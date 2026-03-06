Goal.com
Getty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Classificação da seleção inglesa para a Copa do Mundo Feminina de 2027: quem será convocada para a seleção de Sarina Wiegman no próximo verão?

A campanha de qualificação da Inglaterra para a Copa do Mundo Feminina de 2027 está oficialmente em andamento. As Lionesses começaram com uma vitória por 6 a 1 sobre a Ucrânia na terça-feira e continuarão sua busca por uma vaga no Brasil quando receberem a Islândia no sábado. Como vice-campeãs em 2023, poucos não esperariam que a equipe de Sarina Wiegman alcançasse o mesmo resultado, mas quem a treinadora escolherá para representar as campeãs europeias na América do Sul é um pouco menos certo.

É claro que há muitos nomes que certamente estarão na seleção final em junho próximo. Afinal, Wiegman está no comando da Inglaterra há mais de quatro anos, então sabemos em quais jogadoras ela confia, como costuma ser sua escalação inicial em torneios e o tipo de jogadora que ela quer para compor o restante da equipe, além das titulares certas.

Ainda assim, isso não significa que seja fácil prever toda a seleção das Lionesses para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Há muitos nomes novos que surgiram desde a campanha triunfante no Campeonato Europeu de 2025 e, infelizmente, há várias jogadoras atualmente afastadas devido a lesões de longa duração.

Então, com a Inglaterra tendo iniciado sua campanha nas eliminatórias, quem parece ter uma vaga garantida na equipe de Wiegman? Quem tem algo a provar durante esse processo? E quem pode correr o risco de ficar de fora? Deixe o GOAL mostrar a você a situação do elenco das Lionesses antes do torneio do próximo verão...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Fechaduras inquestionáveis

    Devido à estabilidade em torno das Lionesses e ao longo tempo de Wiegman no comando, além das informações que temos de torneios importantes anteriores, há muitas jogadoras que podem ser incluídas com confiança na lista de convocadas para o Brasil no próximo verão — desde que nenhuma delas sofra lesões.

    A capitã Leah Williamson é definitivamente uma delas, assim como a goleira titular Hannah Hampton. Outras que consolidaram suas vagas no time titular de Wiegman ao longo de seu mandato incluem Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway e Alessia Russo. Seria absolutamente surpreendente se alguma dessas seis não estivesse no Brasil.

    Lauren Hemp e Lauren James também se enquadram nessa categoria. Ambas sofreram lesões nesta temporada e, por isso, não vêm à mente tão rapidamente quanto as outras, mas são jogadoras que Wiegman quase certamente sempre incluirá em seu time titular e, como tal, têm vaga garantida na seleção.

    Total de jogadoras: 8

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Outros líderes de Wiegman

    Seria fácil argumentar que várias jogadoras deste próximo grupo deveriam ser incluídas entre as titulares acima, mas elas acabam ficando em uma categoria inferior porque não são tão certas quanto as outras. Ainda assim, seria um grande choque se alguma dessas jogadoras não fosse escolhida por Wiegman para representar as Lionesses no Brasil, já que elas se afirmaram como grandes jogadoras e líderes importantes ao longo do tempo em que ela esteve no comando.

    Entre elas estão Jess Carter, Esme Morgan e Alex Greenwood, que quase sempre têm a participação garantida nas seleções da Inglaterra atualmente, embora possam ser alternadas na escalação, dependendo de como Wiegman montar sua defesa. Todas as três oferecem versatilidade valiosa, além de qualidade e experiência, e parecem destinadas a ser membros vitais da seleção de 2027.

    Ella Toone sempre enfrenta muita concorrência pela vaga de camisa 10, mas regularmente se destaca como a primeira escolha de Wiegman, enquanto Beth Mead e Chloe Kelly provaram ser membros extremamente importantes desta equipe, mesmo que não sejam titulares em todos os jogos. Todas as três tiveram momentos decisivos nos sucessos anteriores da Inglaterra e devem estar no avião para o Brasil.

    Total de jogadoras: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Tendência positiva

    A partir deste ponto, os níveis de certeza diminuem. Dito isto, os jogadores desta categoria estão a ter uma tendência positiva na seleção inglesa e, como resultado, é extremamente provável que participem no próximo verão.

    Aggie Beever-Jones é uma das integrantes mais antigas desse grupo, tendo passado a maior parte dos últimos 18 meses como reserva de Russo na posição de centroavante. Isso mudou um pouco recentemente devido ao surgimento de Michelle Agyemang, que entrou em campo várias vezes antes dela na Euro 2025. Mas Beever-Jones continua no topo da hierarquia geral da seleção inglesa e voltou a ser a reserva certa de Russo enquanto Agyemang está fora por lesão.

    Jess Park, Maya Le Tissier e Lucia Kendall, por sua vez, são jogadoras que entraram para este grupo recentemente, pois suas atuações impressionantes nos clubes se traduziram em oportunidades para as Lionesses.

    Park tem sido uma das atacantes mais em forma da Europa na temporada 2025-26 e agora parece ser uma titular indispensável, Le Tissier começou a ter mais oportunidades como zagueira central depois de ser vista quase exclusivamente como lateral-direita anteriormente, enquanto Kendall foi uma das estrelas em ascensão dos amistosos da Inglaterra após a Euro 2025.

    A última a ser mencionada neste grupo é Anna Moorhouse. A jogadora de 30 anos estreou pela Inglaterra em novembro e tem sido uma presença constante no grupo de goleiras nos últimos 18 meses. Ao contrário das outras goleiras do elenco que foram convocadas para apoiar Hampton, ela sempre teve tempo de jogo regular no clube, tornando-a a menos provável das opções atrás de Hampton a sair da equipe.

    Se todas as cinco jogadoras desta categoria continuarem assim, elas devem ir para a Copa do Mundo Feminina de 2027 como membros importantes da equipe, seja como reservas confiáveis ou como substitutas úteis.

    Total de jogadoras: 19

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Últimas vagas disponíveis

    Vale ressaltar que, neste momento, ainda não está claro qual será o tamanho do elenco que Wiegman poderá convocar para a Copa do Mundo. Os elencos masculinos foram ampliados para 26 jogadores para a edição de 2022 e isso se manteve para 2026, com um aumento no número de jogadores também permitido na maioria dos torneios continentais desde então. O mesmo não aconteceu no futebol feminino, com Wiegman limitada a 23 jogadoras para a Copa do Mundo Feminina de 2023 e a Eurocopa de 2025. Mais informações sobre isso certamente surgirão à medida que o torneio se aproxima.

    Haverá mais uma goleira que Wiegman precisará escolher, isso é certo. Nenhuma das outras opções no elenco teve tempo de jogo consistente nos últimos meses e isso provavelmente fará a diferença no final. Parece que a escolha será entre Khiara Keating e Ellie Roebuck, mas Sophie Baggaley também foi convocada recentemente quando houve lesões.

    Quando se trata de defensoras, devido à versatilidade de muitas das jogadoras mais prováveis de integrar a seleção projetada para a Copa do Mundo Feminina de 2027, é sempre difícil avaliar qual grupo Wiegman irá escolher. Realisticamente, todas as posições na linha defensiva estão cobertas com as seis mencionadas anteriormente, então é apenas uma questão de quais outras qualidades ou profundidade posicional extra ela deseja ter à sua disposição.

    Niamh Charles, Anouk Denton e Taylor Hinds podem jogar tanto na direita quanto na esquerda, com Poppy Pattinson emergindo recentemente como uma opção natural para a problemática posição de lateral-esquerda. A zagueira central Lotte Wubben-Moy, por sua vez, fez parte das seleções da Euro 2022, da Copa do Mundo Feminina de 2023 e da Euro 2025, o que pode ser um grande trunfo a seu favor.

    No meio-campo, Grace Clinton tem lutado por tempo de jogo desde que se transferiu para o Manchester City no verão, e isso está prejudicando suas ambições com a Inglaterra, enquanto sua companheira de clube Laura Blindkilde Brown é destaque na liderança da Superliga Feminina, mas ainda não viu isso se traduzir em mais oportunidades com as Lionesses.

    Depois, há Freya Godfrey, a atacante de 20 anos que participou dos dois últimos estágios da Inglaterra devido a lesões de outras atacantes. As áreas de ataque estão lotadas nesta equipe, então pode ser que apenas as ausências levem à sua inclusão na equipe no próximo verão, mas muita coisa pode mudar entre agora e então em relação ao tempo de jogo e à forma física.

    Total de jogadoras: 30

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Pessoas de fora

    Será que mais alguém poderia estar na disputa? Não é impossível. Afinal, Wiegman não é estranha a convocar jogadoras que estavam afastadas da seleção. Ela levou Laura Coombs para a Copa do Mundo Feminina de 2023, encerrando o afastamento de oito anos da estrela do Manchester City da seleção inglesa, e também trouxe Nikita Parris de volta no ano passado, depois que a atacante passou mais de dois anos afastada, embora ela não tenha sido selecionada para a Euro 2025 no final.

    Então, quem poderia seguir os passos delas e entrar na seleção inglesa aparentemente do nada, se fosse necessário?

    Millie Turner e Lucy Parker são ambas titulares na WSL e têm estado à margem da seleção das Lionesses sob o comando de Wiegman, e provavelmente seriam as próximas na hierarquia se houvesse lesões no grupo de zagueiras centrais.

    No meio-campo, Ruby Mace e Maisie Symonds são duas jovens promessas que já foram convocadas para a seleção principal e jogam regularmente tanto em seus clubes quanto pela seleção sub-23 da Inglaterra. Wiegman tem recorrido regularmente à seleção sub-23 para completar sua equipe quando outras jogadoras estão ausentes, bem como quando jogadoras jovens merecem a chance de dar um passo adiante.

    Mais uma vez, da forma como as coisas estão, seria improvável que qualquer uma dessas quatro jogadoras estivesse envolvida em 2027. De fato, Parker e Symonds não têm nenhuma partida pela seleção principal, apesar de estarem nos elencos seniores, e Turner e Mace têm apenas uma partida cada. Mas todas elas demonstraram suas qualidades na WSL, estão acostumadas ao ambiente e os casos de Mace e Symonds podem mudar, especialmente porque ambas ainda são muito jovens e podem dar grandes passos entre agora e o próximo verão.

    Total de jogadoras: 34

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Mulheres esquecidas

    Durante os quatro anos e meio à frente desta equipe, Wiegman convocou 48 jogadoras diferentes. Seis delas já se aposentaram, mas ainda há muitas outras em atividade, algumas na segunda divisão do futebol inglês, que a atual treinadora das Lionesses convocou para a seleção inglesa em algum momento de seu mandato.

    Muitas delas são jogadoras mais velhas que foram substituídas na equipe por talentos mais jovens, como Coombs, Parris, Bethany England e Jordan Nobbs. Por outro lado, nem Katie Zelem nem Gabby George realmente chamaram a atenção de Wiegman quando participaram dos treinamentos, apesar de jogarem em posições que precisavam ser preenchidas na equipe.

    Há também algumas jogadoras mais jovens nessa faixa etária que nunca conseguiram se destacar depois de entrarem na seleção inglesa. Ebony Salmon não é convocada desde fevereiro de 2023, tendo enfrentado dificuldades para marcar gols de forma consistente ao longo dos anos. Katie Robinson, por sua vez, parecia ser uma das favoritas de Wiegman e até conquistou uma vaga na seleção da Copa do Mundo Feminina de 2023, indo para a Austrália como a jogadora mais jovem das Lionesses, com 20 anos. No entanto, ela não participa da seleção principal desde setembro daquele ano, apesar de ter sido titular da seleção sub-23 por muito tempo depois disso.

    Total de jogadoras: 42

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Ausências prolongadas

    Atrapalhando essa projeção estão algumas jogadoras que estão afastadas há muito tempo, mas que retornarão aos gramados bem antes do início da Copa do Mundo de 2027, o que as mantém na disputa por uma vaga na seleção, mas difíceis de serem escaladas no momento devido às suas situações.

    Dentre eles, Agyemang é a que tem mais chances de integrar a equipe no próximo verão. A atacante foi uma revelação em 2025, entrando em cena com um gol aos 41 segundos de sua estreia pelas Lionesses, como parte de uma convocação tardia para a seleção europeia. Na Suíça, ela marcou duas vezes nas eliminatórias e foi nomeada Jovem Jogadora do Torneio, mas sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior em outubro. No entanto, ela estará de volta ainda este ano e espera retomar de onde parou e reforçar as opções de centroavante de Wiegman.

    Há mais três jogadoras à margem desta seleção que estão afastadas devido a lesões no ligamento cruzado anterior. Jessica Naz, atacante do Tottenham que está fora desde dezembro de 2025, tem seis partidas pela seleção; a adolescente Katie Reid ainda não estreou pela seleção principal, mas era uma das zagueiras centrais mais em forma do país quando recebeu sua primeira convocação para as Lionesses em novembro, dias antes da notícia de sua lesão; e Ella Morris foi trazida como uma solução potencial para a falta de profundidade na lateral direita pouco antes da Euro 2025, mas sofreu uma lesão no joelho justamente naquele acampamento.

    Missy Bo Kearns é outra ausente, embora por motivos muito mais felizes. A meio-campista do Aston Villa anunciou em março de 2026 que está grávida do primeiro filho, com previsão de nascimento para setembro. Kearns estava na reserva para a Euro 2025 e jogou em dois amistosos da Inglaterra no final do ano, tendo oportunidades à frente de jogadoras como Blindkilde Brown e Clinton.

    Total: 47

