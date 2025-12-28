Christian Pulisic quebra silêncio sobre rumor de relacionamento com a atriz Sydney Sweeney

Christian Pulisic tratou de colocar um ponto final nos rumores que o ligavam à atriz americana Sydney Sweeney. Em declaração repercutida pelo Mail Sport, o jogador do Milan classificou a história como “notícia falsa” e disse esperar que o assunto seja encerrado de vez.

A especulação ganhou força nos últimos dias após publicações sensacionalistas da imprensa italiana, que afirmavam que o atacante estaria vivendo um relacionamento com a atriz. O boato se espalhou rápido nas redes sociais e chamou atenção tanto de fãs de futebol quanto do entretenimento.

Apesar da surpresa gerada pelo rumor, o nome de Pulisic já vinha sendo ligado, no início do ano, à golfista Alexa Melton. Ainda assim, o jogador fez questão de negar qualquer envolvimento com Sweeney.