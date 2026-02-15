Chuteira de Ouro Europeia 2025-26: Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé e a corrida para ser o maior artilheiro da Europa

A Chuteira de Ouro Europeia continua sendo um dos troféus individuais mais prestigiados do futebol, premiando o artilheiro mais prolífico das principais ligas nacionais da Europa.

Cada temporada traz uma nova batalha entre os atacantes de elite que consistentemente alcançam números extraordinários de gols. Embora a forma, a preparação física e a dinâmica da equipe inevitavelmente flutuem, certos nomes se tornaram candidatos perenes — atacantes cuja capacidade de finalização, movimentação e consistência garantem que eles permaneçam na disputa ano após ano.

Ao longo das décadas, o prêmio foi dominado por atacantes lendários, desde as eras recordistas de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo até os vencedores mais recentes que definiram o futebol moderno. A edição de 2024-25 foi conquistada por Kylian Mbappé, cuja campanha de gols impressionante reforçou seu status como uma das máquinas de gols mais confiáveis do esporte, superando Salah na disputa pelo prêmio. À medida que a temporada 2025-26 se desenrola, a disputa mais uma vez conta com uma mistura de superestrelas consagradas e atacantes de elite em ascensão.

A Chuteira de Ouro Europeia usa um sistema de pontuação ponderado* com base na dificuldade de cada liga nacional. Os pontos de um jogador são calculados multiplicando os seus gols na liga por um fator atribuído a essa liga — 2,0 para as ligas de topo, como a Premier League, La Liga e Bundesliga, 1,5 para competições de nível médio e 1,0 para ligas de nível inferior. Isto garante que os gols marcados em ligas mais competitivas tenham maior valor na classificação final.

Abaixo, apresentamos os principais candidatos que costumam disputar o título de artilheiro da Europa.

(*Incluímos apenas aqueles das ligas com classificação 2,0)