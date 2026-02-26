Classificação da Liga dos Campeões 2025-26: Arsenal na pole position antes do sorteio das oitavas de final, enquanto PSG e Real Madrid tropeçam nas eliminatórias - mas o Bodo/Glimt é a sensação da Europa após surpreender a Inter

Em outro lugar, o astro do Real Madrid, Vinicius Jr, colocou José Mourinho e o Benfica em seus devidos lugares após uma feia discussão sobre racismo, enquanto o rival Atlético também avançou para as oitavas de final após vencer o Club Brugge.

O Mônaco também deu trabalho ao atual campeão Paris Saint-Germain, mas o Newcastle teve uma partida bastante fácil contra o Qarabag, e o Bayer Leverkusen não teve muitos problemas contra o Olympiacos.

Agora que sabemos quais são as 16 equipes restantes e os dois possíveis adversários de cada clube na próxima fase, quem está em melhor posição para levantar o troféu em Budapeste no dia 30 de maio? O GOAL classifica todos os candidatos antes do sorteio de sexta-feira em Nyon...

Atualização anterior: 29 de janeiro de 2025. Equipes eliminadas: Inter, Club Brugge, Qarabag, Olympiacos, Borussia Dortmund, Juventus, Benfica, Monaco.