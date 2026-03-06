Classificação da seleção inglesa para a Copa do Mundo Feminina de 2027: quem será convocada para a seleção de Sarina Wiegman no próximo verão?

Vale ressaltar que, neste momento, ainda não está claro qual será o tamanho do elenco que Wiegman poderá convocar para a Copa do Mundo. Os elencos masculinos foram ampliados para 26 jogadores para a edição de 2022 e isso se manteve para 2026, com um aumento no número de jogadores também permitido na maioria dos torneios continentais desde então. O mesmo não aconteceu no futebol feminino, com Wiegman limitada a 23 jogadoras para a Copa do Mundo Feminina de 2023 e a Eurocopa de 2025. Mais informações sobre isso certamente surgirão à medida que o torneio se aproxima.

Haverá mais uma goleira que Wiegman precisará escolher, isso é certo. Nenhuma das outras opções no elenco teve tempo de jogo consistente nos últimos meses e isso provavelmente fará a diferença no final. Parece que a escolha será entre Khiara Keating e Ellie Roebuck, mas Sophie Baggaley também foi convocada recentemente quando houve lesões.

Quando se trata de defensoras, devido à versatilidade de muitas das jogadoras mais prováveis de integrar a seleção projetada para a Copa do Mundo Feminina de 2027, é sempre difícil avaliar qual grupo Wiegman irá escolher. Realisticamente, todas as posições na linha defensiva estão cobertas com as seis mencionadas anteriormente, então é apenas uma questão de quais outras qualidades ou profundidade posicional extra ela deseja ter à sua disposição.

Niamh Charles, Anouk Denton e Taylor Hinds podem jogar tanto na direita quanto na esquerda, com Poppy Pattinson emergindo recentemente como uma opção natural para a problemática posição de lateral-esquerda. A zagueira central Lotte Wubben-Moy, por sua vez, fez parte das seleções da Euro 2022, da Copa do Mundo Feminina de 2023 e da Euro 2025, o que pode ser um grande trunfo a seu favor.

No meio-campo, Grace Clinton tem lutado por tempo de jogo desde que se transferiu para o Manchester City no verão, e isso está prejudicando suas ambições com a Inglaterra, enquanto sua companheira de clube Laura Blindkilde Brown é destaque na liderança da Superliga Feminina, mas ainda não viu isso se traduzir em mais oportunidades com as Lionesses.

Depois, há Freya Godfrey, a atacante de 20 anos que participou dos dois últimos estágios da Inglaterra devido a lesões de outras atacantes. As áreas de ataque estão lotadas nesta equipe, então pode ser que apenas as ausências levem à sua inclusão na equipe no próximo verão, mas muita coisa pode mudar entre agora e então em relação ao tempo de jogo e à forma física.

Total de jogadoras: 30