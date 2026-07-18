Chuva de gols, recordes históricos e adeus de Deschamps: o top 5 de Inglaterra 6 x 4 França

A disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 entrou para a história. Neste sábado (18), no Hard Rock Stadium, em Miami, Inglaterra e França protagonizaram um dos jogos mais loucos do torneio: os ingleses fizeram 4 a 0 no primeiro tempo, a França reagiu e foi a 4 a 3 no segundo, e o jogo terminou em 6 a 4 para os ingleses - o placar com mais gols em uma disputa de terceiro lugar na história das Copas, superando o 6 a 3 da França sobre a Alemanha em 1958.

Com o resultado, a Inglaterra conquista o terceiro lugar pela primeira vez na história e crava sua melhor campanha em um Mundial desde 1966, quando foi campeã. A França termina em quarto e se despede com a saída de Didier Deschamps após 14 anos no comando.

Veja abaixo os cinco acontecimentos mais marcantes da partida!