Claudia Martinez: a sensacional artilheira adolescente do Paraguai está pronta para se juntar a Trinity Rodman e ao Washington Spirit

Apesar de não jogar por um dos times mais fortes da América do Sul e ser a jogadora mais jovem da seleção nacional, Martinez conseguiu marcar seis gols em cinco jogos, levando o Paraguai ao quinto lugar no torneio e ganhando a Chuteira de Ouro.
Os observadores atentos do futebol feminino na América do Sul já conheciam o nome de Martinez. Ela havia se destacado no campeonato continental sub-17 no início daquele ano e já jogava pela equipe principal do Club Olimpia, que havia se classificado para a Copa Libertadores do ano anterior. Mas o verão de 2025 levou seu perfil a um nível totalmente novo, resultando em uma transferência sensacional no valor de quase US$ 1 milhão e sua primeira mudança para o exterior, tornando-a uma das adolescentes mais promissoras a serem acompanhadas em 2026.