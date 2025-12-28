Christian Pulisic quebra silêncio sobre rumor de relacionamento com a atriz Sydney Sweeney
Pulisic nega rumores de namoro com Sydney Sweeney
Christian Pulisic tratou de colocar um ponto final nos rumores que o ligavam à atriz americana Sydney Sweeney. Em declaração repercutida pelo Mail Sport, o jogador do Milan classificou a história como “notícia falsa” e disse esperar que o assunto seja encerrado de vez.
A especulação ganhou força nos últimos dias após publicações sensacionalistas da imprensa italiana, que afirmavam que o atacante estaria vivendo um relacionamento com a atriz. O boato se espalhou rápido nas redes sociais e chamou atenção tanto de fãs de futebol quanto do entretenimento.
Apesar da surpresa gerada pelo rumor, o nome de Pulisic já vinha sendo ligado, no início do ano, à golfista Alexa Melton. Ainda assim, o jogador fez questão de negar qualquer envolvimento com Sweeney.
- AFP
Capitão América encerra boatos nas redes sociais
Pulisic usou as redes sociais para responder diretamente às especulações. Em um story no Instagram, pediu que as pessoas parassem de inventar histórias sobre sua vida pessoal e cobrou mais responsabilidade das fontes.
“Por favor, parem com histórias inventadas sobre minha vida pessoal. Isso pode afetar a vida das pessoas”, escreveu o jogador. Em outro comentário, foi ainda mais direto: “Notícia falsa, pessoal. Vamos parar com esse boato bobo”.
A postura reforça o incômodo do atleta com a repercussão do caso, especialmente em um momento de bom desempenho dentro de campo.
Pulisic segue ligado à golfista Alexa Melton
Embora não tenha citado nomes diretamente, Pulisic deu a entender que continua em um relacionamento com a golfista americana Alexa Melton. Os dois foram vistos juntps pela primeira vez no meio de 2024 e, em setembro, ela publicou uma homenagem ao atacante em seu aniversário de 27 anos.
Do outro lado, Sydney Sweeney também teve seu nome associado recentemente ao produtor musical Scooter Braun. Com isso, os rumores envolvendo a atriz e o jogador parecem ter perdido força de vez.
Pulisic marca e Milan assume a liderança da Serie A
Dentro de campo, Pulisic segue sendo decisivo pelo Milan. No domingo (28), ele marcou na vitória por 3 a 0 sobre o Hellas Verona, resultado que colocou os Rossoneri na liderança da Série A italiana.
O Milan abriu o placar ainda no primeiro tempo com Pulisic e contou com dois gols de Christopher Nkunku para fechar o jogo. A equipe de Massimiliano Allegri soma agora uma vantagem mínima sobre Napoli e Inter de Milão após 16 rodadas.
O clube não conquista o Scudetto desde 2021/22 e tenta se manter firme na briga pelo título, além de buscar regularidade também em competições continentais, como a Champions League.
- Getty Images
2026 promete ser decisivo para Pulisic
O ano de 2026 aparece como um dos mais importantes da carreira de Christian Pulisic. Além da luta pelo título italiano com o Milan, o atacante também terá a Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos.
A seleção norte-americana, comandada por Mauricio Pochettino, já conhece parte de seus adversários na fase de grupos e aposta em Pulisic como principal referência técnica.
Livre de rumores fora de campo, o jogador espera manter o foco total no futebol e seguir sendo protagonista tanto no clube quanto na seleção.