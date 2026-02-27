Classificação da Liga dos Campeões 2025-26: O troféu está ao alcance do Arsenal, mas o Real Madrid e o Chelsea estão em apuros após empates terríveis nas oitavas de final
Após uma fase de grupos dolorosamente prolongada, a fase eliminatória da Liga dos Campeões finalmente começou este mês e, como era de se esperar, produziu o tipo de drama pelo qual o torneio é conhecido. O Bodo/Glimt foi obviamente a estrela dos playoffs, com os noruegueses, que não eram favoritos, eliminando o vice-campeão da última temporada, o Inter. O Galatasaray também derrotou outro time italiano, a Juventus, mas por pouco, depois de quase capitular completamente contra 10 jogadores em Turim. No entanto, nem tudo foi desgraça e tristeza para a Série A, já que o Atalanta saiu atrás no placar e venceu o Borussia Dortmund.
Em outro lugar, o astro do Real Madrid, Vinicius Jr, colocou José Mourinho e o Benfica em seus devidos lugares após uma feia discussão sobre racismo, enquanto o rival Atlético também avançou para as oitavas de final após vencer o Club Brugge.
O Mônaco também deu trabalho ao atual campeão Paris Saint-Germain, mas o Newcastle teve uma partida bastante fácil contra o Qarabag, e o Bayer Leverkusen não teve muitos problemas contra o Olympiacos.
Agora que sabemos quais são as 16 equipes restantes, bem como seus respectivos caminhos até a final após o sorteio de sexta-feira em Nyon, quem está em melhor posição para levantar o troféu em Budapeste no dia 30 de maio? O GOAL classifica todos os candidatos abaixo...
16Bayer Leverkusen ↔️
A Liga dos Campeões desta temporada tem sido uma verdadeira montanha-russa para o Bayer Leverkusen, que surpreendeu o Manchester City no Etihad pouco mais de um mês depois de ter sido goleado por 7 a 2 em casa pelo Paris Saint-Germain.
Portanto, pode ser um pouco difícil saber o que esperar da equipe de Kasper Hjulmand, que ainda conta com alguns jogadores de qualidade em seu elenco, como Patrik Schick, Alex Grimaldo e Edmond Tapsoba — apesar de vários membros da equipe bicampeã de Xabi Alonso terem seguido o técnico espanhol e deixado o clube no verão passado.
No entanto, dada a natureza bastante sombria de sua vitória na repescagem contra o Olympiacos, não damos ao Leverkusen, que está bastante limitado, nenhuma chance de derrotar o Arsenal nas oitavas de final.
15Galatasaray ↔️
Não há como negar: o Galatasaray teve muita sorte em chegar às oitavas de final. O campeão turco venceu apenas três jogos na fase de grupos e conquistou apenas um ponto nos últimos quatro jogos.
Graças à natureza muito indulgente do novo formato, 10 pontos foram suficientes para garantir um confronto nas eliminatórias com a Juventus, que o Gala goleou por 5 a 2 em Istambul — em grande parte graças à expulsão de Juan Cabal no segundo tempo. No entanto, a equipe de Okan Buruk foi absolutamente péssima na partida de volta em Turim — mesmo com a Juventus novamente reduzida a 10 jogadores — e acabou precisando da prorrogação para avançar.
O Gala obviamente se animará com o fato de já ter derrotado o Liverpool nesta temporada, mas os Reds melhoraram muito desde a derrota por 1 a 0 no RAMS Park e terão a vantagem de jogar em casa na partida de volta das oitavas de final, o que deve ser decisivo.
14Tottenham ↔️
Tudo mudou no Tottenham desde o final da fase de classificação, já que garantir uma vaga nas oitavas de final não salvou Thomas Frank da demissão, com o dinamarquês sendo demitido após uma sequência de oito jogos sem vitória na Premier League. De forma bastante surpreendente, o Spurs recorreu a Igor Tudor para ajudá-lo a afastar a ameaça de rebaixamento, mas o início do croata não foi dos mais animadores, com sua nova equipe sofrendo uma derrota por 4 a 1 para o Arsenal no clássico do norte de Londres.
O Tottenham, então, é uma incógnita. O time ostenta um recorde de 100% de aproveitamento em casa na Liga dos Campeões desta temporada, mas sua forma é péssima e a lista de lesionados é longa, então não ficaríamos surpresos se o pragmático Tudor priorizasse a permanência na Premier League em vez de tentar prolongar a aventura europeia do time ao derrotar o Atlético de Madrid.
13Newcastle ⬇️
Na metade da fase de grupos, o Newcastle estava muito bem posicionado para avançar diretamente para as oitavas de final. No entanto, conseguiu vencer apenas uma das quatro últimas partidas e, assim, acabou indo para a repescagem, onde teve a sorte de enfrentar o Qarabag, que derrotou por 9 a 3 no placar agregado.
A forma de Anthony Gordon na Liga dos Campeões é, sem dúvida, motivo de otimismo, enquanto o Newcastle é sempre um time muito difícil de vencer no St. James' Park, então eles definitivamente têm condições de surpreender o Barcelona diante de seus próprios torcedores (mesmo que o Blaugrana já tenha vencido em Tyneside nesta temporada!).
No entanto, o Newcastle está na metade inferior da tabela da Premier League por três motivos principais: é tão pouco confiável no ataque quanto na defesa; o meio-campo está perdido sem o capitão Bruno Guimarães, que está lesionado; e geralmente é péssimo fora de casa. Portanto, é difícil imaginar que os Magpies cheguem às quartas de final.
12Atalanta ⬇️
Depois de desperdiçar uma chance gloriosa de avançar diretamente para as oitavas de final ao conquistar apenas um ponto nos dois últimos jogos da fase de grupos, o Atalanta parecia destinado a ser eliminado na repescagem após uma derrota por 2 a 0 para o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park.
No entanto, o time de Bergamo protagonizou uma brilhante recuperação na New Balance Arena, virando o placar com três gols de Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta e Mario Pasalic até a marca de uma hora de jogo. Mesmo com o BVB empatando o placar agregado com Karim Aeyemi, os jogadores de Raffaelle Palladino avançaram graças a um pênalti convertido por Lazar Samardzic no último minuto.
Portanto, embora a La Dea tenha um grande desafio pela frente na próxima fase contra o Bayern de Munique, ela continua sendo uma das grandes surpresas do torneio e já derrotou o Chelsea nesta temporada.
11Bodo/Glimt ⬆️
Não temos palavras suficientes para elogiar o Bodo/Glimt, o matador de gigantes da Liga dos Campeões. Mesmo antes de surpreender o Manchester City na sétima rodada, já considerávamos o modesto time norueguês um dos melhores para se assistir no torneio, então nem tentamos esconder nossa alegria ao vê-lo avançar para a fase eliminatória ao derrotar o Atlético de Madrid no Metropolitano na última rodada da fase de grupos.
Mesmo assim, não ousávamos acreditar que eles poderiam realmente chegar às oitavas de final, depois de serem emparelhados com o Inter nas eliminatórias. No entanto, o Bodo conseguiu sua façanha mais notável até hoje ao derrotar o vice-campeão da última temporada nas duas partidas, garantindo um confronto com o Sporting CP.
A equipe de Kjetil Knutsen será novamente azarão nessa partida, mas sejamos realistas: eles já derrotaram times melhores nesta competição e, se essa equipe realmente maravilhosa nos ensinou alguma coisa nesta temporada, é que os sonhos ainda podem se tornar realidade no futebol moderno, quase completamente arruinado pela desigualdade financeira.
10Chelsea ⬇️
Quanto mais as coisas mudam no Chelsea, mais elas permanecem as mesmas. Liam Rosenior teve um início promissor em Stamford Bridge, levando o Blues às oitavas de final da Liga dos Campeões com uma impressionante vitória sobre o Napoli no Estádio Diego Armando Maradona.
No entanto, a grande maioria dos jogadores muito jovens e inexperientes do Chelsea continua tão inconsistente e indisciplinada quanto era sob o comando do antecessor do técnico, Enzo Maresca — como ilustra o fato de que outro jogador foi expulso (Wesley Fofana) no empate por 1 a 1 do último fim de semana com o Burnley, que luta para não ser rebaixado da Premier League.
Como resultado, não estamos nem um pouco convencidos de que eles vão passar pelo PSG nas oitavas de final, mesmo que o fato de jogar a segunda partida em casa deva ajudar sua causa.
9Real Madrid ⬇️
O empate do Real Madrid com o Benfica foi obviamente ofuscado pelo suposto abuso racial de Gianluca Prestianni contra Vinicius Jr. e pelas tentativas vergonhosas de José Mourinho de culpar o brasileiro por incitar as cenas chocantes no Estádio da Luz.
No entanto, embora Vinicius tenha encontrado uma boa forma nas últimas semanas, o Real Madrid continua a enganar sob o comando do técnico novato Álvaro Arbeloa, por isso é difícil afastar a suspeita de que o Real Madrid terá dificuldades para passar pelo Manchester City nas oitavas de final. Obviamente, muita coisa mudou no Real Madrid desde que perdeu para a equipe de Pep Guardiola em dezembro, mas nem tudo para melhor...
8Sporting CP ⬆️
Qualquer chance que o Sporting CP tivesse de se classificar diretamente para as oitavas de final parecia ter acabado após a derrota por 3 a 1 para o Bayern de Munique na sexta rodada, já que os dois últimos jogos da equipe de Lisboa eram em casa contra o PSG e fora contra o Athletic Club. No entanto, o gol de Luis Suárez aos 90 minutos garantiu ao Sporting uma vitória surpreendente por 2 a 1 sobre o atual campeão, enquanto Alisson Santos marcou o gol da vitória ainda mais tarde, em San Mamés, garantindo o sétimo lugar na classificação da fase de grupos.
Agora, não acreditamos necessariamente que o Sporting esteja entre as oito melhores equipes da Europa, mas, com base em tudo o que vimos até agora, eles têm agora uma boa chance de chegar às quartas de final depois de empatar com a surpreendente equipe do Bodo/Glimt.
7Atlético de Madrid ⬆️
O Atlético de Madrid é uma das equipes mais intrigantes que restam no torneio. A equipe de Diego Simeone não é mais tão sólida quanto antes, como ficou evidente na goleada por 4 a 0 sofrida contra o Arsenal na fase de grupos, além de ter sofrido quatro gols nas duas partidas da repescagem contra o Club Brugge. No entanto, a contratação de Ademola Lookman, do Atalanta, em janeiro, adicionou ainda mais poder ofensivo a um ataque que causou estragos na recente goleada sobre o Barcelona pela Copa del Rey, enquanto o sorteio das oitavas de final também foi favorável, já que o time enfrentará o Tottenham em vez do Liverpool.
Muito, porém, provavelmente dependerá da forma do craque Julian Alvarez, que parece ter sido afetado negativamente por todas as especulações em torno de seu futuro no Metropolitano. Alexander Sorloth se destacou contra o Brugge ao marcar três gols na partida de volta, mas o Atleti precisará de seu verdadeiro talismã, Alvarez, para finalmente conquistar o troféu da Liga dos Campeões.
6Paris Saint-Germain ⬇️
Vitinha disse que o Paris Saint-Germain não teve problemas em passar pelas eliminatórias para chegar às oitavas de final - e certamente é possível entender o porquê. Os jogos extras certamente não prejudicaram os jogadores de Luis Enrique na temporada passada.
No entanto, o PSG não parece ser o mesmo time que derrotou um time da Premier League após o outro em seu caminho para conquistar sua primeira Copa da Europa com uma vitória impressionante sobre o Inter em Munique - e achamos que isso se deve ao cansaço após um 2025 agitado. Eles certamente não estavam nem perto de seu melhor desempenho ao vencerem o Mônaco por 5 a 4 no placar agregado, garantindo uma partida emocionante contra o Chelsea.
O lado positivo é que os parisienses mostraram na recente goleada sobre o Marselha no Le Classique que continuam sendo uma força imparável quando todos os jogadores estão em campo, mas devem ter muito cuidado com o imprevisível time do Chelsea, que os derrotou na final do Mundial de Clubes do ano passado.
5Manchester City ⬇️
Pensávamos que o Manchester City estava de volta à sua melhor forma quando derrotou o Real Madrid no Bernabeu, no meio de uma série de 10 vitórias consecutivas em todas as competições - mas a equipe de Pep Guardiola sofreu uma queda repentina e chocante de rendimento após a virada do ano, que incluiu uma derrota surpreendente para o Bodo/Glimt.
No entanto, eles ainda conseguiram se classificar entre os oito primeiros da Liga dos Campeões, aproveitando alguns resultados surpreendentes em outras partidas e garantindo uma vitória por 2 a 0 sobre o Galatasaray. Era esse tipo de vitória direta que Guardiola realmente precisava ver de seu time, que tem se mostrado muito vulnerável defensivamente nesta temporada.
O City também abordará a revanche das oitavas de final contra o Real Madrid com uma confiança renovada, após uma boa sequência de resultados no campeonato nacional, que deve muito ao fato de ter investido ainda mais dinheiro para contratar dois jogadores comprovadamente eficazes na Premier League, Antoine Semenyo e Marc Guehi, durante a janela de transferências de janeiro. Ainda mais significativo é o fato de Erling Haaland estar novamente muito animado após um período sem marcar gols. Portanto, embora esta não seja de forma alguma uma equipe clássica de Guardiola, ainda será difícil detê-la na fase eliminatória.
4Barcelona ⬆️
No final, o Barcelona fez bem em terminar em quinto lugar na fase de grupos, já que a qualificação direta para as oitavas de final não parecia possível depois da goleada por 3 a 0 sofrida contra o Chelsea em Stamford Bridge. O Blaugrana, portanto, merece crédito por conquistar três vitórias consecutivas para evitar a vergonha e o inconveniente da repescagem. No entanto, continuamos sem estar convencidos de sua capacidade de chegar até o fim nesta temporada, especialmente porque essa sequência de vitórias foi contra times que terminaram fora dos 24 primeiros: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga e Copenhague.
A linha alta de Hansi Flick também continua sendo um motivo real de preocupação, pois não foi explorada apenas pelo PSG durante a vitória na Catalunha na segunda rodada, mas também pelo Club Brugge, que a destruiu durante o empate em 3 a 3 na Bélgica. Portanto, embora o temível ataque do Barça deva levá-lo a superar o Newcastle, time que já derrotou nesta temporada, não há nada de assustador em uma defesa que sofreu 14 gols em apenas oito jogos da Liga dos Campeões — e também foi brutalmente exposta na recente derrota por 4 a 0 para o Atlético de Madrid na Copa del Rey.
3Liverpool ⬆️
A Europa tem sido a salvação de Arne Slot nesta temporada. A defesa do título da Premier League pelo Liverpool já acabou, e eles enfrentam uma verdadeira batalha para terminar entre os cinco primeiros, mas surgiram como azarões para vencer a Liga dos Campeões depois de terminarem em terceiro lugar na fase de grupos e empatarem com o Galatasaray nas oitavas de final.
Não se deve esquecer, é claro, que os Reds foram derrotados em Istambul na fase de grupos e têm enfrentado dificuldades repetidas vezes para superar times que se posicionam recuados e utilizam passes longos para contornar sua pressão.
Portanto, embora a falta de cobertura defensiva do Liverpool provavelmente venha a prejudicá-lo e o time esteja em uma situação desfavorável no sorteio — enfrentará o vencedor de Chelsea x PSG nas quartas de final —, ele tem se mostrado muito melhor nas duas pontas do campo nas últimas semanas, enquanto as noites europeias em Anfield sempre parecem trazer o melhor dos jogadores de Merseyside.
2Bayern de Munique ↔️
O Bayern de Munique passou por uma fase relativamente difícil na Bundesliga no final de janeiro (conquistou apenas um ponto em dois jogos!), mas ainda assim vai conquistar o título, o que deve lhe dar uma grande vantagem sobre muitos de seus rivais europeus, já que terá a oportunidade de descansar jogadores importantes entre as partidas eliminatórias, enquanto outros concorrentes da Liga dos Campeões lutam por pontos no campeonato nacional.
É claro que os bávaros, que venceram o PSG em Paris durante a fase de grupos, também têm um grupo fantástico de jogadores. Harry Kane é indiscutivelmente o centroavante mais completo do futebol mundial, Michael Olise é um talento ofensivo excepcional, Lennart Karl parece uma estrela em ascensão, Luis Diaz tem sido ainda melhor do que qualquer um poderia esperar após chegar do Liverpool no verão passado - e agora Jamala Musiala está se aproximando da forma física ideal após um longo período de afastamento.
É certo que o Atalanta pode ser um adversário difícil para o Bayern nas oitavas de final, que também deve enfrentar o vencedor de Madrid x City nas quartas, mas os jogadores de Vincent Kompany já provaram ser capazes de derrotar qualquer time da Europa com a vitória sobre o PSG em Paris em novembro.
1Arsenal ↔️
O Arsenal não é, de forma alguma, o time mais atraente ou divertido do futebol atual. Muitos de seus gols vêm de jogadas ensaiadas e há um certo cinismo em relação ao técnico Mikel Arteta e alguns de seus principais jogadores que incomoda muita gente. A questão é que, no momento, não vemos um time mais forte na Inglaterra ou na Europa — e é por isso que o líder da Premier League terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões com um histórico impecável, apesar de ter enfrentado Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Inter ao longo do caminho.
Obviamente, muita coisa pode mudar durante a reta final da temporada. Lesões, por exemplo, podem atrapalhar qualquer campanha, mas o elenco do Arsenal está ridiculamente bem equipado para lidar com qualquer contratempo potencial. Considerando que os Gunners também estão no lado mais fraco do sorteio e terão a vantagem de jogar em casa na segunda partida de todas as suas possíveis eliminatórias, eles realmente não poderiam estar em melhor posição para finalmente ganhar uma Copa da Europa — embora sempre haja uma dúvida sobre sua força mental até que eles realmente ganhem um troféu importante sob o comando de Arteta...