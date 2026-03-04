Goal.com
Mohamed Salah Kylian MbappeGetty
Gill Clark

Traduzido por

Classificação dos jogadores do EA Sports FC 26: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi não aparecem, enquanto Mohamed Salah e Kylian Mbappe lideram como os melhores jogadores masculinos

Os melhores jogadores do EA Sports FC 26 foram revelados e houve algumas mudanças no topo da classificação.

  • Reveladas as classificações do EA Sports FC 26
  • Mbappé e Salah lideram o ranking
  • Lamine Yamal entra no top 10 pela primeira vez
  • EA Sports FC 26 ratings top men's playersEA Sports

    SALAH E MBAPPE NO TOPO DO FC 26

    Não há sinal de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no topo das classificações, já que as duas superestrelas nem sequer entraram no top 26 da última edição do EA Sports FC. Mbappé e Salah lideram a lista com uma classificação geral de 91, logo à frente de Ousmane Dembélé, Rodri, Virgil van Dijk, Jude Bellingham e Erling Haaland, com 90. Por outro lado, o novo goleiro do Manchester City, Gianluigi Donnarumma, e a estrela do Liverpool, Alisson, são os melhores goleiros, com uma classificação de 89 cada um.

  • EA SPORTS FC 26 MELHORES CLASSIFICAÇÕES

    ClassificaçãoJogadorPosição Classificação
    1Mohamed SalahRM91
    2Kylian MbappéST91
    3Ousmane Dembélé ST90
    4RodriCDM90
    5Virgil van DijkCB90
    6Jude BellinghamCAM90
    7Erling HaalandST90
    8Raphinha LM89
    9Lamine YamalRM89
    10Achraf Hakimi RB89
    11VitinhaCM89
    12Gianluigi DonnarummaGK89
    13Pedri CM89
    14Joshua KimmichCDM89
    15Alisson BeckerGK89
    16Harry KaneST89
    17Federico ValverdeMF89
    18Vinicius JrLW89
    19Florian Wirtz CAM89
    20Thibaut CourtoisGK89
    21Robert LewandowskiST88
    22Lautaro MartinezST88
    23Alexander IsakST88
    24Jamal MusialaCAM88
    25Gabriel MagalhãesCB88
    26Bukayo SakaRW88

  • YAMAL ENTRA NO TOP 10

    Um dos maiores destaques é o jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, que entrou no top 10 pela primeira vez. O talentoso adolescente viu sua classificação melhorar em oito pontos em relação ao título do ano passado, o que significa que agora ele é o nono superastro mais bem classificado do jogo. Outros jogadores que receberam melhorias substanciais são o companheiro de equipe de Yamal no Barcelona, Raphinha (+5), que também está entre os 10 melhores, e o zagueiro do PSG, Achraf Hakimi (+5).

  • EA Sports FC 26 ratings top men's players 2EA Sports

    DATA DE LANÇAMENTO DO EA SPORTS FC 26

    A base de dados completa de classificações do EA SPORTS FC 26 contém mais de 20.000 jogadores de mais de 760 clubes e com mais de 35 ligas jogáveis. A lista completa será revelada na sexta-feira, 13 de setembro, enquanto o jogo será lançado mundialmente em 26 de setembro de 2025.

0