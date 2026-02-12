Cinco questões que Michael Carrick e Manchester United precisam resolver na pausa de 12 dias entre partidas

A ausência do United nas competições europeias e sua eliminação precoce da Copa da Inglaterra deixaram uma lacuna de 12 dias na agenda do clube antes da visita ao Everton, em 23 de fevereiro. A pausa é tão longa que foi considerada uma oportunidade ideal para disputar amistosos lucrativos no exterior.

No fim, nenhum jogo de exibição foi agendado e acredita-se que Carrick tenha recusado a oferta de levar o elenco para uma viagem de treinamento em clima quente, preferindo trabalhar em Carrington. Enquanto os jogadores terão quatro dias de folga, Carrick mal consegue tirar um dia de férias, já que está planejando o caminho do United para terminar entre os quatro primeiros da Premier League e retornar à Liga dos Campeões.

O gol de empate de Benjamin Sesko no final da partida contra o West Ham significa que o clima no clube está mais positivo do que poderia estar durante este período de baixa, mas os Hammers interromperam o início perfeito do United sob o comando de Carrick, e a atuação apática levantou muitas questões que o treinador precisa responder nos próximos 12 dias.

A GOAL analisa as cinco principais questões que o ex-meio-campista do Red Devils, agora técnico, e seus superiores na hierarquia precisam resolver.