeonato Sul-Americano Sub-17 quanto na Copa do Mundo Feminina Sub-20, à medida que esses palcos maiores começavam a surgir em sua promissora carreira.