Classificação da Liga dos Campeões 2025-26: Arsenal na pole position antes do sorteio das oitavas de final, enquanto PSG e Real Madrid tropeçam nas eliminatórias - mas o Bodo/Glimt é a sensação da Europa após surpreender a Inter
Após uma fase de grupos dolorosamente prolongada, a fase eliminatória da Liga dos Campeões finalmente começou este mês e, como era de se esperar, produziu o tipo de drama pelo qual o torneio é conhecido. O Bodo/Glimt foi obviamente a estrela dos playoffs, com os noruegueses, que não eram favoritos, eliminando o vice-campeão da última temporada, o Inter. O Galatasaray também derrotou outro time italiano, a Juventus, mas por pouco, depois de quase capitular completamente contra 10 jogadores em Turim. No entanto, nem tudo foi desgraça e tristeza para a Série A, já que o Atalanta saiu atrás no placar e venceu o Borussia Dortmund.
Em outro lugar, o astro do Real Madrid, Vinicius Jr, colocou José Mourinho e o Benfica em seus devidos lugares após uma feia discussão sobre racismo, enquanto o rival Atlético também avançou para as oitavas de final após vencer o Club Brugge.
O Mônaco também deu trabalho ao atual campeão Paris Saint-Germain, mas o Newcastle teve uma partida bastante fácil contra o Qarabag, e o Bayer Leverkusen não teve muitos problemas contra o Olympiacos.
Agora que sabemos quais são as 16 equipes restantes e os dois possíveis adversários de cada clube na próxima fase, quem está em melhor posição para levantar o troféu em Budapeste no dia 30 de maio? O GOAL classifica todos os candidatos antes do sorteio de sexta-feira em Nyon...
Atualização anterior: 29 de janeiro de 2025. Equipes eliminadas: Inter, Club Brugge, Qarabag, Olympiacos, Borussia Dortmund, Juventus, Benfica, Monaco.
16Bayer Leverkusen ⬆️
A Liga dos Campeões desta temporada tem sido uma verdadeira montanha-russa para o Bayer Leverkusen, que surpreendeu o Manchester City no Etihad pouco mais de um mês depois de ter sido goleado por 7 a 2 em casa pelo Paris Saint-Germain.
Portanto, pode ser um pouco difícil saber o que esperar da equipe de Kasper Hjulmand, que ainda conta com alguns jogadores de qualidade em seu elenco, como Patrik Schick, Alex Grimaldo e Edmond Tapsoba, apesar de vários membros da equipe bicampeã de Xabi Alonso terem seguido o técnico espanhol e deixado o clube no verão passado.
No entanto, dada a natureza bastante sombria de sua vitória na repescagem contra o Olympiacos, não vemos muitas chances do Leverkusen derrotar o Bayern de Munique ou o Arsenal nas oitavas de final.
15Galatasaray ⬆️
Não há como negar: o Galatasaray teve muita sorte em chegar às oitavas de final. O campeão turco venceu apenas três jogos na fase de grupos e conquistou apenas um ponto nos últimos quatro jogos. Graças à natureza muito indulgente do novo formato, 10 pontos foram suficientes para garantir um confronto nas eliminatórias com a Juventus, que o Gala goleou por 5 a 2 em Istambul — em grande parte graças à expulsão de Juan Cabal no segundo tempo.
No entanto, a equipe de Okan Buruk foi absolutamente péssima na partida de volta em Turim — mesmo com a Juventus novamente reduzida a 10 jogadores — e acabou precisando da prorrogação para avançar.
É certo, então, que tanto o Spurs quanto o Liverpool esperam enfrentar o Gala nas oitavas de final — mesmo que seja um erro subestimar uma equipe que tem Victor Osimhen no ataque e também derrotou os Reds na segunda rodada.
14Tottenham ⬇️
Tudo mudou no Tottenham desde o final da fase de classificação, já que garantir uma vaga nas oitavas de final não salvou Thomas Frank da demissão, com o dinamarquês sendo demitido após uma sequência de oito jogos sem vitória na Premier League. De forma bastante surpreendente, o Spurs recorreu a Igor Tudor para ajudá-lo a afastar a ameaça de rebaixamento, e a gestão do croata não teve um início muito animador, com sua nova equipe sofrendo uma derrota por 4 a 1 para o Arsenal no clássico do norte de Londres.
O Tottenham, portanto, é uma incógnita. O time ostenta um recorde de 100% de aproveitamento em casa na Liga dos Campeões desta temporada e certamente teria boas chances de chegar às quartas de final se enfrentasse o Galatasaray em vez do Atlético de Madrid. No entanto, o time está em péssima forma e com uma longa lista de lesionados, então não seria nenhuma surpresa ver Tudor priorizar a permanência na Premier League em vez de prolongar a aventura europeia.
13Bodo/Glimt ⬆️
Não temos palavras suficientes para elogiar o Bodo/Glimt, o matador de gigantes da Liga dos Campeões. Mesmo antes de surpreender o Manchester City na sétima rodada, já considerávamos o modesto time norueguês um dos melhores para se assistir no torneio, então nem tentamos esconder nossa alegria ao vê-lo avançar para a fase eliminatória ao derrotar o Atlético de Madrid no Metropolitano na última rodada da fase de grupos.
Mesmo assim, não ousávamos acreditar que eles poderiam realmente chegar às oitavas de final, depois de serem emparelhados com o Inter nas eliminatórias. No entanto, o Bodo conseguiu sua façanha mais notável até hoje ao derrotar o vice-campeão da última temporada nas duas partidas, garantindo um confronto com o Sporting CP ou o City. Neste momento, então, não sabemos mais o que pensar — porque se esse time realmente maravilhoso nos ensinou alguma coisa nesta temporada, é que os sonhos ainda podem se tornar realidade em um jogo moderno quase completamente arruinado pela desigualdade financeira.
12Atalanta ⬆️
Depois de desperdiçar uma chance gloriosa de avançar diretamente para as oitavas de final ao conquistar apenas um ponto nos dois últimos jogos da fase de grupos, o Atalanta parecia destinado a ser eliminado na repescagem após uma derrota por 2 a 0 para o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park.
No entanto, o time de Bergamo protagonizou uma brilhante recuperação na New Balance Arena, virando o placar com três gols de Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta e Mario Pasalic até a marca de uma hora de jogo. Mesmo com o BVB empatando o placar agregado com Karim Aeyemi, os jogadores de Raffaelle Palladino avançaram graças a um pênalti convertido por Lazar Samardzic no último minuto.
Portanto, embora a La Dea tenha um desafio difícil pela frente na próxima fase, seja contra o Arsenal ou o Bayern de Munique, a Atalanta continua sendo uma das grandes revelações do futebol e já derrotou o Chelsea na competição desta temporada.
11Newcastle ⬆️
Na metade da fase de grupos, o Newcastle estava muito bem posicionado para avançar diretamente para as oitavas de final. No entanto, conseguiu vencer apenas uma das quatro últimas partidas e, assim, acabou nas eliminatórias, onde teve a sorte de enfrentar o Qarabag, ao qual derrotou por 9 a 3 no placar agregado.
A forma de Anthony Gordon na Liga dos Campeões é, sem dúvida, motivo de otimismo, enquanto o Newcastle é sempre um time muito difícil de vencer no St. James' Park, então eles definitivamente têm condições de surpreender o Chelsea ou o Barcelona diante de seus próprios torcedores (mesmo que o Blaugrana já tenha vencido em Tyneside nesta temporada!).
No entanto, o Newcastle está na metade inferior da Premier League por três motivos principais: é tão pouco confiável no ataque quanto na defesa; o meio-campo está perdido sem o capitão Bruno Guimarães, que está lesionado; e geralmente é péssimo fora de casa. Portanto, os Magpies enfrentam uma tarefa difícil para se classificar para as quartas de final.
10Sporting CP ↔️
Qualquer chance que o Sporting CP tivesse de se classificar diretamente para as oitavas de final parecia ter acabado após a derrota por 3 a 1 para o Bayern de Munique na sexta rodada, já que os dois últimos jogos da equipe de Lisboa eram em casa contra o PSG e fora contra o Athletic Club. No entanto, o gol de Luis Suárez aos 90 minutos garantiu ao Sporting uma vitória surpreendente por 2 a 1 sobre o atual campeão, enquanto Alisson Santos marcou o gol da vitória ainda mais tarde, em San Mamés, garantindo o sétimo lugar na classificação da fase de grupos.
Agora, não acreditamos necessariamente que o Sporting esteja entre as oito melhores equipes da Europa, mas, com base em tudo o que vimos até agora, eles têm pelo menos uma chance de chegar às quartas de final, mesmo que enfrentem o Real Madrid em vez do Bodo/Glimt.
9Atlético de Madrid ⬆️
O Atlético de Madrid é uma das equipes mais imprevisíveis que restam no torneio. A equipe de Diego Simeone não é mais tão sólida quanto antes, como ficou evidente na goleada de 4 a 0 sofrida contra o Arsenal na fase de grupos, além de ter sofrido quatro gols nas duas partidas da repescagem contra o Club Brugge. No entanto, a contratação de Ademola Lookman, do Atalanta, em janeiro, adicionou ainda mais poder ofensivo a um ataque que causou estragos na recente goleada sobre o Barcelona pela Copa del Rey.
O sorteio das oitavas de final na sexta-feira terá obviamente um grande impacto nas esperanças do Atleti de conquistar sua primeira Copa da Europa, já que o Liverpool é claramente um time muito mais forte que o Tottenham, mas, aconteça o que acontecer, muito provavelmente dependerá da forma do craque Julian Alvarez, que parece ter sido afetado pelas especulações sobre seu futuro.
8Chelsea ⬇️
Quanto mais as coisas mudam no Chelsea, mais elas permanecem as mesmas. Liam Rosenior teve um início promissor em Stamford Bridge, levando o Blues às oitavas de final da Liga dos Campeões com uma impressionante vitória sobre o Napoli no Estádio Diego Armando Maradona.
No entanto, a grande maioria dos jogadores muito jovens e inexperientes do Chelsea continua tão inconsistente e indisciplinada quanto era sob o comando do antecessor do técnico, Enzo Maresca — como ilustra o fato de que outro jogador foi expulso (Wesley Fofana) no empate por 1 a 1 do último fim de semana com o Burnley, que luta para não ser rebaixado da Premier League.
Como resultado, não estamos nem um pouco convencidos de que eles vão passar pelo PSG ou pelo Newcastle nas oitavas de final, embora o fato de a segunda partida ser em casa deva ajudar a sua causa.
7Real Madrid ⬆️
O empate do Real Madrid com o Benfica foi obviamente ofuscado pelo suposto abuso racial de Gianluca Prestianni contra Vinicius Jr. e pelas tentativas vergonhosas de José Mourinho de culpar o brasileiro por incitar as cenas chocantes no Estádio da Luz.
No entanto, embora Vinicius tenha encontrado uma boa forma nas últimas semanas, o Real Madrid continua a decepcionar sob o comando do técnico novato Álvaro Arbeloa, por isso é difícil afastar a suspeita de que o Real realmente precisa enfrentar o Sporting CP nas oitavas de final, em vez do Manchester City, se quiser chegar às quartas.
6Barcelona ⬇️
No final, o Barcelona fez bem em terminar em quinto lugar na fase de grupos, já que a qualificação direta para as oitavas de final não parecia possível depois da goleada por 3 a 0 sofrida contra o Chelsea em Stamford Bridge. O Blaugrana, portanto, merece crédito por conquistar três vitórias consecutivas para evitar a vergonha e o inconveniente da repescagem. No entanto, continuamos sem estar convencidos de sua capacidade de chegar até o fim nesta temporada, especialmente porque essa sequência de vitórias foi contra times que terminaram fora dos 24 primeiros: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga e Copenhague.
A linha alta de Hansi Flick também continua sendo um motivo real de preocupação, pois não foi explorada apenas pelo PSG durante a vitória na Catalunha na segunda rodada, mas também pelo Club Brugge, que a destruiu durante o empate em 3 a 3 na Bélgica. Portanto, embora o maravilhoso conjunto de talentos ofensivos do Barça, incluindo Raphinha e Lamine Yamal, o destaque como um time a ser temido, não há nada de assustador em uma defesa que sofreu 14 gols em apenas oito jogos da Liga dos Campeões — e também foi brutalmente exposta na recente derrota por 4 a 0 para o Atlético de Madrid na Copa del Rey.
5Paris Saint-Germain ⬆️
Vitinha disse que o Paris Saint-Germain não teve problemas em passar pelas eliminatórias para chegar às oitavas de final - e certamente é possível entender o porquê. Os jogos extras certamente não prejudicaram os jogadores de Luis Enrique na temporada passada.
No entanto, o PSG não parece ser o mesmo time que derrotou um time da Premier League após o outro em seu caminho para conquistar sua primeira Copa da Europa com uma vitória impressionante sobre o Inter em Munique - e acreditamos que isso se deve ao cansaço após um 2025 agitado. Eles certamente não estavam nem perto de seu melhor desempenho ao vencerem o Mônaco por 5 a 4 no placar agregado, garantindo uma partida emocionante contra o Chelsea ou o Barcelona.
Ainda assim, o PSG já derrotou o Blaugrana na Liga dos Campeões nesta temporada e mostrou, na recente goleada sobre o Marselha no Le Classique, que continua sendo uma força imparável quando todos os jogadores estão em campo.
4Liverpool ⬇️
A Europa tem sido a salvação de Arne Slot nesta temporada. A defesa do título da Premier League pelo Liverpool já acabou, e eles enfrentam uma verdadeira batalha para terminar entre os cinco primeiros, mas surgiram como azarões para vencer a Liga dos Campeões depois de terminarem em terceiro lugar na fase de grupos.
Ainda há muitos problemas na equipe de Slot, que tem dificuldade para superar times que se fecham na defesa e usa passes longos para contornar a pressão adversária. No entanto, poucos adversários jogaram dessa forma contra o time na Europa, e o Liverpool se saiu muito bem, derrotando Atlético de Madrid, Real Madrid e Inter em sua trajetória direta até as oitavas de final.
A chocante falta de cobertura defensiva dos Reds provavelmente acabará por prejudicá-los, mas eles parecem realmente uma aposta decente para chegar às semifinais, dado que têm jogado muito melhor nas duas extremidades do campo nas últimas semanas, enquanto Anfield parece sempre tirar o melhor dos jogadores de Merseyside.
3Manchester City ⬆️
Pensávamos que o Manchester City estava de volta à sua melhor forma quando derrotou o Real Madrid no Bernabeu, no meio de uma série de 10 vitórias consecutivas em todas as competições - mas a equipe de Pep Guardiola sofreu uma queda repentina e chocante de rendimento após a virada do ano, que incluiu uma derrota surpreendente para o Bodo/Glimt.
No entanto, o time ainda conseguiu se classificar entre os oito primeiros da Liga dos Campeões, aproveitando alguns resultados surpreendentes em outras partidas e garantindo uma vitória por 2 a 0 sobre o Galatasaray. Era esse tipo de vitória direta que Guardiola realmente precisava ver de seu time, que tem se mostrado muito vulnerável defensivamente nesta temporada.
O City também abordará a partida de volta das oitavas de final contra o Real Madrid ou o Bodo cheio de confiança, após uma boa sequência de resultados no campeonato nacional, que deve muito ao fato de ter investido ainda mais dinheiro para contratar dois jogadores comprovadamente eficazes na Premier League, Antoine Semenyo e Marc Guehi, durante a janela de transferências de janeiro. Ainda mais significativo é o fato de Erling Haaland estar novamente muito animado após um período sem marcar gols. Portanto, embora esta não seja de forma alguma uma equipe clássica de Guardiola, ainda será difícil detê-la na fase eliminatória.
2Bayern de Munique ↔️
O Bayern de Munique passou por uma fase relativamente difícil na Bundesliga no final de janeiro (conquistou apenas um ponto em dois jogos!), mas ainda assim vai conquistar o título, o que deve lhe dar uma grande vantagem sobre muitos de seus rivais europeus, já que terá a oportunidade de descansar jogadores importantes entre as partidas eliminatórias, enquanto outros concorrentes da Liga dos Campeões lutam por pontos no campeonato nacional.
É claro que os bávaros, que venceram o PSG em Paris durante a fase de grupos, também têm um grupo fantástico de jogadores. Harry Kane é indiscutivelmente o centroavante mais completo do futebol mundial, Michael Olise é um talento ofensivo excepcional, Lennart Karl parece uma estrela em ascensão, enquanto Luis Diaz tem sido ainda melhor do que qualquer um poderia esperar após chegar do Liverpool no verão passado.
No entanto, a importância do retorno de Jamal Musiala aos gramados não pode ser subestimada. O camisa 10 abriu o placar na última partida do Bayern na fase de grupos, contra o PSV, com seu primeiro gol na temporada, e embora ainda esteja trabalhando para recuperar sua forma física, ele pode tornar o ataque de Vincent Kompany totalmente imparável na fase eliminatória.
1Arsenal ↔️
O Arsenal não é, de forma alguma, o time mais atraente ou divertido do futebol atual. Muitos de seus gols vêm de jogadas ensaiadas e há um certo cinismo em relação ao técnico Mikel Arteta e alguns de seus principais jogadores que incomoda muita gente. A questão é que, no momento, não vemos um time mais forte na Inglaterra ou na Europa — e é por isso que o líder da Premier League terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões com um histórico impecável, apesar de ter enfrentado Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Inter ao longo do caminho.
Obviamente, muita coisa pode mudar durante a reta final da temporada. Lesões, por exemplo, podem atrapalhar qualquer campanha, mas o elenco do Arsenal está ridiculamente bem equipado para lidar com qualquer contratempo potencial. Considerando que os Gunners terão a vantagem de jogar em casa na segunda partida de todas as suas possíveis eliminatórias, eles realmente não poderiam estar em melhor posição para finalmente ganhar uma Copa da Europa, mesmo que haja dúvidas sobre sua força mental até que consigam realmente conquistar um troféu importante.