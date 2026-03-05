Goal.com
Classificação das jogadoras do EA Sports FC 26: a dupla do Barcelona, Alexia Putellas e Aitana Bonmati, não pode ser separada, enquanto a estrela das Lionesses, Alessia Russo, fica de fora do primeiro lugar

As estrelas do Barcelona, Aitana Bonmati e Alexis Putella, compartilham o primeiro lugar na classificação de jogadoras do EA Sports FC 26, à frente da craque das Lionesses, Alessia Russo.

  • Reveladas as melhores classificações do EA Sports FC 26
  • Estrelas do Barcelona dominam
  • Russo fica de fora do primeiro lugar por pouco
  • EA Sports FC 26 Top womenEA Sports

    AITANA E ALEXIA NO TOPO DA LISTA

    As duas superestrelas do Barcelona fazem história no EA Sports FC 26 ao compartilharem pela primeira vez o primeiro lugar feminino, com uma classificação geral de 91. O brilhantismo contínuo da dupla significa que elas estão à frente de outra estrela do Barcelona, Caroline Graham Hansen, enquanto Russo tem que se contentar com o quarto lugar e uma pontuação de 89, apesar de uma temporada incrível pelo Arsenal e pelas Lionesses.

  • EA SPORTS FC 26: CLASSIFICAÇÃO DAS MELHORES JOGADORAS

    ClassificaçãoJogadorPosição Classificação
    1Alexia Putellas CM91
    2Aitana BonmatiCM91
    3Caroline Graham HansenRW90
    4Alessia RussoST89
    5Mariona CaldenteyCM89
    6Patri GuijarroCDM89
    7Khadija ShawST89
    8Mapi LeonCB89
    9Marie-Antoinette KatotoST89
    10Kadidiatou DianiRW88
  • BARCELONA DOMINA O TOP 10

    A incrível equipe feminina do Barcelona domina, sem surpresa, o top 10, enquanto a maior subida é de Khadija Shaw, do Manchester City. A capitã da Jamaica recebeu uma atualização substancial (+3) nesta edição, garantindo que ela seja a sétima jogadora mais bem classificada na última edição.

  • EA Sports FC 26 WomenEA Sports

    DATA DE LANÇAMENTO DO EA FC 26

