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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Chuva de gols, recordes históricos e adeus de Deschamps: o top 5 de Inglaterra 6 x 4 França

França x Inglaterra
França
Inglaterra
Copa do Mundo
B. Saka
M. Olise
K. Mbappe
D. Deschamps

Em jogo de dez gols, ingleses conquistam terceiro lugar inédito sobre franceses e cravam melhor campanha em 60 anos

A disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 entrou para a história. Neste sábado (18), no Hard Rock Stadium, em Miami, Inglaterra e França protagonizaram um dos jogos mais loucos do torneio: os ingleses fizeram 4 a 0 no primeiro tempo, a França reagiu e foi a 4 a 3 no segundo, e o jogo terminou em 6 a 4 para os ingleses - o placar com mais gols em uma disputa de terceiro lugar na história das Copas, superando o 6 a 3 da França sobre a Alemanha em 1958.

Com o resultado, a Inglaterra conquista o terceiro lugar pela primeira vez na história e crava sua melhor campanha em um Mundial desde 1966, quando foi campeã. A França termina em quarto e se despede com a saída de Didier Deschamps após 14 anos no comando.

Veja abaixo os cinco acontecimentos mais marcantes da partida!

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  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hat-trick no duelo

    Bukayo Saka foi o grande nome do jogo. O atacante marcou três vezes - o segundo gol inglês após rebote na zaga, um golaço cruzado que fez 4 a 0 ainda no primeiro tempo e o pênalti que recolocou a Inglaterra em vantagem confortável quando a França ameaçava a virada. Com os três gols, Saka foi o protagonista de um jogo incrível e encerrou a partida como símbolo do terceiro lugar da Inglaterra no Mundial.

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  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reação francesa

    A França entrou no segundo tempo como se fosse outro jogo. Deschamps fez quatro trocas no intervalo e o time respondeu: Mbappé, Barcola e Mbappé de novo - em apenas 21 minutos, os franceses foram de 4 a 0 para 4 a 3 e colocaram os ingleses em pânico. A pressão foi imensa, com chances desperdiçadas que poderiam ter virado o jogo. No fim, Dembélé ainda fez o quarto da França nos acréscimos, mas Bellingham havia selado o 6 a 4 pouco antes. Uma das reações mais dramáticas desta Copa, que não foi suficiente.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbappé histórico

    Os dois gols marcados no segundo tempo tiveram um peso que vai além da partida. Com eles, Kylian Mbappé chegou a 22 gols em Copas do Mundo e ultrapassou Lionel Messi, que tem 21 - ainda com a grande final em disputa - para se tornar o maior artilheiro da história do torneio. O francês também pode terminar como goleador isolado desta edição, com dez gols, com Messi podendo alcançá-lo também, tendo oito tentos até aqui.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jogo dos recordes

    A partida não foi apenas um jogo bonito - foi um recorde atrás do outro. A partida superou o 6 a 3 da França sobre a Alemanha em 1958 e se tornou a disputa de terceiro lugar com mais gols da história das Copas. Com dez gols no total, também empatou como a quinta partida com mais gols em toda a história do Mundial, ao lado de França 7 a 3 Paraguai, em 1958. Além disso, foi o primeiro jogo de Copa em que ambas as equipes marcaram pelo menos quatro gols desde União Soviética 4 a 4 Colômbia, em 1962. Michael Olise ainda encerrou o torneio como o maior assistente de uma edição na história, com sete - superando Pelé, que tinha seis em 1970.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    Adeus de Deschamps

    A derrota marcou o fim de uma era. Didier Deschamps encerra sua passagem pelo comando da França após 14 anos, o ciclo mais longo de um técnico à frente da seleção francesa. Nesse período, conquistou a Copa do Mundo de 2018 e chegou à final em 2022. Em 2026, terminou em quarto lugar após uma campanha envolvente que gerou esperanças de título. O treinador passa o bastão para Zinedine Zidane no comando dos Bleus. Para Deschamps, uma despedida agridoce - mas de um legado inegável.