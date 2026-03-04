Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Alessia Russo, Ella Toone, and Chloe Kelly EA Sports FC 26
Richard Mills

Traduzido por

Classificação das jogadoras da EA Sports FC 26 WSL: Alessia Russo lidera o ranking, com as Lionesses sendo recompensadas com aumentos após a glória do verão

A estrela do Arsenal, Alessia Russo, foi confirmada como a jogadora mais bem classificada da Superliga Feminina no jogo EA Sports FC 26, que será lançado em breve.

  • Reveladas as classificações do EA Sports FC 26
  • Russo lidera o ranking da WSL
  • As Lionesses também obtêm pontuações elevadas
Siga o GOAL no WhatsApp! 🟢📱

Fique mais perto do jogo com o aplicativo EA SPORTS

O aplicativo EA SPORTS é o melhor companheiro móvel, preenchendo a lacuna entre o futebol do mundo real e seus jogos favoritos. Baixe agora para acessar um feed personalizado de placares ao vivo, análises de especialistas e recompensas exclusivas.

Por que baixar o aplicativo?

  • Cobertura em tempo real: obtenha resultados e estatísticas ao vivo em tempo real das maiores ligas do mundo.
  • Informações premium: acesse jornalismo especializado e análises táticas por meio da integração com o The Athletic.
  • Jogo interativo: teste seus conhecimentos com curiosidades diárias, enquetes com fãs e previsões de partidas.
  • Recompensas exclusivas: desbloqueie conteúdo exclusivo no jogo e recompensas da EA SPORTS apenas por permanecer ativo.
  • Visuais 3D das partidas: veja a ação de todos os ângulos com a tecnologia avançada “Virtual Play-by-Play”.

Fique mais perto do jogo com o aplicativo EA SPORTS. Baixe agora.

  • Alessia Russo, Mariona Caldentey, and Khadija ShawEA Sports FC 26

    RUSSO LIDERA A CLASSIFICAÇÃO DOS JOGADORES COM CALDENTEY E SHAW

    A atacante do Gunners, Russo, e a atacante do Manchester City, Khadija Shaw, foram as artilheiras da WSL na última temporada, com 12 gols, e agora elas, ao lado da craque do Arsenal e jogadora da temporada, Mariona Caldentey, receberam 89 pontos - a melhor pontuação da divisão. Guro Reiten, do Chelsea, está em quarto lugar com 88, e Chloe Kelly, do Arsenal, está empatada com suas colegas da seleção inglesa Lucy Bronze, Leah Williamson, Beth Mead, Lauren Hemp e Millie Bright com 87. Ella Toone é a jogadora do Manchester United mais bem classificada, em 16º lugar, com 85.

    • Publicidade

  • EA SPORTS FC 26 MELHORES CLASSIFICAÇÕES DA WSL

    Top 26 da Barclays Women's Super League

    Classificação

    Nome

    Sobrenome

    Nome comum

    OVR (Classificação geral)

    Posição

    Equipe

    Liga

    1

    Alessia

    Russo

    		 

    89

    ST

    Arsenal

    Barclays WSL

    2

    María Francesca

    Caldentey Oliver

    Mariona

    89

    CM

    Arsenal

    Barclays WSL

    3

    Khadija

    Shaw

    		 

    89

    ST

    Manchester City

    Barclays WSL

    4

    Guro

    Reiten

    		 

    88

    LM

    Chelsea

    Barclays WSL

    5

    Chloe

    Kelly

    		 

    87

    RM

    Arsenal

    Barclays WSL

    6

    Lucy

    Bronze

    		 

    87

    RB

    Chelsea

    Barclays WSL

    7

    Leah

    Williamson

    		 

    87

    CB

    Arsenal

    Barclays WSL

    8

    Beth

    Mead

    		 

    87

    RM

    Arsenal

    Barclays WSL

    9

    Lauren

    Hemp

    		 

    87

    LW

    Manchester City

    Barclays WSL

    10

    Katie

    McCabe

    		 

    87

    LB

    Arsenal

    Barclays WSL

    11

    Millie

    Bright

    		 

    87

    CB

    Chelsea

    Barclays WSL

    12

    Sam

    Kerr

    		 

    87

    ST

    Chelsea

    Barclays WSL

    13

    Grace

    Geyoro

    		 

    86

    CM

    London City

    Barclays WSL

    14

    Sandy

    Baltimore

    		 

    85

    LM

    Chelsea

    Barclays WSL

    15

    Erin

    Cuthbert

    		 

    85

    CDM

    Chelsea

    Barclays WSL

    16

    Ella

    Toone

    		 

    85

    CAM

    Manchester United

    Barclays WSL

    17

    Caitlin

    Foord

    		 

    85

    LM

    Arsenal

    Barclays WSL

    18

    Yui

    Hasegawa

    		 

    85

    CDM

    Manchester City

    Barclays WSL

    19

    Vivianne

    A

    		 

    85

    ST

    Manchester City

    Barclays WSL

    20

    Kim

    Little

    		 

    85

    CDM

    Arsenal

    Barclays WSL

    21

    Lauren

    James

    		 

    85

    RM

    Chelsea

    Barclays WSL

    22

    Naomi

    Girma

    		 

    85

    CB

    Chelsea

    Barclays WSL

    23

    Keira

    Walsh

    		 

    85

    CDM

    Chelsea

    Barclays WSL

    24

    Chiamaka

    Nnadozie

    		 

    85

    GK

    Brighton

    Barclays WSL

    25

    Hannah

    Hampton

    		 

    84

    GK

    Chelsea

    Barclays WSL

    26

    Sjoeke

    Nüsken

    		 

    84

    CDM

    Chelsea

    Barclays WSL

  • EA Sports FC 26 WSL player ratingsEA Sports FC 26

    O ARSENAL DOMINA O TOP 10 DA WSL, MAS NÃO O DA EUROPA

    Embora Russo, Caldentey e Shaw liderem o ranking da WSL, que conta com seis jogadoras do Arsenal entre as dez primeiras, elas não estão entre as três melhores da Europa. As estrelas espanholas Alexia Putellas e Aitana Bonmati estão empatadas com 91 pontos, e a companheira de equipe do Barcelona, Caroline Graham Hansen, é a terceira colocada, com 90 pontos. Aliás, as Lionesses podem ter sido beneficiadas na classificação das jogadoras após derrotar a Espanha na final do Euro neste verão.

  • O QUE VEM A SEGUIR?

    O EA Sports FC 26 Ultimate Edition será lançado em 19 de setembro de 2025, mas a edição padrão do jogo será lançada uma semana depois, em 26 de setembro. Enquanto isso, a ação da WSL continua ao longo deste fim de semana.

    LINKS ÚTEIS

WSL
London City Lionesses crest
London City Lionesses
LCL
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
WSL Cup
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE
Manchester United Women crest
Manchester United Women
MAN
0