Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Man Utd issues GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Cinco questões que Michael Carrick e Manchester United precisam resolver na pausa de 12 dias entre partidas

Os treinadores costumam dizer que o único ponto positivo do calendário implacável do futebol moderno é que nunca há muito tempo para remoer um resultado decepcionante. O oposto, porém, é verdadeiro para Michael Carrick, que agora tem todo o tempo do mundo para analisar o empate de 1 a 1 do Manchester United contra o West Ham antes que sua equipe volte a campo

A ausência do United nas competições europeias e sua eliminação precoce da Copa da Inglaterra deixaram uma lacuna de 12 dias na agenda do clube antes da visita ao Everton, em 23 de fevereiro. A pausa é tão longa que foi considerada uma oportunidade ideal para disputar amistosos lucrativos no exterior.

No fim, nenhum jogo de exibição foi agendado e acredita-se que Carrick tenha recusado a oferta de levar o elenco para uma viagem de treinamento em clima quente, preferindo trabalhar em Carrington. Enquanto os jogadores terão quatro dias de folga, Carrick mal consegue tirar um dia de férias, já que está planejando o caminho do United para terminar entre os quatro primeiros da Premier League e retornar à Liga dos Campeões.

O gol de empate de Benjamin Sesko no final da partida contra o West Ham significa que o clima no clube está mais positivo do que poderia estar durante este período de baixa, mas os Hammers interromperam o início perfeito do United sob o comando de Carrick, e a atuação apática levantou muitas questões que o treinador precisa responder nos próximos 12 dias.

A GOAL analisa as cinco principais questões que o ex-meio-campista do Red Devils, agora técnico, e seus superiores na hierarquia precisam resolver.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Encontrando uma função para Sesko

    Sesko continuou a compensar lentamente sua taxa de transferência de 74 milhões de libras (R$ 520 milhões) com seu chute improvisado para o gol do West Ham, e já é hora do jogador da seleção da Eslovênia voltar a ser titular. A contratação mais cara do United no início da temporada teve alguns problemas desde que mudou da Bundesliga para a Premier League, mas marcou cinco vezes desde o começo do ano, com seus quatro gols no campeonato — dois contra o Burnley, o gol da vitória aos 94 minutos contra o Fulham e o gol de empate aos 96 minutos no leste de Londres — valendo quatro pontos para a equipe.

    Sesko jogou pouco mais de 60 minutos sob o comando de Carrick, de um total potencial de 450, mas foi a segunda vez em três jogos que ele salvou o resultado. Enquanto o United lutava no primeiro tempo e no início do segundo, o time precisava desesperadamente de um atacante para receber os cruzamentos, e Carrick admitiu mais tarde que deveria ter colocado o atacante em campo antes de finalmente chamá-lo aos 69 minutos.

    O United enfrentará um desafio semelhante ao que enfrentou no West Ham em seu próximo jogo contra o Everton, então Sesko precisa começar a dar à equipe outra opção contra um time que também gosta de se posicionar atrás e bloquear os caminhos habituais dos adversários para o gol.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já!

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Melhorar a posse de bola

    Uma coisa que Ruben Amorim e Carrick parecem ter em comum é que suas equipes tendem a se sair melhor quando têm menos posse de bola. Nas últimas quatro semanas, o United venceu o Manchester City com 32% de posse de bola, superou o Arsenal com 44% e derrotou o Fulham com surpreendentes 42%, quando todos esperavam que os Cottagers recuassem e convidassem a pressão.

    Os Red Devils derrotaram o Tottenham com 65% de posse de bola, mas tinham a vantagem óbvia de jogar com um homem a mais por mais de uma hora. Eles tiveram a mesma posse de bola contra o West Ham, mas na maior parte do tempo não souberam o que fazer com ela. Os próximos adversários do United estarão atentos, e isso significa que os próximos jogos contra o Everton e o Crystal Palace serão, sem dúvida, mais difíceis do que se enfrentassem um rival entre os cinco primeiros. Carrick acabou fracassando no Middlesbrough após uma excelente primeira temporada porque seu time se tornou muito previsível na posse de bola, e ele deve garantir que seu United não sucumba ao mesmo destino.

    Os próximos adversários do United estarão atentos, e isso significa que os próximos jogos contra o Everton e o Crystal Palace serão, sem dúvida, mais difíceis do que se enfrentassem um rival entre os cinco primeiros. Carrick acabou fracassando no Middlesbrough após uma excelente primeira temporada porque seu time se tornou muito previsível na posse de bola, e ele deve garantir que seu United não sucumba ao mesmo destino.

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lidando com dois jogos por semana

    Era difícil não ver uma razão óbvia para a série de vitórias do United ter sido interrompida no West Ham, apesar de o Irons ser a equipe com a pior classificação que eles enfrentaram sob o comando de Carrick. Os Red Devils tiveram apenas dois dias completos de descanso entre a vitória sobre o Tottenham e a viagem à capital, e apesar do curto intervalo, Carrick escalou o mesmo time titular, e vários jogadores pareciam física e mentalmente exaustos como resultado.

    Carrick aproveitou muito melhor a ausência de jogos europeus do que Amorim, usando o tempo para se preparar e se recuperar para a próxima partida, mas se quiser alcançar seu objetivo de levar o United de volta à Liga dos Campeões ou mesmo à Liga Europa, ele — ou quem quer que assuma o cargo permanentemente — não terá esse luxo e terá que adotar a rotação do elenco.

    O United tem muito tempo para se recuperar dos esforços no leste de Londres, mas em menos de um mês terá outro intervalo curto para enfrentar, com três dias separando o jogo em casa contra o Palace e a viagem a Newcastle, e Carrick precisará preparar melhor a equipe desta vez.

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ligue para Maguire

    Antes do jogo do United contra o West Ham, surgiram notícias de que o clube está perto de fechar um novo contrato com Harry Maguire. É difícil argumentar que o zagueiro não vale a pena ser mantido devido ao exemplo que ele dá e, quando está em forma e é utilizado corretamente, ele ainda é um zagueiro central de primeira classe.

    O problema é que a forma física de Maguire está ficando cada vez mais difícil de se confiar. Como que para reforçar esse ponto, ele foi substituído no segundo tempo no London Stadium com uma aparente lesão no tendão.

    Maguire só recentemente retornou após mais de dois meses afastado devido a uma lesão no tendão da coxa, que o levou a perder nove jogos, enquanto na temporada passada, ele passou dois períodos consideráveis fora de campo, perdendo um total de nove partidas. Em 2023-24, ele também teve dois períodos significativos de afastamento, perdendo o final da temporada e o Campeonato Europeu.

    Maguire disse aos repórteres ao sair do estádio na terça-feira que estava “bem”, mas não foi um sinal muito encorajador se o clube está realmente interessado em prolongar sua permanência.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    A busca completa começa agora

    Não é segredo que o meio-campo será a principal área de foco do United para suas contratações durante o verão, já que o clube busca substituir Casemiro e adicionar mais força ao meio-campo. Mas o jogo contra o West Ham também destacou a necessidade de adicionar um ou dois laterais de alta qualidade ao elenco.

    Luke Shaw cometeu o maior erro do jogo, dando aos anfitriões o primeiro gol marcado por Tomas Soucek. Foi um momento infeliz, porque Shaw tinha jogado bem no geral e tem sido muito consistente nesta temporada, deixando para trás seus grandes problemas com lesões.

    Mas, mesmo deixando de lado sua falha em afastar uma bola quicando, Shaw não tem muito tempo restante no clube, com seu contrato expirando em 2027. Ele é um dos grandes sobreviventes, tendo sido trazido para Old Trafford durante a primeira janela de transferências de Louis van Gaal.

    Seu companheiro de lateral, Diogo Dalot, também não fez sua melhor partida, apresentando um desempenho instável no primeiro tempo, embora tenha feito uma jogada promissora que Amad Diallo não conseguiu aproveitar.

Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0