Christos Mouzakitis: o garoto da geração de ouro que brilha no meio-campo após quase perder um olho e é alvo de gigantes da Premier League

Com apenas 18 anos, o meio-campista já se destaca como um dos melhores jogadores de seu país, independentemente da posição

De repente, e aparentemente do nada, a Grécia se tornou um celeiro para alguns dos jovens mais promissores do futebol mundial. Já abordamos os atacantes Charalampos Kostoulas, apelidado de 'Babistuta', e o prodígio de Miroslav Klose, Stefanos Tzimas, aqui no NXGN. Agora, é a vez do meio-campista Christos Mouzakitis.

Canhoto e cheio de estilo, capaz de romper as linhas com passes ou dribles, o armador de 18 anos do Olympiacos passou de estrela desconhecida a figurinha carimbada nas colunas de fofocas de transferências e titular da seleção grega em questão de poucos meses. Alguns dos maiores clubes da Europa estão de olho em sua contratação, incluindo Arsenal, Aston Villa, Manchester United, Milan e Nottingham Forest, time também controlado pelo proprietário do Olympiacos, Evangelos Marinakis.

Mas afinal, quem é Mouzakitis? O que fez para atrair tanto interesse? Ele realmente tem potencial para ser parte da nova geração da Grécia, que conta com tantos talentos promissores? A GOAL te conta tudo.