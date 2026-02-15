Goal.com
Chuteira de Ouro Europeia 2025-26: Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé e a corrida para ser o maior artilheiro da Europa

A defesa do Sapato de Ouro europeu por Kylian Mbappe está sendo desafiada por jogadores como Harry Kane e Erling Haaland.

A Chuteira de Ouro Europeia continua sendo um dos troféus individuais mais prestigiados do futebol, premiando o artilheiro mais prolífico das principais ligas nacionais da Europa.

Cada temporada traz uma nova batalha entre os atacantes de elite que consistentemente alcançam números extraordinários de gols. Embora a forma, a preparação física e a dinâmica da equipe inevitavelmente flutuem, certos nomes se tornaram candidatos perenes — atacantes cuja capacidade de finalização, movimentação e consistência garantem que eles permaneçam na disputa ano após ano.

Ao longo das décadas, o prêmio foi dominado por atacantes lendários, desde as eras recordistas de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo até os vencedores mais recentes que definiram o futebol moderno. A edição de 2024-25 foi conquistada por Kylian Mbappé, cuja campanha de gols impressionante reforçou seu status como uma das máquinas de gols mais confiáveis do esporte, superando Salah na disputa pelo prêmio. À medida que a temporada 2025-26 se desenrola, a disputa mais uma vez conta com uma mistura de superestrelas consagradas e atacantes de elite em ascensão.

A Chuteira de Ouro Europeia usa um sistema de pontuação ponderado* com base na dificuldade de cada liga nacional. Os pontos de um jogador são calculados multiplicando os seus gols na liga por um fator atribuído a essa liga — 2,0 para as ligas de topo, como a Premier League, La Liga e Bundesliga, 1,5 para competições de nível médio e 1,0 para ligas de nível inferior. Isto garante que os gols marcados em ligas mais competitivas tenham maior valor na classificação final.

Abaixo, apresentamos os principais candidatos que costumam disputar o título de artilheiro da Europa.

(*Incluímos apenas aqueles das ligas com classificação 2,0)

  • FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    1Harry Kane | Bayern de Munique | 26 gols

    A excelência geral de Harry Kane como artilheiro e criador garante que ele esteja sempre perto do topo da tabela de artilheiros da liga. Sua finalização precisa, habilidade de chutar de qualquer lugar da área e movimentos instintivos o tornam ideal para o estilo de jogo dominante do Bayern de Munique.

    Com sua experiência e consistência, Kane continua sendo um dos atacantes mais confiáveis da Europa, capaz de marcar de 25 a 30 gols em qualquer campanha.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-FRA-UKRAFP

    2Kylian Mbappe | Real Madrid | 23 gols

    Kylian Mbappé traz uma combinação única de velocidade, inteligência e finalização de elite que o mantém entre os melhores artilheiros a cada temporada. Seja jogando no centro ou vindo pela esquerda, ele sempre encontra maneiras de explorar as falhas da defesa adversária.

    Jogar em um time ofensivo como o Real Madrid amplifica seu rendimento, e sua reputação de se destacar em momentos importantes faz dele um dos candidatos mais fortes a longo prazo nas tabelas de artilheiros da Europa.

  • Erling HaalandGetty Images

    3Erling Haaland | Manchester City | 22 gols

    Erling Haaland é amplamente considerado a referência para o jogo puro de centroavante na Europa. Sua combinação de velocidade explosiva, domínio físico e finalização clínica faz dele uma ameaça constante em qualquer disputa por artilharia.

    Apoiado por uma máquina de criar oportunidades no Manchester City, Haaland apresenta regularmente números notáveis tanto na liga como nas competições continentais. O seu posicionamento, mentalidade implacável e capacidade de converter até mesmo oportunidades de baixa qualidade garantem que ele continue a ser um dos favoritos perenes para a Chuteira de Ouro.

  • Brentford v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    4 Igor Thiago | Brentford | 17 gols

    Igor Thiago é um atacante fisicamente imponente e incansavelmente enérgico, cujo estilo agressivo se encaixa perfeitamente na abordagem de alto ritmo do Brentford. Ele se destaca na pressão, na retenção de bola e nos cruzamentos ofensivos, o que lhe dá várias maneiras de chegar ao fundo da rede.

    Sua força, habilidade aérea e crescente compostura diante do gol permitem que ele compita com eficácia no exigente ambiente da Premier League. À medida que continua a aprimorar sua finalização, Thiago tem as ferramentas necessárias para ter temporadas consistentemente fortes em termos de gols.

  • RCD Mallorca v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    5Vedat Muriqi | Maiorca | 15 gols

    O atacante kosovar Vedat Muriqi impressionou na Turquia e na Itália antes de se transferir para o Mallorca em 2021-22. Desde então, o experiente atacante tem marcado gols na La Liga.

  • lautaro martinez inter bologna 4 gennaio 2026Getty Images

    6Lautaro Martinez | Inter | 14 gols

    O craque do Inter, Lautaro Martinez, costuma marcar mais de dez gols por temporada pelo seu clube, e o jogador da seleção argentina vai tentar superar os 12 gols que marcou na última temporada da Série A.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-MONACOAFP

    7 Mason Greenwood | Marselha | 14 gols

    Mason Greenwood oferece uma rara combinação de requinte técnico, criatividade e habilidade natural para finalizar. Confortável em chutar com qualquer pé e perigoso em várias posições, ele traz imprevisibilidade e talento ao ataque do Marselha.

    Sua habilidade de criar suas próprias chances, bem como converter as oportunidades criadas por seus companheiros, garante que ele continue sendo uma ameaça constante ao gol na Ligue 1. Com sua versatilidade e inteligência ofensiva, Greenwood é sempre capaz de acumular um alto número de gols ao longo de uma campanha.

  • Luis Diaz Bayern 2026Getty Images

    8Luis Diaz | Bayern de Munique | 13 gols

    O ex-atacante do Liverpool, Luis Diaz, começou com tudo em Munique e assumiu parte da responsabilidade de marcar gols de Harry Kane.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Antoine Semenyo | Manchester City | 13 gols

    O internacional ganês Antoine Semenyo tem sido uma força a ser reconhecida na Premier League nas últimas temporadas e retomou de onde parou na temporada passada, em 2025-26.

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    10Ferran Torres | Barcelona | 12 gols

    Como mencionado anteriormente, Robert Lewandowski parece ter voltado no tempo, registrando uma impressionante média de gols por jogo que ressalta o quão letal ele continua sendo nesta temporada.

    Dito isso, Ferran Torres não tem intenção de abrir mão silenciosamente de sua vaga no ataque do Barcelona. O jogador da seleção espanhola entrou com tudo na disputa pelos gols da Europa depois de marcar três gols devastadores no primeiro tempo contra o Real Betis, enviando uma mensagem clara de que seu lugar é no ataque de Xavi.

  • Deniz UndavGetty

    11Deniz Undav | Stuttgart | 12 gols

    O ex-atacante do Brighton, Deniz Undav, tem se destacado desde que voltou para a Alemanha e continua sendo uma peça fundamental no ataque do Stuttgart.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-AUXERREAFP

    12Joaquín Panichelli | Estrasburgo | 12 gols

    Joaquín Panichelli rapidamente se tornou um dos artilheiros mais promissores da Ligue 1, demonstrando excelente antecipação, finalização precisa e um ritmo de trabalho incansável. Seus movimentos pela linha de frente permitem que ele explore as brechas defensivas, enquanto sua calma nas situações de gol reflete uma maturidade além de sua idade.

    À medida que o Strasbourg continua a lhe dar espaço para se desenvolver, Panichelli se posicionou como um atacante em ascensão, capaz de produzir um número impressionante de gols ao longo de uma temporada.

  • CA Osasuna v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    13Ante Budimir | Osasuna | 11 gols

    O experiente atacante croata Ante Budimir está desfrutando de um renascimento tardio na carreira no Osasuna e mantém a excelente forma da temporada passada.

  • Borussia Dortmund v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    14Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 11 gols

    Depois de inicialmente ter conquistado a Bundesliga com o Stuttgart, Serhou Guirassy mudou-se para o Borussia Dortmund e continuou a marcar gols.

  • Esteban Lepaul RennesGetty

    15Esteban Lepaul | Rennes | 11 gols

    Depois de impressionar no Angers, Esteban Lepaul foi contratado pelo Rennes e está a viver uma das melhores temporadas da sua carreira até ao momento.

